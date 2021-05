Ура! Смартфоны Honor снова получат поддержку сервисов Google

Немногие знают, что в конце прошлого года Huawei продала мобильный бизнес Honor. Несмотря на то что цель компании состояла в том, чтобы вывести дочерний бренд из-под санкций, публично об этом было решено не объявлять. Поэтому сделка прошла максимально тихо и незаметно даже для многих людей из «тусовки». По крайней мере, никаких заметных обсуждений продажа Honor китайскому конгломерату Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. не спровоцировала. Но зато какой эффект дала та сделка.