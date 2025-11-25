В Китае выпустили HUAWEI Mate 80 — флагманские смартфоны с двумя перископами для фотографов

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

По сложившейся традиции, компания HUAWEI выпускает флагманы дважды в год. Сначала выходят представители серии Pura, а спустя несколько месяцев — Mate. Линейкой Pura 80 мы уже успели насладиться вдоволь, и теперь вышел HUAWEI Mate 80. Причем не один, а сразу 4 смартфона на любой вкус и кошелек. Однако для каждого из них упор сделан на съемку фото и видео, а потому перед нами очередные камерофоны.

В Китае выпустили HUAWEI Mate 80 — флагманские смартфоны с двумя перископами для фотографов. Так выглядит HUAWEI Mate 80 Pro Max. Изображение: HUAWEI. Фото.

Так выглядит HUAWEI Mate 80 Pro Max. Изображение: HUAWEI

Характеристики HUAWEI Mate 80

В новую линейку вошли 4 смартфона: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS. Последняя является премиальной версией Mate 80 Pro Max с 20 ГБ оперативной памяти, титановой рамой, базальтовым покрытием экрана и расширенным комплектом поставки, но в остальном — это тот же смартфон.

ХарактеристикиMate 80Mate 80 ProMate 80 Pro Max
Экран6.75 дюйма, AMOLED (2832х1280), 1-120 Гц6.75 дюйма, AMOLED (2832х1280), 1-120 Гц6.9 дюйма, AMOLED (2848х1320), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 40 + 12 (OIS) МП50 (OIS) + 40 + 48 (OIS) МП50 (OIS) + 40 + 50 (OIS) + 50 (OIS) + 1.5 МП
Фронтальная камера13 МП13 МП13 МП
ПроцессорKirin 9020Kirin 9030 (Pro)Kirin 9030 Pro
Память12/256, 12/512 или 16/512 ГБ12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ16/512 или 16/1024 ГБ
20/512 или 20/1024 ГБ (Mate 80 RS)
Аккумулятор5750 мАч5750 мАч6000 мАч
Зарядка66 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)		100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)		100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)

Все смартфоны серии используют основную 50-мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой f/1.4-4.0, ультраширик на 40 МП и 13 мегапиксельную фронталку с автофокусом. Отличия заключаются только в зум объективах:

  • Mate 80 — 12 МП (5.2x зум);
  • Mate 80 Pro — 48 МП (3.85x зум);
  • Mate 80 Pro Max — 50 МП (4x зум) + 50 МП (6.2x зум).

Также у HUAWEI Mate 80 Pro Max есть 1.5-мегапиксельная мультиспектральная камера для более точной цветопередачи основных камер. Другое отличие смартфонов — процессоры. Однако в случае с чипами Kirin, подробная информация о которых тщательно скрывается, получить какие-либо сведения проблематично.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сколько стоит HUAWEI Mate 80

Сколько стоит HUAWEI Mate 80. Смартфоны уже доступны в Китае. Изображение: HUAWEI. Фото.

Смартфоны уже доступны в Китае. Изображение: HUAWEI

Цена HUAWEI Mate 80 сильно разнится в зависимости от версии смартфона. Самый доступный вариант дешевле самого дорогого более чем в 2 раза:

  • HUAWEI Mate 80 — от 4 699 юаней (~ 52 000 ₽);
  • HUAWEI Mate 80 Pro — от 5 999 юаней (~ 66 500 ₽);
  • HUAWEI Mate 80 Pro Max — от 7 999 юаней (~ 88 500 ₽);
  • HUAWEI Mate 80 RS — от 11 999 юаней (~ 133 000 ₽).

По сравнению с предыдущим поколением цена стала ниже, что не может не радовать. Однако смартфоны HUAWEI продолжают оставаться нишевым продуктом, существенно уступающим конкурентам из Китая в соотношении цены и характеристик.

Дата выхода HUAWEI Mate 80 в России

На момент публикации материала ничего неизвестно о выходе HUAWEI Mate 80 в России. Однако с учетом того, что модель предыдущего поколения официально доступна в нашей страны, можно ждать релиза и новой линейки.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Впрочем, анонс HUAWEI Mate 80 в России вряд ли состоится до Нового года. Вероятно, мы увидим смартфоны уже в 2026-м, как и другие флагманы, включая Galaxy S26 и Xiaomi 17.

Теги
Новости по теме
Смартфона vivo X400 не будет. Вместо него китайцы выпустят vivo X500, и уже известны подробности
Когда выйдет vivo X300 Ultra, который уже сейчас называют лучшим камерофоном на Android
Из-за чего и где на самом деле ломаются смартфоны
Лонгриды для вас
Топовый флагман HONOR Magic7 Pro капитально подешевел. Теперь его продают по цене среднебюджетника

Китайские производители смартфонов выпускают отнюдь не только бюджетные модели, но и полноценные флагманы, которые, впрочем, редко становятся популярными за пределами Поднебесной. Мешает им и предвзятое отношение покупателей к продуктам из КНР, и чрезвычайно высокая цена в отечественной рознице. Так, в марте этого года в России начали продавать смартфон HONOR Magic7 Pro, оценив его в 139 990 ₽, как самый настоящий айфон.

Читать далее
Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Snapdragon 8 Elite — какой процессор лучше для смартфона

Ежегодно компания Qualcomm выпускает самые мощные мобильные процессоры, которые используются подавляющим большинством флагманов на Android. Так, в конце сентября вышел Snapdragon 8 Elite Gen 5 — новый чипсет, выступающий сердцем Xiaomi 17 и целой массы других пока еще не анонсированных устройств. Но насколько велика разница на фоне процессора предыдущего поколения? Выясним в сравнении Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite.

Читать далее
Это самый глянцевый и приметный смартфон, который я видел. Обзор HUAWEI Pura 80 Pro

Новая флагманская линейка Huawei Pura 80 стала значимым событием в мире мобильных технологий, особенно для тех, кто ценит качество фотосъёмки. Серия P, которая в прошлом году сменила название на Pura, всегда была ориентирована именно на фото и занимала первые места в рейтинге DxOMark, к которому многие относятся с определённой долей скептицизма. В этом году нам показали 4 модели серии, среди которых была базовая Pura 80, промежуточная Pura 80 Pro, чуть улучшенная Pura 80 Pro Plus и топовая Pura 80 Ultra. Я попользовался второй и четвёртой моделью из этого списка и сейчас расскажу про самую сбалансированную.

Читать далее
Новости партнеров
Камеру в iPhone Air оценили на уровне флагманов 2021 года: плюсы, минусы и ограничения одного объектива
Камеру в iPhone Air оценили на уровне флагманов 2021 года: плюсы, минусы и ограничения одного объектива
Игрушки с ИИ дают детям опасные советы: от разжигания огня до взрослых тем
Игрушки с ИИ дают детям опасные советы: от разжигания огня до взрослых тем
Обычные инвесторы массово продают Биткоин. Говорит ли это о приближении дна для криптовалют?
Обычные инвесторы массово продают Биткоин. Говорит ли это о приближении дна для криптовалют?