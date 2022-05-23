В России начались продажи Galaxy A53. Сколько он стоит и надо ли его покупать

Несмотря на то что Samsung не объявляла об уходе из России и даже официально не останавливала поставки своей техники на российский рынок, последние новинки компании доходили до нас с большим трудом. Тот же Galaxy S22, который корейцы представили ещё зимой и даже успели насобирать гору предзаказов, доехал до своих покупателей лишь совсем недавно. А, что касается новенького Galaxy A53, то о старте его продаж у нас Samsung вообще не обмолвилась ни одним словом. Впрочем, это не помешало новинке появиться в России, а значит, пришла пора порассуждать, стоит ли вообще её покупать.

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Продажи Galaxy A53 в России начались в конце прошлой недели. Причём появился он только в популярных торговых сетях, но в российском интернет-магазине Samsung модель ещё даже не числится. На фоне довольно высоких расценок на новинку можно предположить, что её появление в отечественной рознице — результат параллельного импорта, который был одобрен правительством в прошлом месяце. Впрочем, обо всём по порядку.

Цена Galaxy A53 в России

Цены на Galaxy A53 в России в официальной рознице стартуют с отметки 39 990 рублей. Кое-где, конечно, за новинку просят больше. Например, в Связном базовую модель оценили в 49 990 рублей. Однако встречаются и более выгодные предложения, как, скажем, на Яндекс.Маркете, где Galaxy A53 продают за 37 тысяч. За эти деньги вы получите версию с объёмом памяти 6/128 ГБ. Это основное отличие начальной модификации от топовой, у которой увеличили и оперативную, и встроенную память. Там установлен сетап 8/256 ГБ. Остальные характеристики и возможности смартфонов совпадают на 100%.

Характеристики Galaxy A53:

Дисплей — 6,5 дюйма, 120 Гц

Процессор — Exynos 1280 (4 нм)

Память — 6/128, 8/256 ГБ

Аккумулятор — 5000 мА*ч

Камера — 64/12/5/5 Мп

ОС — Android 12

Поддержка 5G — есть

Новый Galaxy A53 хорош всем. Samsung серьёзно прокачала его техническую часть, и теперь он стал менее компромиссным по сравнению с моделью предыдущего поколения. Ну, смотрите сами:

Во-первых, новинку снабдили дисплеем с частотой обновления 120 , а не 90 Гц, как у Galaxy A52;

, а не 90 Гц, как у Galaxy A52; Во-вторых, Samsung нарастила ёмкость аккумулятора Galaxy A53 , увеличив её с 4500 до 5000 мА*ч;

, увеличив её с 4500 до 5000 мА*ч; В-третьих, новинка получили улучшенный модуль основной камеры, который теперь имеет разрешение 64 Мп ;

; В-четвёртых, Galaxy A53 по умолчанию оснащается поддержкой 5G , что, возможно, не очень актуально в России, но придётся кстати во многих других странах;

, что, возможно, не очень актуально в России, но придётся кстати во многих других странах; В-пятых, Samsung продлила сроки программной поддержки Galaxy A53 с четырёх до пяти лет.

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Будем честны: Galaxy A53 хорош, но довольно дорог. Несмотря на то что новинка подорожала даже в США — очевидно, из-за продлённой поддержки и модема с 5G — по актуальному курсе она должна стоить у нас около 25 тысяч рублей. Окей, если речь идёт о параллальном импорте, то рассчитывать на скидки от Samsung точно не стоит. А значит, можно смело накинуть налог и расходы на окольный ввоз. Следовательно, имеем что-то около 30-32 тысяч рублей.

Стоит ли покупать Galaxy A53

Купить Galaxy A53 в России имеет смысл, но не прямо сейчас. Полагаю, что ритейлеры, которые уже торгуют новинкой, продают её так дорого из-за того, что это первая партия из параллельного импорта. Соответственно, они боятся прогадать и хотят начать уже сейчас отбивать понесённые расходы, которые несомненно увеличились по сравнению с временами, когда импорт был прямым.

Однако нет сомнений, что в обозримом будущем цены на Galaxy A53 начнут снижаться. Я бы сделал ставку на то, что это произойдёт в течение ближайшего месяца. Если курс доллара продолжит снижаться и дальше или по крайней мере закрепится на текущем уровне, у ритейлеров не будет особого резона продавать ввозимые параллельно смартфоны слишком уж дорого. Поэтому они будут предлагать потребителям всевозможные скидки и программы кэшбека. То есть цена на Galaxy A53 упадёт до 33-35 тысяч рублей.

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А когда это произойдёт, смартфон действительно можно будет брать. Потому что за эти деньги альтернатив на рынке попросту нет. Ведь аппараты Samsung всегда славились качественной камерой, крутыми дисплеями, которые корейцы делают для себя сами, а также длительной поддержкой. Попробуйте найти хоть один смартфон на Android, который бы обновлялся 5 лет. Таких сегодня нет и вряд ли появятся. А Galaxy A53, будучи представителем среднего ценового сегмента, обновляется даже дольше многих флагманов. Так что мониторе цены и хватайте, как только они понизятся.