В чем разница глобальной версии REDMI Note 15 и китайской: все отличия

Xiaomi нередко задерживает выпуск глобальных версий своих смартфонов, вот и серия REDMI Note 15 ждала своего часа почти полгода. В Китае представители новой линейки были анонсированы еще в августе 2025 года, однако на международный рынок пришли только сейчас. Причем не просто так, а с большим количеством отличий между китайской и глобальной версией REDMI Note 15. Но в чем конкретно заключается разница?

Линейка смартфонов REDMI Note 15

Глобальная версия REDMI Note 15 представлена сразу пятью смартфонами, в которых легко запутаться:

REDMI Note 15;

REDMI Note 15 5G;

REDMI Note 15 Pro;

REDMI Note 15 Pro 5G;

REDMI Note 15 Pro+ 5G.

В Китае серия смартфонов состоит лишь из трех моделей: там представлены только версии с 5G. Поэтому базовые REDMI Note 15 и REDMI Note 15 Pro — эксклюзив для международного рынка.

Характеристики REDMI Note 15 REDMI Note 15 Pro Экран 6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц 6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 МП 200 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 20 МП 32 МП Процессор Helio G100 Helio G200 Аккумулятор 6000 мАч 6500 мАч Зарядка 33 Вт 45 Вт

Из-за своих процессоров Helio G100/G200, которые являются копией набившего оскомину чипа Helio G99, базовые REDMI Note 15 кажутся самыми скучными. Несмотря на хорошие основные камеры, железо не может выжать из них максимум, а потому эти новинки не в состоянии продемонстрировать хоть сколько-нибудь серьезный прирост относительно предшественников.

Отличия китайской и глобальной версии REDMI Note 15

Отличия версий REDMI Note 15 проявляются в трех моделях с приставкой 5G. Первым делом начнем с младшей модели, которая в Китае и на глобальном рынке имеют разные характеристики.

Характеристики REDMI Note 15 5G (Global) REDMI Note 15 5G (China) Экран 6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц 6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 8 МП 50 + 2 МП Фронтальная камера 20 МП 8 МП Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 6 Gen 3 Аккумулятор 5520 мАч 5800 мАч Зарядка 45 Вт 45 Вт

Глобальная версия REDMI Note 15 5G — это улучшенный китайский вариант, ведь у глобалки круче камеры: как основа, так и фронталка. В то же время аккумулятор у смартфона для Поднебесной чуточку больше.

А следом идут «прошки». У обычных без приставки «+» есть только два существенных отличия. Глобалка выделяется более продвинутой основной камерой, а китайская версия — увеличенным аккумулятором.

Характеристики REDMI Note 15 Pro 5G (Global) REDMI Note 15 Pro 5G (China) Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 МП 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 20 МП 20 МП Процессор Dimensity 7400 Dimensity 7400 Аккумулятор 6580 мАч 7000 мАч Зарядка 45 Вт 45 Вт

Сильнее всего отличаются китайская и глобальная версия REDMI Note 15 Pro+ 5G. У варианта для Поднебесной предсказуемо больше аккумулятор, а еще есть телеобъектив камеры для съемки с 2.5-кратным оптическим приближением.

Характеристики REDMI Note 15 Pro+ 5G (Global) REDMI Note 15 Pro+ 5G (China) Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 МП 50 (OIS) + 8 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП 32 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 Аккумулятор 6500 мАч 7000 мАч Зарядка 100 Вт 90 Вт

Очевидно, китайский вариант, несмотря на меньшее разрешение основной камеры, с технической точки зрения круче. Но какой смартфон стоит купить?

Какой REDMI Note 15 лучше: китайский или глобальный

Несмотря на имеющиеся отличия и очевидную разницу в цене (смартфоны для Китая дешевле), покупать стоит глобальную версию REDMI Note 15. Во-первых, она адаптирована под наши реалии и имеет русскоязычную локализацию. Во-вторых, преимущества китайского варианта минимальны.

Даже если вы присматриваетесь к китайской версии REDMI Note 15 Pro+ 5G из-за наличия телеобъектива, покупать ее не следует. Ведь у этого смартфона есть более крутой конкурент realme 16 Pro+, полностью адаптированный под российский рынок и предлагающий еще более классную камеру.