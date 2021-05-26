Ура! Смартфоны Honor снова получат поддержку сервисов Google

Несмотря на то что Honor уже довольно долгое время не принадлежит Huawei, а США сняли с компании свои санкции, на пользователях это пока никак не отразилось. На смартфоны бывшего китайского суббренда не вернулись не только ежемесячные обновления безопасности, но даже сервисы Google. Однако Honor уверяет, что уже в обозримом будущем фирменные аппараты компании снова получат поддержку Google Mobile Services. Правда, не все, а лишь избранные. Разберёмся, какие именно.

О появлении Google Mobile Services на смартфонах Honor рассказали в немецком подразделении китайской компании. По словам представителей техподдержки это произойдёт уже в самое ближайшее время, а первым аппаратом, который получит сервисы Google, будет Honor 50.

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К сожалению, пока он будет единственным представителем бренда, которому светят службы поискового гиганта. Ведь для всех остальных моделей продолжат действовать существующие ограничения, установленные американскими санкциями.

Какие смартфоны Honor получат сервисы Google

Да, вы правы: ни один смартфон Honor, который вышел в бытность компании суббрендом Huawei, не получит сервисы Google. Они останутся с урезанной версией Android и без GMS, доступ к которым поисковый гигант не может предоставить им при всем желании. Дело в общеправовом принципе, согласно которому законы обратной силы не имеют.

Это значит, что указ о снятии санкций с Honor будет действовать только на все новые продукты компании и те, которые вышли в период её независимости. А поскольку первым смартфоном независимой Honor будет Honor 50, то и санкции не будут действовать только на него.

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К сожалению, в отношении всех остальных смартфонов Honor, в том числе Honor 30 и Honor 40, ограничения продолжат действовать в полной мере. Потому что они не являются исключительной интеллектуальной собственностью независимого бренда, а были разработаны при посредничестве Huawei, которая находится под санкциями.

Но обидно даже не это, а то, что Google блокирует установку своих сервисов на смартфоны Honor в обход правил. Раньше это было хоть как-то возможно, а теперь нет и ни в каком виде. Видимо, Google получила нагоняй от американских властей и начала массово блокировать инструментарий для неофициальной установки своих сервисов на несовместимые аппараты.

Что будет с Honor

Иронично, что Honor отказалась от установки Harmony OS на свои смартфоны. Когда руководителя бренда спросили, будет ли компания и дальше сотрудничать с Huawei, он ответил, что нет. То есть ни собственная операционка Huawei, ни Huawei Mobile Services, ни какие-то другие наработки в новых смартфонах Honor использоваться не будут.

Это довольно жёсткое решение, которое явно не пошло на пользу Huawei. Ведь та позиционирует Harmony OS как универсальную и открытую платформу, которой могли бы пользоваться все желающие. А вступление Honor в этот альянс явно добавило бы операционке очков. Но Huawei не для того продавала свой суббренд, чтобы рисковать им.

Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

Тем более, что Honor имеет все шансы закрепиться на рынке с новыми силами и поддержкой со стороны Google. Ведь, какой бы прогрессивной и современной ни были Harmony OS и HMS, сотрудничество с поисковым гигантом явно является для компании гарантией успехов на рынке.

Бренд сможет вернуться в те страны, где продажи его смартфонов упали практически до нуля, как, например, в России. Всё-таки пользователей не проведёшь, и возможность скачивать софт из Google Play без ограничений, а также получать регулярные обновления для них явно важнее аппаратных новшеств и выгодной цены.