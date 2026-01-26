В России вышел смартфон-терминатор. OSCAL PILOT 5 работает в адских условиях и никогда не бросит в беде

Про противоударные смартфоны слышали многие, но мало кто представляет, насколько они надежны в реальной жизни. Тем более, что у производителей устройств в этом сегменте нет кризиса идей — они регулярно находят, чем удивить покупателей. Представьте себе телефон, который выдержит всё: от падения с высоты до погружения в воду. OSCAL PILOT 5 — это именно такой аппарат, созданный для настоящих мужиков, которые не боятся никаких испытаний. Этот смартфон — как верный пёс: всегда рядом, никогда не предаст и тоже очень громкий.

Смартфон с самым мощным динамиком

Главная фича OSCAL PILOT 5 — далеко не противоударный корпус, а очень мощный динамик на 140 дБ. Это просто невероятно! Скорее всего, даже все ваши устройства в доме не способны на подобное, а новый защищенный смартфон может себе такое позволить. Однако, он нужен не только для прослушивания музыки.

Динамик на 140 дБ призван помочь обнаружить вас в беде: если попадете в неприятную ситуацию, вам быстро придут на помощь. Например, отпугнуть диких животных в походе или стаю уличных собак. Кроме того, его OSCAL PILOT 5 применить в очень шумных местах, где громкости звука обычного телефона будет недостаточно. Таких надежных устройств на рынке просто не найти.

Какой телефон с мощной батареей купить

Естественно, что лишь динамиком набор функций OSCAL PILOT 5 не ограничивается. В смартфоне предусмотрен мощный фонарь на 410 люмен, работающий в разных режимах, включая стробоскоп и SOS. Такой фиче нужен бесперебойный источник питания, поэтому в телефон встроена батарея на 15 000 мАч.

Заряда хватит на 40 дней режима ожидания, а если использовать динамик и фонарь непрерывно, OSCAL PILOT 5 проработает сутки! В телефон встроена зарядка на 33 Вт и обратная — на 5 Вт, чтобы зарядить другие устройства. Получаем настоящую мобильную электростанцию, которая способна работать в любых условиях. Кстати, о них.

Характеристики OSCAL PILOT 5

Очевидно, что принадлежность OSCAL PILOT 5 к сегменту защищенных устройств выдает брутальный корпус. Но это лишь вершина айсберга — вот основные характеристики противоударного телефона.

Выдерживает падения с высоты до 1,5 метров .

. Не боится воды и пыли ( сертификаты IP68 и IP69K ).

). Работает при температурах от -20 до +60 градусов Цельсия .

. Армейский сертификат MIL-STD-810H, означающий готовность к самым непредсказуемым условиям окружающей среды.

Кроме того, в корпусе OSCAL PILOT 5 используется сплав аэрокосмического класса, устойчивый к грязи, песчаным бурям и сильным дождям. Есть поддержка разных систем навигации: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, и Beidou.

Защищенный смартфон с хорошим процессором

Впрочем, функции для безопасности и выживания — не единственное, чем может похвастаться OSCAL PILOT 5. Этот смартфон хорош и в повседневной жизни благодаря огромному экрану 6,67 дюймов на 120 Гц и хорошему железу. Работает он на чипсете Unisoc T8100 с частотой до 2,2 ГГц, что вдвое мощнее, чем у прошлого поколения. Кроме того, процессор поддерживает 5G и работает без сбоев даже при запуске нескольких приложений.

Быстродействие обеспечивают 8 ГБ ОЗУ с возможностью расширения до 24 ГБ, а также 256 ГБ хранилища. При необходимости можно установить карту памяти до 2 ТБ, чтобы все данные были под рукой, например, фотографии. Благо что камера OSCAL PILOT 5 на 16 МП работает под водой без дополнительных аксессуаров на глубине до 1,5 м, создавая потрясающие фото и видео. Есть и поддержка Motion Photo — коротких роликов до 3 секунд.

Какая оболочка для смартфона лучше

Отдельно отметим операционку Doke OS 5.0 на базе Android 16, отличающуюся удобством. Так, в ней есть приложение Doke AI 2.0 с распознаванием голоса, поэтому смартфоном можно управлять без рук. Любопытны еще несколько фактов о прошивке OSCAL PILOT 5.

ОС оптимизирована для работы на открытом воздухе : скорость отклика увеличена на 18,54%.

: скорость отклика увеличена на 18,54%. Автономность выросла благодаря оптимизации на 23,08%.

благодаря оптимизации на 23,08%. Расход энергии сокращен аж на 71,62% — такому позавидует любой «гражданский» смартфон.

Конечно же, есть поддержка разных ИИ вроде DeepSeek, Gemini и других. Повысить скорость работы можно при помощи функции System Manger 2.0, а за безопасность данных можно не переживать благодаря расширенному управлению разрешениями.

Компания уже привезла OSCAL PILOT 5 в Россию — он будет обновляться на протяжении трех лет. А еще круглосуточная поддержка и сервис в случае поломки. Успейте купить новый защищенный смартфон OSCAL на OZON по спеццене до 9 февраля!