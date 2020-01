Давайте вспомним, какими были наши первые телефоны. Данную тему поднял пользователь Twitter. Он попросил других участников поделиться фотографией своего первого телефона и текущего. Таким образом легко можно проследить разницу между тем, какими были аппараты 15-20 лет назад и какие они сейчас. Для многих молодых читателей AndroidInsider такое сравнение может показаться необычным, а вот остальные могут вспомнить прошлое и поделиться в комментариях своим первым телефоном.

Автором публикации стал пользователь @bigup_universe. На момент написания материала твит собрал 1 тысячу лайков, 70 ретвитов и 800 комментариев. Цифры продолжают расти.

Пользователь @mosgorfilm поделился своим новеньким iPhone, но без внимания его, конечно, не оставили:

О мажоры в ленте — bad siberian (@bigup_universe) January 19, 2020

Вспоминается смартфон компании Siemens, который в свое время был крайне популярным. Вспомнить точное название модели сейчас будет проблематично:

Фига сименс какой фантастичный — bad siberian (@bigup_universe) January 19, 2020

Смартфоны Sony Ericsson в своё время были достаточно уникальны внешне:

Сониэрик красотуляя — bad siberian (@bigup_universe) January 19, 2020

Можно заметить, что все телефоны хоть и кажутся похожими, но ощущались совсем по-разному. Сегодня смартфоны гораздо более однотипные, чем были раньше.

Встретить в треде можно вот такие забавные твиты:

Блин, а че у вас такие стремные первые мобилы были лол pic.twitter.com/gxgMWV2FAk — РЕБРА (@rebra_danny) January 19, 2020

А вот этот аппарат от Nokia должен помнить каждый. В свое время он был крайне популярным за счет своей функциональности и премиального внешнего вида:

И снова пошло — Офисный Платон (@Nebazanas) January 19, 2020

Поделился я и своим первым устройством. Им стал Samsung C110 — для своего времени был довольно бюджетным, и даже сторонние игры он не мог запустить (по крайней мере, я не знал, как это делать).

А следующий аппарат от Nokia даже сегодня кажется крайне строгим и премиальным:

Вы только посмотрите на объемную форму кнопок и металлические торцы, схожие с таковыми в HTC 10:

А следующее устройство было одним из моих самых желанных в детстве за счет своего крайне необычного дизайна передней панели. Насколько же разнообразными были устройства тех времен:

Вот это космос прям — Oleg (@Olekus3) January 20, 2020

Популярными в 2000-ые года были «книжки». Одним из таких поделился пользователь @lleemay. Эти решения были удобны за счет возможности быстро просмотреть время на экране. Это аналог современной функции Always On Display:

А вот эту Motorola Razr V3 действительно в своё время все хотели. На фоне остальных телефонов аппарат казался настоящими айфоном. Он предлагал просто удивительно тонкий корпус и стильный внешний вид. Даже сегодня телефон выглядит интересно:

Эту моторолу тогда все хотели ✨ — ☆FreeHugs☆|Moriqueen (@KateTomlinson_1) January 20, 2020

А как вам этот красавец в скелете из резины? Чтобы выделяться на фоне конкурентов, производителям приходилось придумывать очень странные вещи:

Вы только посмотрите на эту малютку. Второй дисплей имеет форму часов с циферблатом. Разве он не прекрасен?

Конечно, это удивительный тред, аналогов которому я не припомню. Телефоны тех времен хоть и были не такими функциональными, однако имели свой уникальный стиль. Один и тот же производитель мог выпускать аппараты в совершенно разной стилистике. Сегодня же Samsung выпускает устройства, которые совсем уж сложно отличить.

По моим воспоминаниям, в 2000-ые года самыми популярными считались устройства Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens и Motorola. Samsung одной из первых начала предлагать слайдеры. Конечно, в те времена не было такого хайпа вокруг телефонов, однако даже тогда слайдеры казались чем-то крутым — иной форм-фактор.

Конечно, по сравнению выше можно понять, что телефоны стали гораздо более функциональными. Раньше наличие Bluetooth в устройстве считалось чем-то классным, сравнимым с наличием сканера лица или 12 ГБ ОЗУ. Я все еще помню, когда мне купили второй телефон Samsung E200 (до сих пор помню его название). И стоил 3500 рублей. Он был представлен в далеком 2007 году и считался бюджетной моделью. Я сильно хотел Sony Ericsson, он был выполнен из софт-тач пластика, однако консультант уговорил моих родителей купить этот Samsung, потому что там был Bluetooth, а не ИК-порт. И я до сих пор жалею, что не взял тот классный Sony Ericsson, хоть и понимаю, что технически, возможно, этот Samsung был лучше.

После слайдеров популярными стали сенсорные телефоны, и тогда Nokia и Samsung стали главными конкурентами. Моим следующим гаджетом стал Nokia 5228. Он также считался бюджетным для своего времени и стоил около 5 тысяч рублей, однако для меня такой апгрейд стал значительным.

Аппарат был заметно мощнее старого Samsung, предлагал классный большой экран, возможность подключения к Интернету по 2G. Конечно, уже тогда были 3G-смартфоны, но даже этому я был рад. Больше всего радовали мультимедийные возможности. Это был отличный способ прослушивания музыки с качественным звучанием — в этом вопросе Nokia всегда казалась лучше конкурентов.

А вот следующим гаджетом, к моему удивлению, стал не Android-телефон, а HTC Mozart на Windows Phone 7, купленный за 7990 рублей. Это самый противоречивый гаджет, которым я когда-либо владел. Что отличало Windows Phone от Android-аппаратов? У них был крайне отзывчивый тач, сравнимый с таковым в iPhone. У меня был выбор: приобрести Fly Turbo на двухъядерном процессоре или Mozart. На тот момент два ядра в смартфоне за 10 тысяч рублей казались чем-то очень классным. Он был выпущен в 2012 году. Уже тогда на рынке были представлены Galaxy S3 и HTC One X.

HTC Mozart не продержался и года из-за операционной системы, магазин приложений которой был пустым. Сама система казалась быстрой и интересной, но отсутствие нормальных приложений делало из него бесполезную игрушку.

Читайте также: Самые дешёвые смартфоны с хорошими камерами

Следующим гаджетом стал HTC One X, который мне купили уже за 15 тысяч рублей, и это были серьезные деньги в далеком 2013 году, по крайней мере, для моей семьи. В 2013 году уже вышли iPhone 5s, HTC One M7. One X, конечно, стал совсем иным уровнем в сравнении с тем, что было у меня до этого. Это был самый качественный апгрейд за все время, что я владел телефонами. Как сегодня помню эту потрясающую оболочку Sense 4+ с удивительным дизайном. Это была самая красивая оболочка, которую я когда-либо встречал. И One X на тот момент с софт-тач пластиком был просто сказкой.

Однако я всегда хотел попробовать iPhone, поэтому спустя год в конце 2013 приобрел iPhone 5s. Им я владел очень долго — около четырех лет. Список всех моих устройств: Samsung c110, Samsung e200, Nokia 5228, HTC Mozart, HTC One X, iPhone 3GS, iPhone 5s, Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Blackberry Z10, Motorola Razr I, Xiaomi Mi 5x, Zuk Z2, iPhone 6, Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Mi 9 Lite.

Могу еще вспомнить Razr I и BlackBerry Z10. Крайне интересные и необычные смартфоны. На этом я бы закончил свои рассказы и прошу вас поделиться своими телефонами и мнением о них в комментариях ниже. Не забывайте про наш Телеграм.