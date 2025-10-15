В Китае вышли HONOR Magic8 и Magic8 Pro — самые мощные камерофоны на Android, которые будут в России

В Китае состоялась презентация HONOR Magic8 — новой флагманской серии китайского производителя, в которую помимо базовой модели уже традиционна вошла улучшенная версия с приставкой «Pro». Это лишь вторые смартфоны на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и одновременно самые мощные мобильные устройства среди всех, представленных на рынке. По крайней мере об этом заявляет сам производитель, попутно добавляя, что HONOR Magic8 и HONOR Magic8 Pro — еще и очень крутые камерофоны.

Характеристики HONOR Magic8

Как ни странно, новый смартфон HONOR Magic8 получил даунгрейд основной камеры по сравнению с предшественником HONOR Magic7. Так, размер главного сенсора уменьшился с 1/1.3″ до 1/1.56″. Все остальные камеры, в целом, остались на прежнем уровне, несмотря на увеличение сенсора перископа с 50 МП до 64 МП.

Характеристики HONOR Magic8 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2760х1256), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 64 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7000 мАч Зарядка 90 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

Наиболее заметным изменением HONOR Magic8 предсказуемо является аккумулятор. Его емкость увеличили с 5650 мАч до 7000 мАч, при этом слегка понизив мощность зарядки. Еще одно изменение — процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. По словам производителя, он делает HONOR Magic8 самым мощным смартфоном на Android, ведь в синтетических тестах он опережает Xiaomi 17 Pro Max и vivo X300 Pro, набирая под 4.3 млн баллов в AnTuTu.

На корпусе смартфона появилась специальная кнопка для вызова ИИ-функций, а работает HONOR Magic8 на базе новой оболочки MagicOS 10, основанной на Android 16.

Камерофон HONOR Magic8 Pro

Продвинутая версия HONOR Magic8 Pro также получила даунгрейд основной камеры по сравнению с HONOR Magic7 Pro. Производитель отказался от переменной диафрагмы, зато увеличил фокусное расстояние перископа, благодаря чему кратность оптического зума достигла 3.7X.

Характеристики HONOR Magic8 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2760х1256), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП + ToF Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7200 мАч Зарядка 120 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

Основные отличия HONOR Magic8 и HONOR Magic8 Pro заключаются в камере: у прошки больше размер основного сенсора и перископа, а фронталка дополняется ToF-модулем, из-за чего ее вырез выглядит как пилюля. Еще один апгрейд на фоне младшей модели — повышенная емкость аккумулятора с поддержкой проводной зарядки до 120 Вт.

Дата выхода и цена HONOR Magic8

Предзаказ новых смартфонов открыт уже сегодня, а полноценный старт продаж состоится 23 октября. Цена HONOR Magic8 в зависимости от модели составит:

HONOR Magic8 — от 4 499 юаней (~ 50 000 ₽);

— от 4 499 юаней (~ 50 000 ₽); HONOR Magic8 Pro — от 5 699 юаней (~ 63 000 ₽).

Ожидается, что серия HONOR Magic8 появится в России, как и две предшествующие линейки. Однако о точной дате выхода и ценах пока ничего не известно. Вероятно, релиз состоится лишь в следующем году.