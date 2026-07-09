Артем Сутягин недавно делал обзор realme P4 Power с рекордной батареей 10 001 мАч, и стало понятно, что realme всерьез взялась за автономность. Новый realme P4 идет по той же дороге, но с батареей поменьше и ценой ниже. Мне удалось подержать смартфон до официального старта продаж — делюсь первыми впечатлениями. Полноценного обзора пока нет, только живые ощущения за первые сутки.

Что такое realme P4 и сколько он стоит

realme P4 — бюджетный смартфон с акцентом на батарею и плавность. Не флагман и не претендент на лучшую камеру — realme говорит об этом честно. Главная идея: 120 Гц работают ровно, батарея огромная, цена разумная. Кстати, о ней. Цена realme P4 — около 13 000 рублей на AliExpress уже сейчас.

realme P4 на AliExpress

В России новинка появится 14 июля. realme уже объявила, что новинка будет стоить в рознице 16 999 рублей. Но, говорят, на старте обещают сюрприз, поэтому есть повод дождаться официального релиза.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

За эти деньги — кремний-углеродная батарея 7000 мАч, AMOLED-экран и 120 Гц. Набор, который еще пару лет назад стоил вдвое дороже. Актуальные цены публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Распаковка realme P4 — что внутри коробки

Желтая фирменная коробка realme — узнаваемая и яркая. Внутри приятный сюрприз: прозрачный рельефный чехол с фактурными полосками уже в комплекте. Для бюджетника это редкость.

Полный комплект:

прозрачный рельефный чехол;

зарядник 45 Вт;

кабель Type-C;

ключ для лотка SIM.

Комплект честный и достаточный — ничего лишнего, но все необходимое есть. Кроме того, защитная пленка уже аккуратно нанесена на экран, как мы любим.

Дизайн realme P4 — красивый, но большой

У меня в руках смартфон realme P4 в расцветке Racing Purple (фиолетовый с полосками вдоль спинки). Выглядит свежо и нестандартно для бюджетного сегмента, где обычно все серое или черное, плюс корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP65.

Но скажу честно: для меня этот смартфон слишком большой. Я привык к компактам. Размеры realme P4 — 164.4×78×9.09 мм, 205 граммов. Широкий и угловатый, одной рукой держать некомфортно. Чехол из комплекта слегка смягчает острые грани, но при этом делает смартфон еще более габаритным. Кому такие размеры привычны — вопросов нет. Моя рука уже отвыкла от такого.

Смартфон с очень ярким экраном

Смартфон с ярким экраном — это про realme P4 без преувеличений. AMOLED 6.8 дюйма с заявленной пиковой яркостью до 4000 нит смотрится отлично даже на прямом солнце. Цвета насыщенные, черный настоящий — как и должно быть у AMOLED.

120 Гц субъективно ощущаются — листать ленту приятно. За сутки тестирования интерфейс шел ровно, без просадок.

Но честно оговорюсь: рамки заметные, подбородок снизу выраженный. Это не безрамочный флагман — типичная история для своего ценового диапазона.

Смартфон с аккумулятором 7000 мАч — первые ощущения

Главный аргумент смартфона с большой батареей — кремний-углеродный аккумулятор Titan на 7000 мАч. Технология медленнее деградирует по сравнению с обычными литий-ионными батареями (realme обещает 1600 циклов).

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Запас емкости чувствуется сразу после первого включения, ведь даже продолжительная первая настройка со всеми синхронизациями и переносами не опустила заряд ниже уровня 50% при 64% из коробки. Результат убедительный, но для полноценного вывода нужно больше времени — детальный тест оставлю для обзора. Что еще важно сказать по батарее:

зарядка 45 Вт (лежит в комплекте);

реверсивная зарядка 10 Вт (можно заряжать наушники или часы от смартфона);

5 минут у розетки дают примерно 37 минут в игре по данным realme.

Как работает realme P4

Характеристики realme P4 раскрывают процессор Snapdragon 685. Это бюджетный и уже не новый чип — тот же стоял в realme 12 образца 2024 года. В повседневных задачах работает нормально, но без прикрас.

Что не понравилось:

микрофризы периодически встречаются (процессор не скрывает свой класс);

сканер отпечатков встроен в экран, распознает точно, но разблокируется неторопливо;

вибромотор бюджетный (жужжит);

динамик один, моно.

Прошивка — realme UI 6.0 на Android 15. И это меня удивило: многие смартфоны realme уже обновились до realme UI 7.0 с Android 16. Почему P4 вышел на предыдущей версии — непонятно. Обновление придет, но не сразу.

Стоит ли ждать выхода realme P4

realme P4 — это смартфон с мощной батареей и ярким экраном за честные деньги. Дизайн интересный, комплект щедрый, батарея внушительная.

realme P4 на AliExpress

Разочарования тоже есть — перечислил выше. Это не критика, а наблюдения. Полноценный обзор realme P4 с выводом стоит ли брать будет позже, когда протестируем батарею как следует. А пока можно обсудить первые впечатления в MAX-канале AndroidInsider.ru.