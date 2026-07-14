На днях у меня в руках побывал новый смартфон realme P4, и я поделился своими первыми впечатлениями. Тогда он еще не поступил в продажу, и я держал его до релиза. Теперь официально: 14 июля 2026 года в России стартовали продажи сразу трех смартфонов серии — realme P4, P4x и P4 Lite. Разбираю чем они отличаются и кому какой брать.

Для кого серия смартфонов realme P4

Серия realme P4 — это попытка сделать смартфоны, которые живут долго и работают хорошо, а не просто красиво выглядят на старте. Слоган «На длинной дистанции» — не маркетинговая фраза, а описание конкретных инженерных решений. Все три модели объединяет одно: кремний-углеродные аккумуляторы, которые деградируют значительно медленнее обычных литий-ионных. Про то, что еще дает смартфону такая батарея, можете прочитать отдельно. Если коротко: через два-три года батарея потеряет заметно меньше емкости, чем у конкурентов с обычным аккумулятором.

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Второе общее — корпус ArmorShell с сертификацией MIL-STD 810H. Это не «защищен по собственным стандартам производителя», а реальный промышленный стандарт ударопрочности. Процессоры realme выбрала не за бенчмарки, а за низкий нагрев и энергоэффективность — компания прямо говорит, что P4 не для тяжелых 3D-игр. Мне такая честность нравится, как и с другими лучшими смартфонами realme в 2026 году.

realme P4 — смартфон с ярким экраном

Смартфон realme P4 — старший в линейке и единственный с AMOLED-экраном. Это принципиально: среди всей тройки только у него живой насыщенный дисплей, а не IPS. Плюс есть защита корпуса от попадания влаги и пыли по стандарту IP65, а еще, в отличие от остальных, его можно купить на AliExpress по цене от 12 500 рублей.

realme P4 на AliExpress

Характеристики realme P4:

AMOLED 6.8 дюйма, 120 Гц, до 4000 нит;

Snapdragon 685 — единственная модель серии на Qualcomm;

7000 мАч кремний-углерод, ресурс 6 лет (1600 циклов);

зарядка 45 Вт + реверсивная 10 Вт + обходная зарядка Bypass;

IP65 — есть защита от брызг;

AI Pulse Light — световой индикатор на спинке с 9 цветами;

8 ГБ RAM + до 16 ГБ виртуальной, толщина 8.1 мм, 205 граммов.

Цена на старте — от 15 499 рублей за 6/128 ГБ, от 18 999 рублей за 8/256 ГБ. Это разумно для смартфона с AMOLED и IP65. Я держал P4 в руках до релиза, и первые впечатления описал отдельно. Одно замечу здесь: Snapdragon 685 — это бюджетный чип, и микрофризы изредка появляются. realme не врет — пиковой производительности здесь нет. Зато батарея и защита реально на уровне. Актуальные предложения публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

realme P4x — смартфон с батареей 8000 мАч

Смартфон realme P4x — это история про один главный аргумент. 8000 мАч кремний-углеродного аккумулятора в смартфоне до 20 тысяч рублей — такого среди обычных (не защищенных «бронефонов») моделей в этом ценовом диапазоне просто нет. Батарея заявлена на 7 лет с сохранением более 91% емкости через три года.

Что внутри:

IPS LCD 6.8 дюйма, 120 Гц, до 900 нит — уже не AMOLED, но нормально;

Unisoc T7250 — тот же чип, что у P4 Lite, но слабее Snapdragon 685;

8000 мАч, зарядка 45 Вт + реверсивная 6 Вт + Bypass;

IP64 — от брызг и пыли защищает;

AI Pulse Light есть, боковой сканер отпечатков;

толщина 8.78 мм, вес 219 граммов.

Купить realme P4x стоит тем, для кого автономность — главный критерий. Два дня без розетки при смешанном использовании — реалистичное обещание при такой батарее. Дороже P4 Lite, дешевле P4, и при этом самая большая батарея в тройке. Дизайн с AI Pulse Light и «гоночной» отсылкой как у P4.

realme P4 Lite — тонкий смартфон с большой батареей

Смартфон realme P4 Lite — бюджетник с неожиданной инженерной фишкой. При батарее 7000 мАч его толщина всего 8.38 мм и вес 208 граммов. Это тоньше и легче чем P4x с меньшей батареей — инженерная задача решена нетривиально.

Компромиссы честные:

камера 8 МП основная и 5 МП фронтальная — слабейшие в серии;

зарядка 15 Вт — медленно, полный цикл более двух часов;

AI Pulse Light нет;

IP64 как у P4x;

тот же Unisoc T7250, что у P4x.

Зато есть интересная деталь — «мини-капсула» вокруг фронтальной камеры с интерактивными уведомлениями. Смотрится свежо. Купить realme P4 Lite стоит тем, кому нужен тонкий смартфон с большой батареей за минимальные деньги и кто не снимает на телефон серьезно.

Сравнение realme P4, P4x и P4 Lite — кому что брать

Линейка realme P4 логично расставлена по приоритетам:

Параметр realme P4 realme P4x realme P4 Lite Цена от 15 499 ₽ 14 999 ₽ 11 000 ₽ Экран AMOLED 4000 нит IPS 900 нит IPS 900 нит Батарея 7000 мАч 8000 мАч 7000 мАч Зарядка 45 Вт + 10 Вт рев. 45 Вт + 6 Вт рев. 15 Вт + 6 Вт рев. Защита IP65 IP64 IP64 Процессор Snapdragon 685 Unisoc T7250 Unisoc T7250

Мой личный вывод по каждому:

берите realme P4 в России , если важен AMOLED-экран в комбинации с большим аккумулятором. Разница с P4x в 500 рублей при старте продаж — несущественная, а AMOLED и IP65 — это реальная доплата за качество;

, если важен AMOLED-экран в комбинации с большим аккумулятором. Разница с P4x в 500 рублей при старте продаж — несущественная, а AMOLED и IP65 — это реальная доплата за качество; купить realme P4x стоит, если батарея — единственный приоритет. Больше ни у кого в этом ценовом диапазоне нет 8000 мАч кремний-углерода в нормальном корпусе;

стоит, если батарея — единственный приоритет. Больше ни у кого в этом ценовом диапазоне нет 8000 мАч кремний-углерода в нормальном корпусе; купить realme P4 Lite имеет смысл при ограниченном бюджете, или если нужен максимально тонкий смартфон с достойной батареей.

Все три модели продаются онлайн: OZON, Wildberries, Яндекс Маркет и Ситилинк. Новые смартфоны realme этой серии не пытаются быть лучшими в каждом параметре — они честно говорят про что они. За это уважаю. Обсудить выбор между моделями можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.