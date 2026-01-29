В чем разница глобальной версии REDMI Note 15 и китайской: все отличия

Xiaomi нередко задерживает выпуск глобальных версий своих смартфонов, вот и серия REDMI Note 15 ждала своего часа почти полгода. В Китае представители новой линейки были анонсированы еще в августе 2025 года, однако на международный рынок пришли только сейчас. Причем не просто так, а с большим количеством отличий между китайской и глобальной версией REDMI Note 15. Но в чем конкретно заключается разница?

В чем разница глобальной версии REDMI Note 15 и китайской: все отличия. Учимся отличать китайскую и глобальную версию. Изображение: Tech Spurt. Фото.

Учимся отличать китайскую и глобальную версию. Изображение: Tech Spurt

Линейка смартфонов REDMI Note 15

Глобальная версия REDMI Note 15 представлена сразу пятью смартфонами, в которых легко запутаться:

  • REDMI Note 15;
  • REDMI Note 15 5G;
  • REDMI Note 15 Pro;
  • REDMI Note 15 Pro 5G;
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G.

В Китае серия смартфонов состоит лишь из трех моделей: там представлены только версии с 5G. Поэтому базовые REDMI Note 15 и REDMI Note 15 Pro — эксклюзив для международного рынка.

ХарактеристикиREDMI Note 15REDMI Note 15 Pro
Экран6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 2 МП200 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера20 МП32 МП
ПроцессорHelio G100Helio G200
Аккумулятор6000 мАч6500 мАч
Зарядка33 Вт45 Вт

Из-за своих процессоров Helio G100/G200, которые являются копией набившего оскомину чипа Helio G99, базовые REDMI Note 15 кажутся самыми скучными. Несмотря на хорошие основные камеры, железо не может выжать из них максимум, а потому эти новинки не в состоянии продемонстрировать хоть сколько-нибудь серьезный прирост относительно предшественников.

Отличия китайской и глобальной версии REDMI Note 15

Отличия китайской и глобальной версии REDMI Note 15. Глобальная версия полностью локализована. Изображение: Miah Does Tech. Фото.

Глобальная версия полностью локализована. Изображение: Miah Does Tech

Отличия версий REDMI Note 15 проявляются в трех моделях с приставкой 5G. Первым делом начнем с младшей модели, которая в Китае и на глобальном рынке имеют разные характеристики.

ХарактеристикиREDMI Note 15 5G (Global)REDMI Note 15 5G (China)
Экран6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 8 МП50 + 2 МП
Фронтальная камера20 МП8 МП
ПроцессорSnapdragon 6 Gen 3Snapdragon 6 Gen 3
Аккумулятор5520 мАч5800 мАч
Зарядка45 Вт45 Вт

Глобальная версия REDMI Note 15 5G — это улучшенный китайский вариант, ведь у глобалки круче камеры: как основа, так и фронталка. В то же время аккумулятор у смартфона для Поднебесной чуточку больше.

А следом идут «прошки». У обычных без приставки «+» есть только два существенных отличия. Глобалка выделяется более продвинутой основной камерой, а китайская версия — увеличенным аккумулятором.

ХарактеристикиREDMI Note 15 Pro 5G (Global)REDMI Note 15 Pro 5G (China)
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 8 МП50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера20 МП20 МП
ПроцессорDimensity 7400Dimensity 7400
Аккумулятор6580 мАч7000 мАч
Зарядка45 Вт45 Вт

Сильнее всего отличаются китайская и глобальная версия REDMI Note 15 Pro+ 5G. У варианта для Поднебесной предсказуемо больше аккумулятор, а еще есть телеобъектив камеры для съемки с 2.5-кратным оптическим приближением.

ХарактеристикиREDMI Note 15 Pro+ 5G (Global)REDMI Note 15 Pro+ 5G (China)
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 8 МП50 (OIS) + 8 + 50 МП
Фронтальная камера32 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 7s Gen 4Snapdragon 7s Gen 4
Аккумулятор6500 мАч7000 мАч
Зарядка100 Вт90 Вт

Очевидно, китайский вариант, несмотря на меньшее разрешение основной камеры, с технической точки зрения круче. Но какой смартфон стоит купить?

Какой REDMI Note 15 лучше: китайский или глобальный

Несмотря на имеющиеся отличия и очевидную разницу в цене (смартфоны для Китая дешевле), покупать стоит глобальную версию REDMI Note 15. Во-первых, она адаптирована под наши реалии и имеет русскоязычную локализацию. Во-вторых, преимущества китайского варианта минимальны.

Какой REDMI Note 15 лучше: китайский или глобальный. Выбираем правильный REDMI Note 15. Изображение: Geekyranjit. Фото.

Выбираем правильный REDMI Note 15. Изображение: Geekyranjit

Даже если вы присматриваетесь к китайской версии REDMI Note 15 Pro+ 5G из-за наличия телеобъектива, покупать ее не следует. Ведь у этого смартфона есть более крутой конкурент realme 16 Pro+, полностью адаптированный под российский рынок и предлагающий еще более классную камеру.

Сколько оперативной памяти действительно нужно смартфону в 2026 году?

Когда то даже 4 ГБ оперативной памяти казались избыточными для смартфона. Сегодня же производители не стесняются продавать модели с 16 ГБ, а иногда и с 24 ГБ. При этом они нагло намекают, что без таких цифр современный смартфон уже не имеет смысла. Но так ли это на самом деле и сколько оперативной памяти действительно нужно в 2026 году, если не переплачивать за цифры в характеристиках?

Читать далее
Почему Roblox просит подтвердить возраст, и что это дает

Блокировка Roblox, случившаяся в конце прошлого года, не только вызвала общественный резонанс, но и заставила игровую платформу постепенно начать менять подход к модерации контента. Недавно стало известно, что российским пользователям отключили доступ к чатам, а теперь сверхпопулярный сервис сам ввел новое ограничение. В январе 2026 года Roblox начал требовать подтверждение возраста. Причем не честным словом, а с доказательствами: с помощью селфи или по паспорту.

Читать далее
Почему у новых смартфонов большая круглая камера сзади

Мы привыкли, что Apple задает тренды в том числе на рынке Android-смартфонов. Стоило американцам выпустить iPhone X, как китайцы начали заимствовать «челку» в своих устройствах, а после выхода iPhone 12 почти каждая модель имеет совершенно не эргономичные рубленые грани. То же касается оформления камеры смартфона. Многие производители в бюджетном сегменте копируют расположение сенсоров Apple, и даже новый флагман Xiaomi 17 Pro всеми силами старается быть похожим на iPhone 17 Pro. Однако в этой погоне за «американской мечтой» есть дизайнерский тренд, свойственный исключительно Android-устройствам. Это телефоны с круглой камерой, которых за последнее время стало очень много.

Читать далее
