В realme объяснили, почему дешевых смартфонов на Андроиде больше не будет

Рынок смартфонов стоит на пороге самого резкого перелома за последние годы — и, похоже, назад пути уже нет. О грядущих переменах предупредил Франсис Вонг, глава маркетинга realme, и его слова звучат куда серьёзнее обычного тизера перед запуском нового устройства. По сути, он заявил: эпоха действительно дешёвых смартфонов заканчивается. А то, что мы видим сейчас на витринах, — последние вспышки «золотого времени», когда за небольшие деньги можно было получить топовое железо.

Главная причина проста: стремительный рост стоимости комплектующих. Производство чипов дорожает, компоненты камер становятся всё сложнее, батареи нового поколения требуют более дорогих материалов, а стоимость оперативной и обычной памяти только за последние пару месяцев улетела в небеса. Поставщики поднимают цены, бренды жмут зубы и стараются сохранить приятные ценники — но, по словам Вонга, так долго продолжаться не сможет.

И здесь появляется ключевая мысль: смартфоны 2025 года — и особенно модели, которые выйдут в ближайшие месяцы, — могут стать последними «ценовыми королями» рынка. Именно поэтому realme готовит свой новый флагман P4X как «финальный эталон максимальной производительности за минимальные деньги».

Это не просто рекламный слоган. Бренд явно пытается успеть выжать максимум из текущей ситуации, пока рынок окончательно не перестроился. И если верить инсайдам, P4X действительно собирается шокировать характеристиками — как когда-то это делали легендарные «убийцы флагманов». Но главное — ценой, которая уже через год стала бы невозможной.

Для нас, пользователей, вывод очень простой. Если вы давно присматриваетесь к обновлению смартфона, то 2025-й может стать последним годом, когда цены ещё можно назвать адекватными. Уже с 2026-го, по прогнозам аналитиков, рынок будет идти только вверх, без исключений. Так что слова Вонга звучат не как маркетинг, а как предупреждение: ловите последний шанс купить мощный смартфон без переплаты, пока волна роста цен ещё не накрыла рынок полностью.