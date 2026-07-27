Я пользуюсь vivo X300 — купил его в ноябре прошлого года и до сих пор считаю одним из лучших компактных флагманов. Поэтому, когда vivo анонсировала vivo X300 E, я немедленно полез изучать. И чем больше читал, тем сильнее росло недоумение. Это не апгрейд. Это ловушка, в которую производитель пытался загнать меня и может загнать вас.

Откуда взялся смартфон vivo X300 E

История происхождения смартфона vivo X300 E говорит о нем больше, чем характеристики. Эта модель изначально должна была выйти под именем vivo S60 Pro еще в мае 2026 года — тогда дебютировали младшие S60 и S60 Vitality Edition. Но стоимость производства выросла из-за кризиса памяти, и vivo решила переименовать аппарат в X300 E и тихо анонсировать его летом.

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Логика понятна: название с буквой X в линейке vivo ассоциируется с флагманами. S60 Pro за 60 тысяч рублей продать сложнее, чем X300 E за те же деньги. Это чистый маркетинг, а не инженерное решение. Следить за актуальными новостями о vivo удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Характеристики и цена vivo X300 E

На бумаге характеристики vivo X300 E выглядят прилично:

Snapdragon 8 Gen 5, 3 нм;

экран 6.59 дюйма, AMOLED, 144 Гц, 1800 нит, ШИМ 4320 Гц;

тройная камера: основная 50 МП Sony IMX921 с OIS, ультраширик 8 МП, перископ 50 МП Sony IMX882 3x с OIS;

батарея 7200 мАч, зарядка 90 Вт;

стереодинамики, ультразвуковой сканер, IP68/69;

OriginOS 6 на Android 16.

Цена — 4799 юаней за 12/256 ГБ. Это около 55 000 рублей. За 12/512 ГБ — порядка 61 000 рублей. Смотришь на цифры, и все как будто нормально. Но потом ищешь альтернативы, и ситуация заметно меняется.

Сравнение vivo X300 FE и vivo X300 E

vivo X300 FE — компактный флагман с экраном 6.31 дюйма, Snapdragon 8 Gen 5, кремний-углеродной батареей 6500 мАч, зарядкой 80 Вт, перископным телевиком 3x и IP68. Оптика от Zeiss. Два сенсора по 50 МП в основных модулях. Цена vivo X300 FE на AliExpress — около 45 000 рублей. То есть на 10 000 рублей дешевле vivo X300 E.

Купить vivo X300 FE

За эту разницу у vivo X300 E лишь два преимущества:

батарею чуть мощнее (7200 против 6500 мАч);

экран чуть больше (6.59 против 6.31 дюйма).

Это реально стоит 10 тысяч доплаты? По-моему, нет. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Чем vivo X300 E отличается от vivo X300

А теперь главный аргумент. vivo X300 (смартфон которым я пользуюсь) стоит на AliExpress около 50 000 рублей. То есть дешевле X300 E примерно на 5 тысяч рублей.

Купить vivo X300

Что получает покупатель vivo X300 против vivo X300 E:

компактный корпус (6.31 дюйма против 6.59″ у X300 E);

улучшенный процессор Dimensity 9500;

основную камеру на 200 МП;

перископный телевик 3x с близкой фокусировкой;

IP68/IP69 — та же защита;

это настоящий флагман линейки X300, а не переименованный среднеклассовый S60 Pro.

Иными словами: вместо vivo X300 E за 55 тысяч можно взять настоящий vivo X300 за 50 тысяч и получить более компактный смартфон с не менее серьезной начинкой. Или взять vivo X300 FE за 45 тысяч и сэкономить 15 тысяч рублей.

Почему я не куплю vivo X300 E — итоговый вывод

Смартфон vivo X300 E — жертва кризиса памяти и маркетинговых решений, а не результат инженерной работы. vivo взяла среднеклассовый S60 Pro, поставила чип подороже, переименовала в X300 E и выставила ценник флагмана.

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Логика покупки не работает ни в одном сценарии:

Единственный смысл купить vivo X300 E — если вам нужен именно большой 6.59-дюймовый экран, батарея 7200 мАч и вы готовы переплатить за это относительно X300 FE. Но тогда стоит честно спросить себя: разве нельзя найти что-то лучше за те же деньги? Скорее всего — да. Актуальные предложения на флагманы vivo публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

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