В Россию привезли уникальные смартфоны с динамиками JBL и вторым экраном. Все — дешевле 30K

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Компания Infinix обновила свою среднебюджетную NOTE-серию и представила смартфоны Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro. Обе модели похожи друг на друга и являются продолжением вышедшего ранее NOTE Edge, однако впервые за 8 лет одна из новинок получила процессор Snapdragon, а еще успела привлечь к себе внимание вторым дисплеем, который уже могли оценить посетители выставки CES 2026 в начале текущего года.

В Россию привезли уникальные смартфоны с динамиками JBL и вторым экраном. Все — дешевле 30K. Новые смартфоны уже продаются в России. Изображение: Infinix. Фото.

Новые смартфоны уже продаются в России. Изображение: Infinix

Характеристики Infinix NOTE 60 и NOTE 60 Pro

Infinix NOTE 60 и Infinix NOTE 60 Pro являются идейным продолжением смартфона Infinix NOTE Edge, чей обзор недавно был опубликован на нашем сайте. Между собой новинки отличаются вторым дисплеем Active Matrix, которым обзавелась только «прошка». Его можно использовать для отображения времени и уведомлений, а также матричных картинок.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Кроме того, смартфон Infinix NOTE 60 Pro получил процессор Snapdragon, что является настоящим прорывом для бренда. Ведь в последние годы устройства компании использовали исключительно чипы MediaTek.

ХарактеристикиInfinix NOTE 60Infinix NOTE 60 Pro
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2644х1208), 144 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2644х1208), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера13 МП13 МП
ПроцессорDimensity 7400Snapdragon 7s Gen 4
Память8/256 ГБ8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор6500 мАч6500 мАч
Зарядка45 Вт (проводная)
30 Вт (беспроводная)		90 Вт (проводная)
30 Вт (беспроводная)

Как и прежде, главной фишкой представителей NOTE-серии является поддержка беспроводной зарядки, которая редко встречается в недорогих смартфонах. Обе модели поддерживают технологию Qi на 30 Вт с реверсом на 5 Вт.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Цена Infinix NOTE 60 в России

Одновременно со всем миром Infinix NOTE 60 и Infinix NOTE 60 Pro вышли в России. В зависимости от модели и объема памяти их цена составляет:

  • Infinix NOTE 60 (8/256 ГБ) — 27 999 ₽;
  • Infinix NOTE 60 Pro (8/256 ГБ) — 30 999 ₽;
  • Infinix NOTE 60 Pro (12/256 ГБ) — 33 999 ₽.

К слову, Infinix NOTE Edge, главной особенностью которого является тонкий корпус, поступил в продажу по цене от 21 999 ₽ без учета скидок. Таким образом, он — самый доступный в новой линейке.

Теги
Новости по теме
Раскрыт новый смартфон OnePlus 16. Он станет лучшим флагманом в 2026 году
OPPO решила уничтожить OnePlus. Таких смартфонов, как раньше, больше не будет
Зачем просят включить экран телефона при досмотре
Лонгриды для вас
iQOO 15 Mini отменён. Почему производители отказываются от компактных смартфонов

Рынок смартфонов периодически переживает всплеск интереса к компактным моделям, и многие бренды анонсируют новые флагманские устройства небольшого размера. На этом фоне новость о прекращении разработки iQOO 15 Mini вызвала бурное обсуждение среди поклонников марки и экспертов. Ведь мы могли наконец-то получиться приличное устройство в компактном корпусе. Таких давно не было.

Читать далее
Лучшие бренды смартфонов для мобильных игр. Что выбрать геймеру в 2025 году

Мобильный гейминг давно перестал быть просто развлечением в свободную минуту. Сегодня это полноценная киберспортивная индустрия, где некоторые устройства способны соперничать с консолями по качеству графики и производительности. При выборе смартфона для игр важно учитывать не только технические характеристики, но и экосистему бренда, программную оптимизацию и специализированные функции. Давайте рассмотрим основных игроков рынка, которые заявляют, что их продукты сделаны именно для игр или просто хорошо для них подходят.

Читать далее
7 смартфонов с батареей на 7000 мАч и больше, которые можно купить в России

Появление кремний-углеродных аккумуляторов позволило производителям смартфонов существенно улучшить их автономность. Если еще пару лет назад в стандартный корпус помещалась батарейка на 5000 мАч, то сейчас даже 7000 мАч — далеко не предел. В России уже продаются смартфоны с мощным аккумулятором, которым не нужен повербанк. Мы отыскали 7 таких моделей, и все они стоят своих денег.

Читать далее
Новости партнеров
Что Apple представит 4 марта на презентации: iPhone 17e, новые iPad и MacBook дешевле айфона
Что Apple представит 4 марта на презентации: iPhone 17e, новые iPad и MacBook дешевле айфона
КРИПТОЖМЫХ / Дальнейшее падение Биткоина, раздача BTC биржей Bithumb и отсутствие дна криптовалют
КРИПТОЖМЫХ / Дальнейшее падение Биткоина, раздача BTC биржей Bithumb и отсутствие дна криптовалют
Сколько стоит самая дорогая монета в мире: за нее можно купить несколько квартир
Сколько стоит самая дорогая монета в мире: за нее можно купить несколько квартир