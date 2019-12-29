В рамках потребительской выставки Google I/O 2019 было представлено два новых смартфона Pixel 3a и Pixel 3a XL. Это бюджетные решения, ведь за 3a Google просит 400 долларов, а вот вариант с большим экраном обойдется в 480 долларов. На фоне более дорогих Pixel 3 и 3 XL эти решения выглядели выигрышно. К тому же компания использовала те же алгоритмы обработки фото, что и в Pixel 3, поэтому качество снимков на 3a оказалось примерно на том же флагманском уровне.

В октябре этого года Google представила не менее желанный Pixel 4. Самой интересной фишкой аппарата стала функция MotionSense на основе Project Soli. Она позволяет управлять смартфоном с помощью жестов, а за распознавание отвечает специальный высокоточный сенсор. Кроме того, в Pixel 4 компания использовала обновленный режим ночной съемки, при котором камера способна на ночном небе выхватывать звёзды. В США Pixel 4 продаётся по цене в 799 долларов за минимальную комплектацию, а XL американским потребителям обойдется в 899 долларов. В России флагманы Pixel не продаются.

Популярный в Twitter ликстер Steve Hemmerstoffer поделился первыми рендерами Pixel 4a. Сомнений в честности данного пользователя быть не должно, ведь он является уважаемым фанатом мира гаджетов и у него свои источники, с результатами работы которых он часто делится со своими читателями. Теперь предлагаю оценить внешность Pixel 4a. Можно заметить, что компания решила не отказываться от квадратной формы ободка камеры в виде небольшого островка.

Впервые такой дизайн камер показала компания Apple, выпустив iPhone 11. После этого многие компании, включая Samsung и Google, стали использовать в своих устройствах подобные формы камер. Нельзя сказать, что нам он нравится, но это единственный нормальный способ скрыть множество датчиков и сделать камеру массивнее и одновременно аккуратнее.

И именно в случае с Pixel-аппаратами мы имеем дело с интересной реализацией. Например, в iPhone 11 Pro камера, как мне кажется, выглядит немного нелепо за счёт того, что выкрашена в цвет корпуса. Если вы такого же мнения, предлагаем обсудить дизайн iPhone 11 Pro в Телеграм.

Вернемся к Pixel 4a. Фронтальная панель устройства очень привлекательна за счёт тонких рамок по всему периметру. Компания, наконец, избавилась от нелепых подбородков и сделала нормальный дизайн. Конечно, немного нарушает гармонию достаточно крупная нижняя рамка, но давайте не будем забывать как выглядел Pixel 3a. В следующем году нас ждёт настоящий апгрейд. Pixel 4a станет первым смартфоном Google с вырезом под камеру. Из-за этого компании пришлось отказаться от дополнительных датчиков, включая 3D-сканер лица и MotionSense. Но, в любом случае, это флагманские фишки, поэтому ждать их в бюджетном смартфоне было бы глупо.

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Ожидается, что в Pixel 4a будет использоваться OLED-дисплей с диагональю 5,8-дюймов, что на 0,2 дюйма больше текущего решения в 3a. Но за счёт тонких рамок устройство стало даже компактнее. Аппарат стал меньше в высоту (151,3 мм в Pixel 3a против 144,2 мм в Pixel 4a) и в ширину (70,1 мм в Pixel 3a против 69,5 мм в Pixel 4a). Толщина смартфона осталась такой же (8,2 мм).

Так как Apple собирается совсем скоро представить iPhone 9 (SE 2) с процессором A13, Google встроит в 4a не Snapdragon 675, который бы выглядел логичным апгрейдом в сравнении со Snapdagon 670 в 3a, а Snapdragon 730. Ожидается, что устройство получит как минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а из коробки телефон будет работать на Android 10.

Скорее всего, Pixel 4a представят на конференции Google I/O 2020 в начале мая следующего года. А как вам новый бюджетник от Google. Если бы компания предложила его за всё те же 400 долларов, вы бы отказались от покупки устройств других производителей? Ведь главное, что может дать нам кремниевый гигант, это долгую поддержку и быстрые обновления, а также чистый Android. А это дорогого стоит, не так ли?