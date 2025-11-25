В Китае выпустили HUAWEI Mate 80 — флагманские смартфоны с двумя перископами для фотографов

По сложившейся традиции, компания HUAWEI выпускает флагманы дважды в год. Сначала выходят представители серии Pura, а спустя несколько месяцев — Mate. Линейкой Pura 80 мы уже успели насладиться вдоволь, и теперь вышел HUAWEI Mate 80. Причем не один, а сразу 4 смартфона на любой вкус и кошелек. Однако для каждого из них упор сделан на съемку фото и видео, а потому перед нами очередные камерофоны.
Характеристики HUAWEI Mate 80
В новую линейку вошли 4 смартфона: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS. Последняя является премиальной версией Mate 80 Pro Max с 20 ГБ оперативной памяти, титановой рамой, базальтовым покрытием экрана и расширенным комплектом поставки, но в остальном — это тот же смартфон.
|Характеристики
|Mate 80
|Mate 80 Pro
|Mate 80 Pro Max
|Экран
|6.75 дюйма, AMOLED (2832х1280), 1-120 Гц
|6.75 дюйма, AMOLED (2832х1280), 1-120 Гц
|6.9 дюйма, AMOLED (2848х1320), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 40 + 12 (OIS) МП
|50 (OIS) + 40 + 48 (OIS) МП
|50 (OIS) + 40 + 50 (OIS) + 50 (OIS) + 1.5 МП
|Фронтальная камера
|13 МП
|13 МП
|13 МП
|Процессор
|Kirin 9020
|Kirin 9030 (Pro)
|Kirin 9030 Pro
|Память
|12/256, 12/512 или 16/512 ГБ
|12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
|16/512 или 16/1024 ГБ
20/512 или 20/1024 ГБ (Mate 80 RS)
|Аккумулятор
|5750 мАч
|5750 мАч
|6000 мАч
|Зарядка
|66 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)
|100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)
Все смартфоны серии используют основную 50-мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой f/1.4-4.0, ультраширик на 40 МП и 13 мегапиксельную фронталку с автофокусом. Отличия заключаются только в зум объективах:
- Mate 80 — 12 МП (5.2x зум);
- Mate 80 Pro — 48 МП (3.85x зум);
- Mate 80 Pro Max — 50 МП (4x зум) + 50 МП (6.2x зум).
Также у HUAWEI Mate 80 Pro Max есть 1.5-мегапиксельная мультиспектральная камера для более точной цветопередачи основных камер. Другое отличие смартфонов — процессоры. Однако в случае с чипами Kirin, подробная информация о которых тщательно скрывается, получить какие-либо сведения проблематично.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Сколько стоит HUAWEI Mate 80
Цена HUAWEI Mate 80 сильно разнится в зависимости от версии смартфона. Самый доступный вариант дешевле самого дорогого более чем в 2 раза:
- HUAWEI Mate 80 — от 4 699 юаней (~ 52 000 ₽);
- HUAWEI Mate 80 Pro — от 5 999 юаней (~ 66 500 ₽);
- HUAWEI Mate 80 Pro Max — от 7 999 юаней (~ 88 500 ₽);
- HUAWEI Mate 80 RS — от 11 999 юаней (~ 133 000 ₽).
По сравнению с предыдущим поколением цена стала ниже, что не может не радовать. Однако смартфоны HUAWEI продолжают оставаться нишевым продуктом, существенно уступающим конкурентам из Китая в соотношении цены и характеристик.
Дата выхода HUAWEI Mate 80 в России
На момент публикации материала ничего неизвестно о выходе HUAWEI Mate 80 в России. Однако с учетом того, что модель предыдущего поколения официально доступна в нашей страны, можно ждать релиза и новой линейки.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Впрочем, анонс HUAWEI Mate 80 в России вряд ли состоится до Нового года. Вероятно, мы увидим смартфоны уже в 2026-м, как и другие флагманы, включая Galaxy S26 и Xiaomi 17.