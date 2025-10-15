В Китае вышли HONOR Magic8 и Magic8 Pro — самые мощные камерофоны на Android, которые будут в России

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

В Китае состоялась презентация HONOR Magic8 — новой флагманской серии китайского производителя, в которую помимо базовой модели уже традиционна вошла улучшенная версия с приставкой «Pro». Это лишь вторые смартфоны на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и одновременно самые мощные мобильные устройства среди всех, представленных на рынке. По крайней мере об этом заявляет сам производитель, попутно добавляя, что HONOR Magic8 и HONOR Magic8 Pro — еще и очень крутые камерофоны.

В Китае вышли HONOR Magic8 и Magic8 Pro — самые мощные камерофоны на Android, которые будут в России. HONOR представила новые флагманы, которые выйдут в России. Изображение: HONOR. Фото.

HONOR представила новые флагманы, которые выйдут в России. Изображение: HONOR

Характеристики HONOR Magic8

Как ни странно, новый смартфон HONOR Magic8 получил даунгрейд основной камеры по сравнению с предшественником HONOR Magic7. Так, размер главного сенсора уменьшился с 1/1.3″ до 1/1.56″. Все остальные камеры, в целом, остались на прежнем уровне, несмотря на увеличение сенсора перископа с 50 МП до 64 МП.

ХарактеристикиHONOR Magic8
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2760х1256), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 64 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7000 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)

Наиболее заметным изменением HONOR Magic8 предсказуемо является аккумулятор. Его емкость увеличили с 5650 мАч до 7000 мАч, при этом слегка понизив мощность зарядки. Еще одно изменение — процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. По словам производителя, он делает HONOR Magic8 самым мощным смартфоном на Android, ведь в синтетических тестах он опережает Xiaomi 17 Pro Max и vivo X300 Pro, набирая под 4.3 млн баллов в AnTuTu.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

На корпусе смартфона появилась специальная кнопка для вызова ИИ-функций, а работает HONOR Magic8 на базе новой оболочки MagicOS 10, основанной на Android 16.

Камерофон HONOR Magic8 Pro

Камерофон HONOR Magic8 Pro. Расцветки новых смартфонов. Изображение: HONOR. Фото.

Расцветки новых смартфонов. Изображение: HONOR

Продвинутая версия HONOR Magic8 Pro также получила даунгрейд основной камеры по сравнению с HONOR Magic7 Pro. Производитель отказался от переменной диафрагмы, зато увеличил фокусное расстояние перископа, благодаря чему кратность оптического зума достигла 3.7X.

ХарактеристикиHONOR Magic8
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2760х1256), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП + ToF
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7200 мАч
Зарядка120 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)

Основные отличия HONOR Magic8 и HONOR Magic8 Pro заключаются в камере: у прошки больше размер основного сенсора и перископа, а фронталка дополняется ToF-модулем, из-за чего ее вырез выглядит как пилюля. Еще один апгрейд на фоне младшей модели — повышенная емкость аккумулятора с поддержкой проводной зарядки до 120 Вт.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Дата выхода и цена HONOR Magic8

Предзаказ новых смартфонов открыт уже сегодня, а полноценный старт продаж состоится 23 октября. Цена HONOR Magic8 в зависимости от модели составит:

  • HONOR Magic8 — от 4 499 юаней (~ 50 000 ₽);
  • HONOR Magic8 Pro — от 5 699 юаней (~ 63 000 ₽).

Ожидается, что серия HONOR Magic8 появится в России, как и две предшествующие линейки. Однако о точной дате выхода и ценах пока ничего не известно. Вероятно, релиз состоится лишь в следующем году.

Теги
Новости по теме
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
В России уже начали продавать Xiaomi 17 Pro Max. Почему брать его сейчас — себе дороже
Доступный флагман Redmi K90 получит мощное железо для игр и огромный аккумулятор. Вот что нас ждёт
Лонгриды для вас
Вышли недорогие смартфоны Motorola Edge 60 с крутыми камерами. Китайцы в шоке от этих американцев

А вы знали, что даже после поглощения китайским концерном Lenovo, штаб-квартира Motorola Mobility до сих пор располагается в Чикаго? Продукция бренда до сих пор официально реализуется в США, чего нельзя сказать о китайских HUAWEI и Xiaomi, а потому компанию, пускай и с натяжкой, можно считать американской. Она продолжает выпускать новые смартфоны и одновременно с линейкой раскладушек RAZR 60 представила Motorola Edge 60 и Motorola Edge 60 Pro. Это типичные моноблоки среднего класса, акцент в которых сделан на камеры, и китайским производителям стоит поучиться у чикагской команды, на что и как делать упор в своих устройствах.

Читать далее
Какой смартфон Redmi Note 14 стоит купить в России. 2 лучших модели со скидкой на лето 2025

Смартфоны Redmi Note всегда пользуются спросом вне зависимости от того, что выпускают конкуренты. Это устройства с удобной оболочкой, приятным внешним видом и неплохим железом, подходящим для любых повседневных задач. И главное преимущество китайских смартфонов - стремительно снижающаяся цена. Именно летом она опускается до самого минимума, поэтому выжидать больше не имеет смысла! Объясняем, где купить Redmi Note 14 дешево прямо сейчас и какой выбрать.

Читать далее
В Россию привезли мощные смартфоны iQOO с батареями, как у повербанков. Они круче любого POCO

Еще пару лет назад об iQOO знала лишь горстка гиков, которая заказывает на AliExpress китайские версии смартфонов, вручную устанавливает сервисы Google, выпиливает следы из Поднебесной и как-то живет с отсутствием нужных частот 4G. С недавнего времени компания официально присутствует на нашем рынке, продавая полностью адаптированные под наши реалии устройства, и, что очень важно, не ломит цены в отечественной рознице. Свежий пример — новые смартфоны iQOO Z10 и iQOO Neo 10, представленные 29 мая в Москве, и уже поступившие в продажу.

Читать далее
Новости партнеров
Самая жаркая пустыня в мире покрылась цветами — вот причина редкого явления
Самая жаркая пустыня в мире покрылась цветами — вот причина редкого явления
Apple наконец-то покажет 3 совершенно новых устройства. Что это будет?
Apple наконец-то покажет 3 совершенно новых устройства. Что это будет?
Продолжится ли масштабный рост рынка криптовалют в 2026 году? Мнение экспертов
Продолжится ли масштабный рост рынка криптовалют в 2026 году? Мнение экспертов