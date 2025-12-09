В realme объяснили, почему дешевых смартфонов на Андроиде больше не будет

Кирилл Пироженко

Рынок смартфонов стоит на пороге самого резкого перелома за последние годы — и, похоже, назад пути уже нет. О грядущих переменах предупредил Франсис Вонг, глава маркетинга realme, и его слова звучат куда серьёзнее обычного тизера перед запуском нового устройства. По сути, он заявил: эпоха действительно дешёвых смартфонов заканчивается. А то, что мы видим сейчас на витринах, — последние вспышки «золотого времени», когда за небольшие деньги можно было получить топовое железо.

В realme объяснили, почему дешевых смартфонов на Андроиде больше не будет. Дорогие смартфоны станут еще дороже, а дешевых просто не останется на рынке. Изображение: phonearena.com. Фото.

Дорогие смартфоны станут еще дороже, а дешевых просто не останется на рынке. Изображение: phonearena.com

Главная причина проста: стремительный рост стоимости комплектующих. Производство чипов дорожает, компоненты камер становятся всё сложнее, батареи нового поколения требуют более дорогих материалов, а стоимость оперативной и обычной памяти только за последние пару месяцев улетела в небеса. Поставщики поднимают цены, бренды жмут зубы и стараются сохранить приятные ценники — но, по словам Вонга, так долго продолжаться не сможет.

И здесь появляется ключевая мысль: смартфоны 2025 года — и особенно модели, которые выйдут в ближайшие месяцы, — могут стать последними «ценовыми королями» рынка. Именно поэтому realme готовит свой новый флагман P4X как «финальный эталон максимальной производительности за минимальные деньги».

В realme объяснили, почему дешевых смартфонов на Андроиде больше не будет. Последний смартфон realme с топовыми характеристиками по адекватной цене. По крайней мере, так говорят в самой realme. Изображение: notebookcheck-ru.com. Фото.

Последний смартфон realme с топовыми характеристиками по адекватной цене. По крайней мере, так говорят в самой realme. Изображение: notebookcheck-ru.com

Это не просто рекламный слоган. Бренд явно пытается успеть выжать максимум из текущей ситуации, пока рынок окончательно не перестроился. И если верить инсайдам, P4X действительно собирается шокировать характеристиками — как когда-то это делали легендарные «убийцы флагманов». Но главное — ценой, которая уже через год стала бы невозможной.

Для нас, пользователей, вывод очень простой. Если вы давно присматриваетесь к обновлению смартфона, то 2025-й может стать последним годом, когда цены ещё можно назвать адекватными. Уже с 2026-го, по прогнозам аналитиков, рынок будет идти только вверх, без исключений. Так что слова Вонга звучат не как маркетинг, а как предупреждение: ловите последний шанс купить мощный смартфон без переплаты, пока волна роста цен ещё не накрыла рынок полностью.

