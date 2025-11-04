В Россию привезли британский смартфон Nothing Phone (3a) Lite. Он круче китайцев и стоит меньше 20 тысяч

Среди сотен однотипных смартфонов, пожалуй, только компания Nothing, зарегистрированная в Лондоне, делает по-настоящему самобытные устройства. А главное — не ломит цену за свои дизайнерские эксперименты, предлагая в том числе доступные абсолютному большинству модели. В частности, новый смартфон Nothing Phone (3a) Lite, который начал продаваться в России 4 ноября. Он весьма необычный и в то же время привлекает внимание не только своей внешностью, но и бескомпромиссной для заявленной цены начинкой.

Где купить Nothing Phone (3a) Lite

Начиная с 4 ноября, купить Nothing Phone (3a) Lite можно на всех популярных в России маркетплейсах, а именно:

Официальная цена Nothing Phone (3a) Lite для ранних пташек — $209 (~ 17 000 ₽). Но по факту в зависимости от маркетплейса она даже ниже. К примеру, на OZON и AliExpress при выборе доставки из Китая смартфон можно приобрести за 15 с небольшим тысяч рублей.

Nothing Phone (3a) Lite на AliExpress

Необычный смартфон с глиф-подсветкой

Среди смартфонов до 20000 рублей Nothing Phone (3a) Lite определенно является самым необычным. Его корпус из стекла сочетает в себе фирменную для бренда игривость с практичностью, делая свежий Nothing идеальным устройством на повседнев.

На фоне китайских смартфонов «британца» выделяет ассиметричное расположение камер. В отличие от вторичных конкурентов из Поднебесной, Nothing не копирует Apple, а пытается сам задавать тренды. В том числе за счет нового интерфейса Glyph Light — специального светодиода, расположенного на спинке, для индикации уведомлений и других эффектов.

Мощный смартфон с искусственным интеллектом

Одна из фишек смартфона — кнопка Essential Button. Она отвечает за доступ к функциям искусственного интеллекта, которых пока не очень много, но компания делает акцент на ИИ и обещает развивать его в будущем. И у обладателей Nothing Phone (3a) Lite есть запас: смартфон с оболочкой Nothing OS 3.5 на базе Android 15 получит 3 больших апдейта вплоть до Android 18 и 6 лет будет поддерживаться патчами безопасности. Кстати, ближайшее крупное обновление с Nothing OS 4.0 для этого смартфона выйдет уже в начале 2026 года.

Чтобы поддерживать стабильность системы и обеспечить работу функций искусственного интеллекта, смартфону требуется мощное железо. И оно здесь есть: процессор Dimensity 7300 Pro (700K в AnTuTu) вкупе с 8 ГБ оперативной памяти дают задел на будущее, не переживая о том, что через год-другой Nothing начнет тормозить. Это исключено!

Экран и камера Nothing Phone (3a) Lite

Разумеется, Nothing Phone (3a) Lite прекрасно подходит как для потребления контента, так и для его создания. Первые могут оценить его 6.77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит на солнце, а вторые — 50-мегапиксельную камеру с большим сенсором на 1/1.57″ от компании Samsung.

Внутри смартфона прячется аккумулятор на 5000 мАч, а потому с учетом энергоэффективной начинки владельцы нового устройства могут рассчитывать на день-полтора работы от одного заряда. И, кстати, на все экземпляры Nothing Phone (3a) Lite, купленные через официальные каналы продаж, доступна гарантия внутри России.