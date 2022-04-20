Вещички с AliExpress, которые нужны всем

Ох уж эти творения от мастеров с AliExpress! Чего они только не придумают, но часто это становится интересным или даже полезным. Например, универсальный гаечный ключ или многоразовая рамка, которая позволяет писать на ней, стирать, писать заново и делать таким образом заметки. Все это мы еженедельно собираем в подборку, которую и хотим представить вам. Вот еще несколько товаров, которые могут вам понравиться. Как всегда отбирали только самые интересные, полезные и получившие хорошие отзывы.

Рамка для рисования с подсветкой

Рамка состоит из подставки, которую можно запитать от розетки или внешнего аккумулятора, и прозрачной пластины.

Основание светится и создает мягкую подсветку пластины изнутри. Все, что вы нарисуете на ней, будет хорошо видно. Можно составлять списки задач, делать заметки, рисовать картины или просто дать волю фантазии. Решать вам.

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Универсальный гаечный ключ

Хранить связку гаечных ключей ради того, чтобы время от времени открутить одну-две гайки, — та еще забава. Если вам на постоянной основе не нужен набор инструментов, отличным вариантом будет универсальный ключ.

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Он просто зажимает гайку — чем сильнее вы тянете, тем сильнее фиксация. Есть несколько вариантов размера ключей, каждый из которых рассчитан на широкий диапазон размеров. Если купить два ключа, один из которых будет двусторонним, они заменят вам весь диапазон от 9 до 32 мм. Только представьте себе, сколько это должно быть обычных ключей.

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Водонепроницаемый рюкзак

Рюкзак нужен каждому. Даже если на работу вы ездите с сумкой или портфелем, именно рюкзак пригодится в выходной день или в поездке.

Этот предлагает большое количество карманов и внутренних отделений. Снаружи тоже есть карманы, а внешний слой имеет защиту от воды. Так что с таким рюкзаком можно пойти не только по делам, но и, например, покататься на велосипеде или отправиться в путешествие.

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Автоматическая отвертка

Это не шуруповерт, а именно отвертка в классическом понимании этого слова. Ручка-стержень, бита — вот и все. Но от совсем базового инструмента ее отличает мотор внутри рукоятки.

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Он может работать в обе стороны для закручивания и откручивания винтов. Включается кнопкой, а для удобства работы в набор сразу включили 8 двусторонних бит, которые подойдут под 16 разных типов головок. Есть плоские, крестовые и шестигранники. Дом построить с такой отверткой будет сложновато, но для моделистов или мелкого ремонта подойдет хорошо. Биты убираются в корпус, есть встроенный аккумулятор и удлинитель для доступа в труднодоступные места.

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Кабель для зарядки ноутбука, планшета и телефона

Найти хороший кабель сложно, но этот делает знаменитая Ugreen, которая специализируется на кабельной продукции и выпускает очень качественные товары.

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Кабель имеет тканевую оплетку, алюминиевый корпус коннекторов и поддерживает передачу мощности до 100 Вт. Можно заряжать даже самый большой ноутбук. Передача данных по нему возможна на скорости до 480 Мб/сек. Этого хватит для любого обычного SSD.

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Дополнительное зеркало в машину

Тем, кто ездит с детьми, известна проблема, когда зеркало настроено так, чтобы было удобно сладить за дорогой, и в него не видно ребенка на заднем сидении. Если развернуть зеркало на ребенка, то не видно, что происходит на дороге. Но есть вот такое решение.

Это небольшое дополнительное зеркало. Оно крепится на основание, которое в свою очередь клеится на клейкую основу из двустороннего скотча. Его можно закрепить на основное зеркало или пассажиру на дверь, чтобы он мог сам контролировать, можно ли открывать дверь. Можно применять и в бытовых целях, а если надо, его можно снять.

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Удобный видеорегистратор

Этот видеорегистратор крепится на стекло довольно незаметно и не мешает обзору. Его можно спрятать за зеркалом и при этом он имеет модуль Wi-Fi, ночной режим, запись в 1440p и даже комплектацию с задней камерой.

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Более подробно о таком мы рассказывали в нашем обзоре на AppleInsider.ru. Там есть фотографии и примеры записи видео.

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Губка для мытья окон с двух сторон

Помыть окно снаружи часто бывает проблемой, особенно, если большая его часть не открывается. Такой гаджет поможет в этом нелегком деле.

Внешняя губка держится за счет магнита и следует за движениями внутренней. Чтобы она не упала есть специальный ремешок для крепления на руку. Ширина губки 15 см. Других функций у гаджета нет, но с ней мыть окна будет проще.

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