В чем разница глобальной версии REDMI Note 15 и китайской: все отличия

Xiaomi нередко задерживает выпуск глобальных версий своих смартфонов, вот и серия REDMI Note 15 ждала своего часа почти полгода. В Китае представители новой линейки были анонсированы еще в августе 2025 года, однако на международный рынок пришли только сейчас. Причем не просто так, а с большим количеством отличий между китайской и глобальной версией REDMI Note 15. Но в чем конкретно заключается разница?
Линейка смартфонов REDMI Note 15
Глобальная версия REDMI Note 15 представлена сразу пятью смартфонами, в которых легко запутаться:
- REDMI Note 15;
- REDMI Note 15 5G;
- REDMI Note 15 Pro;
- REDMI Note 15 Pro 5G;
- REDMI Note 15 Pro+ 5G.
В Китае серия смартфонов состоит лишь из трех моделей: там представлены только версии с 5G. Поэтому базовые REDMI Note 15 и REDMI Note 15 Pro — эксклюзив для международного рынка.
|Характеристики
|REDMI Note 15
|REDMI Note 15 Pro
|Экран
|6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
|6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 + 2 МП
|200 (OIS) + 8 МП
|Фронтальная камера
|20 МП
|32 МП
|Процессор
|Helio G100
|Helio G200
|Аккумулятор
|6000 мАч
|6500 мАч
|Зарядка
|33 Вт
|45 Вт
Из-за своих процессоров Helio G100/G200, которые являются копией набившего оскомину чипа Helio G99, базовые REDMI Note 15 кажутся самыми скучными. Несмотря на хорошие основные камеры, железо не может выжать из них максимум, а потому эти новинки не в состоянии продемонстрировать хоть сколько-нибудь серьезный прирост относительно предшественников.
Отличия китайской и глобальной версии REDMI Note 15
Отличия версий REDMI Note 15 проявляются в трех моделях с приставкой 5G. Первым делом начнем с младшей модели, которая в Китае и на глобальном рынке имеют разные характеристики.
|Характеристики
|REDMI Note 15 5G (Global)
|REDMI Note 15 5G (China)
|Экран
|6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
|6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 + 8 МП
|50 + 2 МП
|Фронтальная камера
|20 МП
|8 МП
|Процессор
|Snapdragon 6 Gen 3
|Snapdragon 6 Gen 3
|Аккумулятор
|5520 мАч
|5800 мАч
|Зарядка
|45 Вт
|45 Вт
Глобальная версия REDMI Note 15 5G — это улучшенный китайский вариант, ведь у глобалки круче камеры: как основа, так и фронталка. В то же время аккумулятор у смартфона для Поднебесной чуточку больше.
А следом идут «прошки». У обычных без приставки «+» есть только два существенных отличия. Глобалка выделяется более продвинутой основной камерой, а китайская версия — увеличенным аккумулятором.
|Характеристики
|REDMI Note 15 Pro 5G (Global)
|REDMI Note 15 Pro 5G (China)
|Экран
|6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
|6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
|Основная камера
|200 (OIS) + 8 МП
|50 (OIS) + 8 МП
|Фронтальная камера
|20 МП
|20 МП
|Процессор
|Dimensity 7400
|Dimensity 7400
|Аккумулятор
|6580 мАч
|7000 мАч
|Зарядка
|45 Вт
|45 Вт
Сильнее всего отличаются китайская и глобальная версия REDMI Note 15 Pro+ 5G. У варианта для Поднебесной предсказуемо больше аккумулятор, а еще есть телеобъектив камеры для съемки с 2.5-кратным оптическим приближением.
|Характеристики
|REDMI Note 15 Pro+ 5G (Global)
|REDMI Note 15 Pro+ 5G (China)
|Экран
|6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
|6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
|Основная камера
|200 (OIS) + 8 МП
|50 (OIS) + 8 + 50 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 7s Gen 4
|Snapdragon 7s Gen 4
|Аккумулятор
|6500 мАч
|7000 мАч
|Зарядка
|100 Вт
|90 Вт
Очевидно, китайский вариант, несмотря на меньшее разрешение основной камеры, с технической точки зрения круче. Но какой смартфон стоит купить?
Какой REDMI Note 15 лучше: китайский или глобальный
Несмотря на имеющиеся отличия и очевидную разницу в цене (смартфоны для Китая дешевле), покупать стоит глобальную версию REDMI Note 15. Во-первых, она адаптирована под наши реалии и имеет русскоязычную локализацию. Во-вторых, преимущества китайского варианта минимальны.
Даже если вы присматриваетесь к китайской версии REDMI Note 15 Pro+ 5G из-за наличия телеобъектива, покупать ее не следует. Ведь у этого смартфона есть более крутой конкурент realme 16 Pro+, полностью адаптированный под российский рынок и предлагающий еще более классную камеру.