Samsung одной из первых начала выпускать упрощённые версии флагманских смартфонов, стараясь делать их максимально дешёвыми. Правда, на поверку оказывалось, что от флагманов в них нет ничего, кроме названия, к которому просто добавлялась приписка Lite, поэтому от избытка мощности и функциональных возможностей такие аппараты явно не страдали. Несмотря на это, первое время их продажи шли довольно бойко, но со временем пользователи начали понимать, что под видом удешевлённого флагмана им подсовывают обычную бюджетную модель, и спрос на них прекратился, пока Apple не начала выпускать «настоящие» условно доступные флагманы. Тут-то Samsung и решила вернуться к забытой концепции.

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Galaxy S10 Lite, о котором ходит много слухов, скорее всего, выйдет ещё до конца 2019 года и будет во многом даже более привлекательным аппаратом, чем классический Galaxy S10. Судя по рендерам, которые утекли в Сеть, новинка получит совершенно плоский дисплей, но зато опоясывающие его рамки будут практически незаметными. Уж не знаю, сильно ли это повлияет на опыт использования, но выглядит экран с минимальными рамками очень здорово, вызывая ассоциации с более дорогими аппаратами.

Дизайн Galaxy S10 Lite

Но особенно радует полное отсутствие подбородка, характерного даже для флагманов 2019 года, не говоря про модели среднего ценового сегмента, к коим и относится Galaxy S10 Lite. Правда, есть и недостатки. Лично для меня это размещение объектива фронтальной камеры, которая переехала прямо на середину экрана. Не знаю, как вам, а мне такое расположение не нравится, потому что взгляд постоянно цепляется за этот вырез, вызывая желание стереть его или закрасить.

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А вот начинка Galaxy S10 Lite будет прямо-таки бескомпромиссной. В основу аппарата ляжет Snapdragon 855, 8 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Соглашусь – процессор предыдущего поколения явно не делает новинку лучшим выбором, но поскольку, во-первых, Snapdragon 865 станет доступен производителям только ближе к весне следующего года, а, во-вторых, Galaxy S10 Lite – всё-таки не флагман, то и требовать от него самого передового оснащения по меньшей мере несправедливо.

Характеристики Galaxy S10 Lite

Зато аккумулятор смартфона будет иметь ёмкость 4500 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это серьёзный показатель, учитывая, что классическая «десятка» работает только с 25-ваттными ЗУ. По камерам аппарата претензий тоже нет. Во всяком случае, по их технической составляющей, потому что оценить результат съёмки только ещё предстоит. В Galaxy S10 Lite будет устанавливаться четырёхкамерная система с классическим шириком, ультрашириком, телевиком и макро-модулем. Последний является трендом конца 2019 года, однако встречается только в нескольких смартфонах.

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Galaxy S10 Lite – странный смартфон. С одной стороны, он должен восприниматься как урезанная версия классического флагмана, но он не только не уступает ему, но во многом даже превосходит при том, что его розничная цена, по данным инсайдеров, составит 679 евро. Получается, что Samsung добровольно создаёт конкурента другим своим аппаратам, но лично я думаю, что она всего лишь заполняет пробел новинок, чтобы поддержать доходы до релиза Galaxy S11, который будет ещё лучше и снова подстегнёт продажи.