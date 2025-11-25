В Китае выпустили HUAWEI Mate 80 — флагманские смартфоны с двумя перископами для фотографов

По сложившейся традиции, компания HUAWEI выпускает флагманы дважды в год. Сначала выходят представители серии Pura, а спустя несколько месяцев — Mate. Линейкой Pura 80 мы уже успели насладиться вдоволь, и теперь вышел HUAWEI Mate 80. Причем не один, а сразу 4 смартфона на любой вкус и кошелек. Однако для каждого из них упор сделан на съемку фото и видео, а потому перед нами очередные камерофоны.

Характеристики HUAWEI Mate 80

В новую линейку вошли 4 смартфона: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS. Последняя является премиальной версией Mate 80 Pro Max с 20 ГБ оперативной памяти, титановой рамой, базальтовым покрытием экрана и расширенным комплектом поставки, но в остальном — это тот же смартфон.

Характеристики Mate 80 Mate 80 Pro Mate 80 Pro Max Экран 6.75 дюйма, AMOLED (2832х1280), 1-120 Гц 6.75 дюйма, AMOLED (2832х1280), 1-120 Гц 6.9 дюйма, AMOLED (2848х1320), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 40 + 12 (OIS) МП 50 (OIS) + 40 + 48 (OIS) МП 50 (OIS) + 40 + 50 (OIS) + 50 (OIS) + 1.5 МП Фронтальная камера 13 МП 13 МП 13 МП Процессор Kirin 9020 Kirin 9030 (Pro) Kirin 9030 Pro Память 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ 16/512 или 16/1024 ГБ

20/512 или 20/1024 ГБ (Mate 80 RS) Аккумулятор 5750 мАч 5750 мАч 6000 мАч Зарядка 66 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

Все смартфоны серии используют основную 50-мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой f/1.4-4.0, ультраширик на 40 МП и 13 мегапиксельную фронталку с автофокусом. Отличия заключаются только в зум объективах:

Mate 80 — 12 МП (5.2x зум);

— 12 МП (5.2x зум); Mate 80 Pro — 48 МП (3.85x зум);

— 48 МП (3.85x зум); Mate 80 Pro Max — 50 МП (4x зум) + 50 МП (6.2x зум).

Также у HUAWEI Mate 80 Pro Max есть 1.5-мегапиксельная мультиспектральная камера для более точной цветопередачи основных камер. Другое отличие смартфонов — процессоры. Однако в случае с чипами Kirin, подробная информация о которых тщательно скрывается, получить какие-либо сведения проблематично.

Сколько стоит HUAWEI Mate 80

Цена HUAWEI Mate 80 сильно разнится в зависимости от версии смартфона. Самый доступный вариант дешевле самого дорогого более чем в 2 раза:

HUAWEI Mate 80 — от 4 699 юаней (~ 52 000 ₽);

— от 4 699 юаней (~ 52 000 ₽); HUAWEI Mate 80 Pro — от 5 999 юаней (~ 66 500 ₽);

— от 5 999 юаней (~ 66 500 ₽); HUAWEI Mate 80 Pro Max — от 7 999 юаней (~ 88 500 ₽);

— от 7 999 юаней (~ 88 500 ₽); HUAWEI Mate 80 RS — от 11 999 юаней (~ 133 000 ₽).

По сравнению с предыдущим поколением цена стала ниже, что не может не радовать. Однако смартфоны HUAWEI продолжают оставаться нишевым продуктом, существенно уступающим конкурентам из Китая в соотношении цены и характеристик.

Дата выхода HUAWEI Mate 80 в России

На момент публикации материала ничего неизвестно о выходе HUAWEI Mate 80 в России. Однако с учетом того, что модель предыдущего поколения официально доступна в нашей страны, можно ждать релиза и новой линейки.

Впрочем, анонс HUAWEI Mate 80 в России вряд ли состоится до Нового года. Вероятно, мы увидим смартфоны уже в 2026-м, как и другие флагманы, включая Galaxy S26 и Xiaomi 17.