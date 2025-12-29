В 2026 году выйдет новый смартфон Xiaomi 17 Plus: вот, каким он будет

Линейка смартфонов Xiaomi 17 уже сейчас получилась чрезвычайно насыщенной разными моделями. В отличие от опыта предыдущих лет, китайцы решили заменить одну «прошку» сразу на две версии с приставками «Pro» и «Pro Max», а еще намного раньше выпустили Xiaomi 17 Ultra. Но на этом мастера из Поднебесной решили не останавливаться. В скором времени нас ждет новый смартфон Xiaomi 17 Plus, которого раньше еще никогда не было в линейке китайского производителя.

Ожидаемые характеристики Xiaomi 17 Plus

Сразу заметим, что Xiaomi 17 Plus — предположительное название смартфона. Не исключен его выход под именем Xiaomi 17S. Однако сам факт появления подобного рода устройства уже фактически подтвержден. Ведь о подготовке к его релизу заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Как сообщает источник, телефон Xiaomi 17 Plus расширит флагманскую линейку бренда, став еще одним устройством на базе мощнейшего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, новинку должны оснастить большим экраном на 6.8-6.9 дюйма, из-за чего в информационном поле и возникла приставка «Plus».

Также информатор сообщает об использовании перископической камеры в Xiaomi 17 Plus. Это сделает новинку ближе к Pro-версиям устройств бренда, нежели к базовому Xiaomi 17, где применяется более простая оптика с меньшей кратностью оптического зума.

Когда выйдет смартфон Xiaomi 17 Plus

Очевидно, что Xiaomi 17 Plus выйдет в 2026 году. Случиться это должно до релиза флагманов следующего поколения, а потому презентация ожидается в I или II квартале.

К сожалению, более точных сроков не называет ни информатор Digital Chat Station, ни кто бы то ни было еще. Однако сам факт подготовки к выпуску подобного устройства свидетельствует о стремлении Xiaomi еще сильнее расширить и без того разнообразную линейку флагманов.