В чем даже бюджетный Android лучше нового iPhone 17e

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

2 марта 2026 года компания Apple выпустила «бюджетный» iPhone 17e, который стал самым доступным в 17-й серии. Его цена в США стартует с отметки в $599 (~ 46 500 ₽), а в России он будет существенно дороже. По меркам Apple такие суммы — пыль, однако любой смартфон на Android за сумму в 2, а то и 3 раза меньше даст намного больше возможностей. И, если вы до сих пор сомневаетесь, то скоро поймете, что зря.

В чем даже бюджетный Android лучше нового iPhone 17e. Новый iPhone 17e по многим параметрам уступает Android-смартфонам. Изображение: TT Technology. Фото.

Новый iPhone 17e по многим параметрам уступает Android-смартфонам. Изображение: TT Technology

Экран телефона 120 Гц

Экран с частотой 120 Гц — база для рынка Android. Даже ультрабюджетники за 5 тысяч рублей предлагают сегодня дисплеи 90 Гц, а 120 Гц сейчас повсеместно в ценовом диапазоне от 10K. Повсеместно, но только если речь не идет про Apple, которая использует экран 60 Гц в своем новом iPhone 17e.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

120 Гц и даже 90 Гц на фоне частоты, предлагаемой Apple, дает более плавные анимации на экране. Лента соцсетей скользит, а не дергается, и пользоваться смартфоном становится банально приятнее. С iPhone 17e такого ощущения не будет.

Вырез и рамки в экране телефона

Экран iPhone 17e даже визуально выглядит устаревшим. И это ощущается не только на фоне других новинок, но и в сравнении с недорогими смартфонами на Android, выпущенными несколько лет назад. Например, POCO M6 Pro, который еще год-два назад можно было заказать на AliExpress за 10-15 тысяч рублей.

Вырез и рамки в экране телефона. iPhone 17e — слева, а POCO M6 Pro — справа. Фото.

iPhone 17e — слева, а POCO M6 Pro — справа

Вынеся за скобки челку iPhone 17e, все равно приходится констатировать: рамки экрана Android-смартфона уже. Дисплей смотрится приятнее и современнее, в то время как новая модель от Apple выглядит как устройство из прошлого.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сколько камер нужно смартфону

Кроме того, iPhone 17e имеет всего одну камеру сзади. Да, среди бюджетных смартфонов на базе Android распространена практика, когда основу дополняют бесполезные макро-затычки. Однако тот же POCO M6 Pro и модели, пришедшие ему на смену, в дополнение предлагают хотя бы ультраширокоугольный модуль.

Сколько камер нужно смартфону. Одна камера в смартфоне за 50K — это стыд. Изображение: Apple. Фото.

Одна камера в смартфоне за 50K — это стыд. Изображение: Apple

А если приблизиться к отметке в 30 тысяч рублей, то на рынке Android можно приобрести недорогой камерофон с оптическим зумом. Все это сделает его камеру намного функциональнее и пригоднее для съемки, в то время как iPhone 17e останется устройством для фото счетчиков.

Скорость зарядки современного смартфона

Имея на борту скромный аккумулятор емкостью 4005 мАч, iPhone 17e заряжается очень долго — почти полтора часа. И это при том, что какой-нибудь POCO M8 Pro 5G, чей обзор недавно выходил на нашем сайте, даже с батареей на 6500 мАч восстанавливает свою энергию за 45 минут, то есть в 2 раза быстрее!

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли говорить, что, в отличие от iPhone 17e, почти любой смартфон на Android поставляется с зарядкой в комплекте, и почти с каждым в коробке лежит чехол, а на экран самого устройства нанесена защитная пленка.

Ограничения iOS на iPhone

Наконец, сам факт, что iPhone 17e выпущен компанией Apple, делает его хуже смартфона на Android. Просто из-за операционной системы iOS, имеющей огромное количество ограничений. И ладно бы дело касалось лишь невозможности установки пиратского софта, так еще и базовые приложения на iPhone 17e просто так не поставишь.

Ограничения iOS на iPhone. Вот такие стикеры придется покупать владельцам iPhone 17e. Фото.

Вот такие стикеры придется покупать владельцам iPhone 17e

Пользоваться бесконтактной оплатой по NFC нельзя, для установки приложения банка нужно идти в офис, и это уже не говоря о сложностях с обменом файлами, если у тебя ПК не на macOS. Тогда зачем страдать, если за 10-20 тысяч рублей можно взять Android, который почти во всем лучше?

Теги
Новости по теме
Сколько будут стоить Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Теперь мы знаем о ценах глобальной версии
Недорогие камерофоны vivo V70 поступили в продажу. У них лучшая камера за свои деньги
Вышел самый мощный смартфон до 40 тысяч. Чем iQOO 15R круче всех остальных?
Лонгриды для вас
5 причин наконец-то купить себе компактный смартфон

С годами смартфоны меняются под влиянием того, как мы ими пользуемся. Если раньше «мобилу» брали в руки исключительно для звонка, то сейчас для многих людей она уже заменила фотоаппарат, компьютер и даже телевизор. Потребление контента стало одним из главных сценариев использования смартфона. Из-за этого сегодня почти каждая модель — огромная «лопата», для которой уже не хватает одной руки. И в том числе поэтому сейчас — самое время перестать идти на поводу у рынка и купить себе компактный смартфон.

Читать далее
Почему проводная зарядка в смартфоне быстрее беспроводной

Скорость зарядки - важнейший критерий при выборе смартфона. Пользователи часто смотрят на этот показатель, практически всегда задаваясь вопросом: почему проводная зарядка быстрее беспроводной? Ведь в 2026 легко найти смартфон, выдающий без провода приличную мощность. При этом, подключая кабель, смартфон все равно заряжается быстрее, чем на док-станции. Похоже на хитрость производителей или техническая особенность? Есть простое объяснение.

Читать далее
Какой мощный смартфон я бы взял: OnePlus 15 или iQOO 15

После анонса топовых чипов Qualcomm и MediaTek почти все производители Android-смартфонов выпустили свои флагманы. Особенно в этом направлении постарались бренды, входящие в состав концерна BBK. Его хоть уже и не существует на бумаге, но дело его живет. А среди моделей концерна особенно выделяются iQOO 15 и OnePlus 15 — два флагмана с акцентом на производительность. Вроде бы, они очень похожи, однако в реальности есть много отличий, которые могут повлиять на выбор.

Читать далее
Новости партнеров
Манипуляции на Уолл-стрит: что на самом деле стоит за резким ростом Биткоина на этой неделе?
Манипуляции на Уолл-стрит: что на самом деле стоит за резким ростом Биткоина на этой неделе?
Почему мясо диких животных жесткое и невкусное: простое объяснение ученых
Почему мясо диких животных жесткое и невкусное: простое объяснение ученых