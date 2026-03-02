В чем даже бюджетный Android лучше нового iPhone 17e

2 марта 2026 года компания Apple выпустила «бюджетный» iPhone 17e, который стал самым доступным в 17-й серии. Его цена в США стартует с отметки в $599 (~ 46 500 ₽), а в России он будет существенно дороже. По меркам Apple такие суммы — пыль, однако любой смартфон на Android за сумму в 2, а то и 3 раза меньше даст намного больше возможностей. И, если вы до сих пор сомневаетесь, то скоро поймете, что зря.

Экран телефона 120 Гц

Экран с частотой 120 Гц — база для рынка Android. Даже ультрабюджетники за 5 тысяч рублей предлагают сегодня дисплеи 90 Гц, а 120 Гц сейчас повсеместно в ценовом диапазоне от 10K. Повсеместно, но только если речь не идет про Apple, которая использует экран 60 Гц в своем новом iPhone 17e.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

120 Гц и даже 90 Гц на фоне частоты, предлагаемой Apple, дает более плавные анимации на экране. Лента соцсетей скользит, а не дергается, и пользоваться смартфоном становится банально приятнее. С iPhone 17e такого ощущения не будет.

Вырез и рамки в экране телефона

Экран iPhone 17e даже визуально выглядит устаревшим. И это ощущается не только на фоне других новинок, но и в сравнении с недорогими смартфонами на Android, выпущенными несколько лет назад. Например, POCO M6 Pro, который еще год-два назад можно было заказать на AliExpress за 10-15 тысяч рублей.

Вынеся за скобки челку iPhone 17e, все равно приходится констатировать: рамки экрана Android-смартфона уже. Дисплей смотрится приятнее и современнее, в то время как новая модель от Apple выглядит как устройство из прошлого.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сколько камер нужно смартфону

Кроме того, iPhone 17e имеет всего одну камеру сзади. Да, среди бюджетных смартфонов на базе Android распространена практика, когда основу дополняют бесполезные макро-затычки. Однако тот же POCO M6 Pro и модели, пришедшие ему на смену, в дополнение предлагают хотя бы ультраширокоугольный модуль.

А если приблизиться к отметке в 30 тысяч рублей, то на рынке Android можно приобрести недорогой камерофон с оптическим зумом. Все это сделает его камеру намного функциональнее и пригоднее для съемки, в то время как iPhone 17e останется устройством для фото счетчиков.

Скорость зарядки современного смартфона

Имея на борту скромный аккумулятор емкостью 4005 мАч, iPhone 17e заряжается очень долго — почти полтора часа. И это при том, что какой-нибудь POCO M8 Pro 5G, чей обзор недавно выходил на нашем сайте, даже с батареей на 6500 мАч восстанавливает свою энергию за 45 минут, то есть в 2 раза быстрее!

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли говорить, что, в отличие от iPhone 17e, почти любой смартфон на Android поставляется с зарядкой в комплекте, и почти с каждым в коробке лежит чехол, а на экран самого устройства нанесена защитная пленка.

Ограничения iOS на iPhone

Наконец, сам факт, что iPhone 17e выпущен компанией Apple, делает его хуже смартфона на Android. Просто из-за операционной системы iOS, имеющей огромное количество ограничений. И ладно бы дело касалось лишь невозможности установки пиратского софта, так еще и базовые приложения на iPhone 17e просто так не поставишь.

Пользоваться бесконтактной оплатой по NFC нельзя, для установки приложения банка нужно идти в офис, и это уже не говоря о сложностях с обменом файлами, если у тебя ПК не на macOS. Тогда зачем страдать, если за 10-20 тысяч рублей можно взять Android, который почти во всем лучше?