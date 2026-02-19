В Россию привезли уникальные смартфоны с динамиками JBL и вторым экраном. Все — дешевле 30K

Компания Infinix обновила свою среднебюджетную NOTE-серию и представила смартфоны Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro. Обе модели похожи друг на друга и являются продолжением вышедшего ранее NOTE Edge, однако впервые за 8 лет одна из новинок получила процессор Snapdragon, а еще успела привлечь к себе внимание вторым дисплеем, который уже могли оценить посетители выставки CES 2026 в начале текущего года.

Характеристики Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro

Infinix NOTE 60 и Infinix NOTE 60 Pro являются идейным продолжением смартфона Infinix NOTE Edge, чей обзор недавно был опубликован на нашем сайте. Между собой новинки отличаются вторым дисплеем Active Matrix, которым обзавелась только «прошка». Его можно использовать для отображения времени и уведомлений, а также матричных картинок.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Кроме того, смартфон Infinix NOTE 60 Pro получил процессор Snapdragon, что является настоящим прорывом для бренда. Ведь в последние годы устройства компании использовали исключительно чипы MediaTek.

Характеристики Infinix NOTE 60 Infinix NOTE 60 Pro Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2644х1208), 144 Гц 6.78 дюйма, AMOLED (2644х1208), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 13 МП 13 МП Процессор Dimensity 7400 Snapdragon 7s Gen 4 Память 8/256 ГБ 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 6500 мАч 6500 мАч Зарядка 45 Вт (проводная)

30 Вт (беспроводная) 90 Вт (проводная)

30 Вт (беспроводная)

Как и прежде, главной фишкой представителей NOTE-серии является поддержка беспроводной зарядки, которая редко встречается в недорогих смартфонах. Обе модели поддерживают технологию Qi на 30 Вт с реверсом на 5 Вт.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Цена Infinix NOTE 60 в России

Одновременно со всем миром Infinix NOTE 60 и Infinix NOTE 60 Pro вышли в России. В зависимости от модели и объема памяти их цена составляет:

Infinix NOTE 60 (8/256 ГБ) — 27 999 ₽;

— 27 999 ₽; Infinix NOTE 60 Pro (8/256 ГБ) — 30 999 ₽;

— 30 999 ₽; Infinix NOTE 60 Pro (12/256 ГБ) — 33 999 ₽.

К слову, Infinix NOTE Edge, главной особенностью которого является тонкий корпус, поступил в продажу по цене от 21 999 ₽ без учета скидок. Таким образом, он — самый доступный в новой линейке.