В Samsung рассказали, какими будут камеры новых Android-смартфонов

Наверное, вот уже года три, как камеры, а не процессоры или что-то ещё, являются ключевым компонентом, который определяет флагманские смартфоны. Причём чем больше модулей, формирующих камеру, тем привлекательнее выглядит аппарат, и неважно, будут ли покупатели пользоваться этими модулями в реальности. Главное, чтобы они были, а уж применять их на практике или нет – дело десятое. В свете таких рассуждений идея о необходимости наращивания разрешающей способности камер уже не выглядит такой бесперспективной. За это и ухватились корейские инженеры.

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По словам Джинхёна Квона, главы маркетингового отдела Samsung Semiconductor, одного из трёх крупнейших производителей мобильных камер на рынке, компания планирует развиваться сразу в двух направлениях. Первое предполагает выпуск модулей с большим разрешением, но небольшими размерами каждого пикселя. Второй подход состоит в выпуске модулей с крупными матрицами и ещё более крупными пикселями. Оба подхода кардинально отличаются друг от друга, подчеркнул Квон, но каждый из них позволяет извлечь максимум преимуществ в сфере, для которой они производятся.

Что важнее: разрешение или размер пикселя

Нельзя однозначно утверждать, что важнее: количество мегапикселей или их размер. Сенсоры с большими пикселями могут не обладать высокой разрешающей способностью, но зато могут предложить сверхбыструю автофокусировку, поддержку технологии Dual Pixel и результаты высокого качества. Что касается модулей с большим количеством пикселей, то здесь мы приближаемся к очень важной вехе. Дело в том, что разрешающая способность человеческого глаза примерно равна 500 Мп, и достижение этой отметки является целью не только для нас, но и для всей отрасли в целом, — заявил Квон.

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Помимо разрешающей способности фотографий, Samsung планирует развивать и разрешающую способность видео, которые записывают смартфоны. Несмотря на то что отметка в 8К была пройдена ещё в 2018-м году, сегодня, говорит Квон, ролики с таким разрешением находятся на начальном этапе своего развития, и их качество, безусловно, будет увеличиваться в будущем. Ведь для записи таких видео недостаточно просто совместимого модуля. Нужно подумать о процессоре, о кодеках, которые будут кодировать ролики, а также об алгоритмах обработки. Пока что ближайшей целью Samsung в этом направлении является оснащение камер поддержкой записи видео в 8К при 60 кадрах в секунду, а также в 4К при 240 кадрах в секунду.

Селфи-камера под экраном

А вот селфи-камер, встроенных под экран, придётся подождать, намекнул Квон. По его словам, отрасли ещё предстоит оценить перспективы такого явления, а также его беспроблемность и рациональность. Несмотря на то что ZTE уже выпустила первый смартфон с камерой под экраном, эта технология ещё очень сырая для масштабного применения, заметил Квон. Основные недостатки, которыми она обладает, заключаются в неабсолютной прозрачности, дифракции света и искажении цветов. Поэтому Samsung пока не собирается применять подэкранные камеры в своих фирменных аппаратах, чтобы избежать негативных отзывов.

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В целом топ-менеджер Samsung Semiconductors рассказал довольно много, учитывая, учитывая его погружённость в проект. Благодаря ему мы теперь можем наверняка знать, какими фишками будут обладать будущие смартфоны Samsung, куда стремится компания в развитии камер фирменных аппаратов, а также о том, чего корейцы пока делать точно не планируют. Всё-таки подэкранная камера – это сегодня один из главных трендов отрасли, который пока удалось осилить только ZTE. Впрочем, возможно, нежелание Samsung форсировать события сыграет нам на руку.