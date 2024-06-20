В Лаборатории Касперского рассказали, что безопаснее: Android или iPhone

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Иван Кузнецов

Одним из главных преимуществ iPhone всегда считалась их защищенность от внешних угроз. Apple делала все, чтобы на смартфоны ее клиентов не попали какие-то небезопасные приложения, не говоря уже о вирусах. Именно по этой причине на iOS никогда не было не только альтернатив App Store, но даже сторонних сервисов бесконтактной оплаты. Таким образом в Купертино стремились защитить своих пользователей, пусть и в ущерб очевидному удобству. На фоне iPhone смартфоны на Android, где подобных ограничений отродясь не было, выглядели как настоящий оплот хаоса и анархии. Но разработчики Лаборатории Касперского так не считают, отмечая, что iOS сегодня ничем не лучше и не безопаснее, чем Андроид.

В Лаборатории Касперского рассказали, что безопаснее: Android или iPhone. iPhone — самый безопасный смартфон? Как бы не так. Фото: Smartphone Magazine. Фото.

iPhone — самый безопасный смартфон? Как бы не так. Фото: Smartphone Magazine

Что безопаснее: iPhone или Android

Мнение о защищенности iPhone на самом деле довольно распространено среди их владельцев, и даже пользователи смартфонов на Android чаще всего соглашаются с тем, что iOS гораздо безопаснее, чем их платформа. Это хорошо показывает опрос, проведенный Лабораторией Касперского.

Более трети опрошенных (35%) считают, что смартфоны на iOS защищены лучше, чем устройства на Android. 13% убеждены — для мобильной ОС от Apple не существует киберугроз, — говорится в исследовании, проведенном Лабораторией Касперского.

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Во многом такое мнение складывается по двум основным причинам:

  • Первая — соответствующий пиар со стороны Apple. Компания из Купертино делает особый акцент на защищенности ее устройств, а существующие ограничения косвенно подтверждают эту версию.
  • Вторая — более широкое распространение устройств под управлением Android. Просто в силу того, что их больше, чем Айфонов, мы чаще слышим об угрозах и атаках, направленных на платформу Google.

Как взламывают смартфоны

А как же более слабый контроль за софтом, попадающим в каталоги? Тут, как ни странно, у iOS и Android практически полный паритет. По мнению экспертов Лаборатории Касперского, в части угроз обе платформы находятся примерно на равных. Сам факт существования большего количества магазинов приложений для Андроид еще ни о чем не говорит.

Как взламывают смартфоны. Оказывается, Android защищен не хуже, чем iOS. Фото: Inkl. Фото.

Оказывается, Android защищен не хуже, чем iOS. Фото: Inkl

Сегодня и iOS, и Android защищены достаточно хорошо. Во-первых, как таковых вирусов ни под одну платформу фактически не существует, если не брать единичные случаи, которые вызывают большой фурор. Во-вторых, сказывается система разрешений, которая по умолчанию препятствует работе вредоносных приложений, даже если они уже оказались на устройстве.

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По факту же те примеры атак, которые оказываются успешными, в абсолютном большинстве случаев происходят по вине самих пользователей. Почти все вредоносные приложения, проникающие на наши устройства, как правило, являются мошенническими или фишинговыми. То есть они, как правило, призваны обмануть нас и получить либо деньги, либо данные от наших аккаунтов. Таким образом воруют банковские счета, учетные записи в мессенджерах, на Госуслугах и т.д.

Можно ли взломать iPhone

По сути, для того, чтобы вас «взломали» или что-то у вас украли, нужно, чтобы вы сами совершили некое активное действие: ввели данные карты или логин и пароль в поддельном приложении или по фишинговой ссылке. А вот таргетированные вредоносные кампании, направленные на конкретных людей, и на iOS, и на Android являются большой редкостью.

Можно ли взломать iPhone. По понятным причинам на iPhone нападают даже чаще, чем на Android. Фото: Касперский. Фото.

По понятным причинам на iPhone нападают даже чаще, чем на Android. Фото: Касперский

Тем интереснее, впрочем, что владельцы Айфонов становятся их жертвами даже чаще. Вспомните хотя бы атаку под названием «Операция Триангуляция». Да-да, ту самую, которую раскрыли специалисты ФСБ, чем спровоцировали массу насмешек в свой адрес. Однако в конечном итоге существование эксплойта, который взламывал на iPhone через iMessage и устанавливал слежку за жертвой, было подтверждено самой Apple.

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Причем это не единственная подобная атака. Какое-то время назад получила распространение шпионская программа под названием Pegasus, разработанная израильской студией NSO Group. Она также попадала на устройства Apple через iMessage и собирала информацию о действиях пользователя. Ее жертвой стали многие высокопоставленные чиновники и предприниматели с мировым именем, как, например, основатель Amazon Джефф Безос.

Что проще взломать: Андроид или Айфон

Почему так получается, спросите? На самом деле все дело в восприятии Айфонов обществом. Несмотря на то что на рынке полно Android-смартфонов, которые стоят дороже, чем iPhone, именно аппараты Apple покупают, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. Только фрики и анархисты вроде Павла Дурова могут позволить себе пользоваться Андроидом. Все чиновники и крупные бизнесмены всегда предпочтут iPhone.

Именно этот факт и упростил жизнь злоумышленникам, которые разрабатывают шпионское ПО. На Android сделать универсальную программу для взлома не так-то просто, учитывая обилие версий ОС, находящихся в использовании. А на Айфонах фрагментация практически отсутствует, поэтому просто невозможно себе представить, чтобы кто-то пользовался iOS 10 или 11.

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В самом худшем случае это будет iOS 16 и ни итерацией ниже. Таким образом мы имеем очень ироничное состояние дел, при котором iPhone оказываются не только не безопаснее, чем смартфоны Android, но по ряду факторов даже уступают им. В результате получается так, что владельцы Айфонов не могут отказаться от них, рассчитывая на высокий уровень защиты, чем успешно пользуются создатели ПО для взлома и слежки.

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