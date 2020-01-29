Не так давно я стал обладателем Xiaomi Mi 9 Lite в качестве дополнительного устройства. И сейчас готов поделиться своим мнением по поводу того, в чем дешевые смартфоны Xiaomi могут уступать более дорогим решениям популярных брендов. Простыми словами, я попытаюсь объяснить, за что потребитель отдает большую сумму, покупая устройство Apple или Samsung. А причин на то, на самом деле, не так уж и мало. И сейчас вы сами в этом убедитесь.

Мы уже писали о том, почему не стоит покупать Redmi K30, теперь же пора сделать акцент на других устройствах компании. Начну с самого начала. Устройство я приобрел за 14 тысяч рублей, и, по правде говоря, за эти деньги не ожидаешь увидеть настолько неплохой экран. Моим первым телефоном с AMOLED-экраном был Razr i, однако здесь картинка, конечно, очень классная. Основной конкурент от Samsung — это Galaxy S8. На вторичном рынке флагман Samsung можно купить примерно за 13-15 тысяч рублей, поэтому именно их я решил сравнить. Если же хотите новое устройство, присмотритесь к данному списку дешевых телефонов Samsung Galaxy.

Первое, что сразу бросается в глаза — картинка на Samsung более четкая. Все же 2K-разрешение при небольшой диагонали экрана дают о себе знать. Также белый цвет на Samsung мне показался чуть более приятным. Ну и теперь о самом главном — то, как аппарат ощущается в руках. И вот здесь-то и проявляется главное отличие в прошлом флагмана от бюджетного телефона. Galaxy S8 за счет закругленных краев экрана ощущается премиально. В руках он кажется очень плотным и монолитным, между тем Mi 9 Lite при прямом сравнении немного неуклюжий и менее монолитный. Материалы корпуса — это отдельная история.

В Интернете вам все будут доказывать, что в устройстве используется стекло и металл, но, вероятно, эти люди никогда не держали в руках iPhone X, на который внешне довольно сильно похож Mi 9 Lite за счет полированного якобы металла на торцах и якобы стеклянной задней крышки. Так вот, это стекло ощущается как пластик, и то же касается торцов — это точно не металл. Возможно, в Xiaomi используют тончайший слой алюминия, который немного холодит руку, от чего создается иллюзия того, что рама здесь из металла, но это не так. Взяв в руки iPhone, вы почувствуете настоящий холод, почувствуете настоящие премиальные материалы, а в Xiaomi какое-то дешевое подобие премиальности. По крайней мере, китайцы неплохо создают иллюзию дорогих материалов.

Так часто делают и производители ноутбуков. Например, Asus VivoBook сделан якобы из металла (по крайней мере, при первом использовании за счет легкого холодка будет создаваться такая иллюзия), но в действительности он ощущается как пластик, покрытый тонким слоем металла, что по ощущениям мало чем отличается от обычного пластика.

На российском рынке Mi 9 Lite стоит более 20 тысяч рублей, за эти деньги уже можно рассчитывать на что более крутое, чем обычный пластик. К тому же мне не очень нравится качество сборки. Устройство режет руку на местах, где торцы соединяются с задней крышкой. К тому же на передней панели между стеклом и торцами располагается пластиковая полоска по периметру, что также заметно портит ощущения.

Теперь перейдем к виброматору. Он здесь просто ужасен. И он такой же ужасный на более дорогом Mi 9T. После Haptic Feedback в iPhone 7 вы не сможете использовать виброматор на смартфонах Xiaomi. Даже в устройствах китайцев за 20-30 тысяч на российском рынке вибрация здесь такая же ужасная, как и на дешевых Redmi за 8 тысяч. Поэтому сразу после покупки я просто выключил функцию виброотдачи. Это действительно позорно использовать в 2020 году настолько ужасную вибрацию даже в дешевых телефонах. Технологии развиваются, так почему бы не подумать о тактильных впечатлениях от смартфона, а ведь они очень важны. Каким бы плохим сегодня ни был старый iPhone 7, за счет своего виброматора он ощущается очень круто. Давайте обсудим это в Телеграм.

Кроме того, в Mi 9 Lite ужасный звук динамика. Даже мой старый iPhone 6 имеет более качественный динамик. Складывается впечатление, что телефон положили в пластиковый пакет. Звук здесь приглушенный и как из ведра. К тому же громкость также хромает. То же касается и качества записи с микрофона. Мой старый iPhone 2014 года имеет очень качественный микрофон, в Mi 9 Lite же просто позорно взяли и встроили, вероятно, самый дешевый микрофон, который только можно найти.

С одной стороны, в устройстве неплохая камера, но когда вы начинаете записывать видео и слышите этот звук с микрофона, у вас просто падает впечатление о телефоне на 30-40%. И я понимаю, если бы это был Redmi 8a стоимостью в 5-6 тысяч, но, извините, телефон в России стоит 20 тысяч рублей. Разве себестоимость даже среднего по качеству микрофона настолько высока? Непонятно. Я был бы рад даже микрофону iPhone 6, который был выпущен в 2014 году.

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Стабилизация видео — это тоже отдельная тема. Даже при отсутствии какой-либо оптической стабилизация Xiaomi может использовать программную, но складывается впечатление, что они специально этого не делают, чтобы люди покупали их более дорогие аппараты. На мой взгляд, если вам нужен телефон для записи видео, Xiaomi даже не рассматривайте. Лучше купить подержанный Galaxy S8.

На этом пожалуй, все моменты, которые мне не нравятся в среднебюджетных устройствах Xiaomi. И, как мне кажется, исправить их не очень-то и сложно и дорого. Интересно, что думают наши читатели. Делитесь мнением в комментариях к данной публикации.

Кстати, Xiaomi под видом флагмана хочет продать бюджетное устройство. Возможно, вам также будет интересно узнать, почему мне не нравится MIUI.