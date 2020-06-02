В чем проблема современных смартфонов на Android

Вот уже лет 10, как я довольно глубоко погружён в тематику смартфонов, и почти 5, как это приносит мне деньги. Поэтому я могу назвать себя если не экспертом, то по крайней мере знающим и разбирающимся в этой области человеком. Фактически рынок смартфонов в том виде, в котором мы знаем его сейчас, формировался у меня на глазах, и я научился фиксировать начинающиеся тренды, распознавать среди них откровенно неудачные и даже предсказывать их развитие наперёд. Взять хотя бы тренд на увеличение числа камер.

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Думаю, вы заметили, что тренд на наращивание вычислительной мощности смартфонов уже давно отошёл на второй план, и ему на смену пришёл тренд на развитие фото- и видеосъёмки. Правда, почему-то все производители решили, что залогом качественных кадров является не матрица, качество линз и ПО, а количество этих самых камер. Так на рынке стали появляться аппараты с тремя, потом с четырьмя, а теперь и с пятью модулями, которые заняли так много места на задней части устройств, что уже стали доминантой всего дизайна, привлекая даже больше внимания, чем всё остальное.

Зачем нужны разные камеры в смартфоне

Для начала давайте разберём, какие модули формируют камеру современного флагмана:

Обычный широкоугольный объектив (используется для съёмки в 90% случаев);

Телескопический объектив (используется для определения расстояния до объекта и создания портретных снимков);

Ультраширокоугольный объектив (увеличивает угол обзора камеры до 120-140 градусов в зависимости от смартфона);

Макро-объектив (направлен на фотографирование мелких объектов с близкого расстояния);

ToF-сенсор, или LIDAR (не является камерой, а его цель состоит в определении рельефа зоны видимости).

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Всё это, конечно, очень круто и прибавляет смартфону, который имеет все эти модули, очков в глазах потребителей. Однако с практической точки зрения в четырёх из этих модулях нет ну никакого смысла. Смотрите сами.

Бесполезные функции смартфонов

Макро-объектив отметаем сразу, поскольку надобности в нём нет чуть более чем на 100%. Я даже представить не могу, кому может прийти в голову включить его и начать фотографировать мелкие объекты. Наверное, есть поклонники фотографирования всяких жуков и букашек, но, скорее всего, у них уже есть нормальная камера с соответствующим объективом.

ToF-сенсор – штука, бесспорно, любопытная и технически весьма продвинутая. Но, будем честны, нужна она только автопилотируемым машинам, которым нужно сканировать окружающее пространство на предмет препятствий. В смартфоне ToF-сенсоры не нужны от слова совсем, потому что дополненная реальность так и не стала массовой технологией, а с определением объектов для портретной съёмки неплохо справлялся и телевик.

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Впрочем, телевик тоже не очень-то и нужен. Ведь, если помните, изначально он появился как ультимативное решение для создания портретных снимков. Но, как оказалось, программные технологии уже достигли такого уровня развития, при котором смысла в этом аппаратном компоненте попросту нет. Google Pixel, iPhone XR и iPhone SE 2020 – прямое тому доказательство. В конце концов, портреты, которые они делают на ширик, превосходят снимки с топовых Galaxy S20 Ultra и Huawei P30, не говоря уже обо всех остальных смартфонах.

Лучшая камера смартфона

Наверное, сейчас вы ждёте, что я буду рассказывать о недостатках и практической бесполезности ультраширика? Но нет. Его-то как раз я предлагаю сохранить – взамен обычного широкоугольного модуля. Он, на мой взгляд, себя уже изжил, потому как обеспечивает слишком узкий охват, вмещая в кадр минимум пространства. А вот ультраширокоугольный объектив, во-первых, позволяет «кропнуть» изображение, обрезав края, если нужно сфокусироваться на чём-то конкретном, а, во-вторых, явно сможет делать и портретные снимки, учитывая, что это полностью программная технология.

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Почему я против большого количества камер? Ведь так удобно при необходимости выбирать отдельный модуль под конкретный сценарий съёмки. Ну, на самом деле удобства в этом не так много, как кажется. Большинство пользователей всё равно продолжают вести съёмку на обычный ширик, а тем временем все остальные модули стоят изрядных денег. Например, в Huawei P30 Pro камера стоила в районе 80 долларов. Это же колоссальная сумма, на которую можно было снизить розничную цену, сделав аппарат чуть более привлекательным для покупателей.

Наверное, смартфон с одной камерой будет выглядеть не так внушительно. Но, как по мне, это ощущение быстро пройдёт. Ведь, если помните, никто особенно не скучал по огромным объективам, которыми Nokia, оснащала свои аппараты, не говоря уже о ксеноновой вспышке, которая до определённого момента была нормой для камерофона. Поэтому я уверен, что текущий тренд на наращивание камер, — это не более чем временное явление, которое затем сменится попытками производителей начать объединять все эти модули воедино.