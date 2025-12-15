vivo выпустила компактный флагман в стиле iPhone Air для тех, кому не хватает денег на vivo X300

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

После выхода в прошлом году vivo X200 Pro mini китайская компания уверенно оседлала сегмент компактных смартфонов. Причем получилось у нее все настолько успешно, что новые флагманы даже начали продавать в России, чего ранее не было почти 5 лет. Вышел vivo X300 — хороший, но все-таки дорогой смартфон. А потому китайцы решили выпустить альтернативу в лице серии vivo S50, чьи представители дешевле и при этом почти не отличаются от старших братьев.

vivo выпустила компактный флагман в стиле iPhone Air для тех, кому не хватает денег на vivo X300. Новый компакт в стиле iPhone Air и Pixel. Изображение: vivo. Фото.

Новый компакт в стиле iPhone Air и Pixel. Изображение: vivo

Характеристики vivo S50 и S50 Pro mini

vivo S50 и vivo S50 Pro mini — прямые наследники представителей серии vivo S30. Цифру «4» китайцы традиционно пропустили и впервые оснастили оба смартфона процессорами Snapdragon, в то время как даже более дорогие vivo X300 и X300 Pro работают на MediaTek.

Характеристикиvivo S50vivo S50 Pro mini
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц6.31 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП50 МП
ПроцессорSnapdragon 8s Gen 3Snapdragon 8 Gen 5
Память12/256, 12/512 или 16/512 ГБ12/256, 12/512 или 16/512 ГБ
Аккумулятор6500 мАч6500 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

Главные отличия смартфонов — размеры и железо. vivo S50 — промежуточная модель, в то время как vivo S50 Pro mini — компактная. Причем, что интересно, именно небольшой смартфон лучше по характеристикам, ведь он имеет под капотом более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 5, экран с поддержкой технологии LTPO и встроенную в корпус катушку для беспроводной зарядки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Цена смартфонов vivo S50

Стоимость vivo S50 Pro mini и его младшего, но более крупного брата, отличается и составляет:

  • vivo S50 — от 2 999 юаней (~ 34 000 ₽);
  • vivo S50 Pro mini — от 3 699 юаней (~ 42 000 ₽).

Это стартовые цены для китайского рынка. Они не учитывают скидки и специальные предложения, а потому со временем станут ниже. Но даже так компактный vivo S50 Pro mini дешевле vivo X300, которого оценили в 4 399 юаней (~ 49 500 ₽).

Будет ли продаваться в vivo S50 в России

S-серия смартфонов vivo предназначена исключительно для китайского рынка. Но не стоит переживать, ведь ее представители обычно выходят и за пределы Поднебесной, обретая другие названия. Так, vivo S50 Pro mini на международном рынке почти наверняка превратится в смартфон vivo X300 FE, который наверняка появится в России в 2026 году.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Базовый vivo S50 на глобальном рынке станет одним из представителей V-серии. Скорее всего, он выйдет под именем vivo V70 и сохранить все характеристики китайской версии за исключением ПО.

Теги
Новости по теме
Смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+ готовы к выходу. Это будут недорогие аналоги OnePlus 15
POCO X7 Pro теперь стоит 15 тысяч. Мощнейший смартфон стал как никогда дешевым
Xiaomi отказалась выпускать POCO X8 и POCO F8. Смартфоны сняли с производства
Лонгриды для вас
HUAWEI тоже готовит свой ультратонкий смартфон. Им станет Mate 70 Air

Тонкие смартфоны стали новым трендом в мире смартфонов. Многие производители пытаются удивить пользователей. Первый была Samsung, а когда Apple выпустила iPhone Air, можно не сомневаться, что тонкие корпуса станут приоритетом в разработках почти у всех производителей. Huawei Mate 70 Air уже засветился на сайте China Telecom, а новые утечки проливают свет на дату релиза и ключевые характеристики гаджета.

Читать далее
5 Android-смартфонов, которые уже сейчас лучше iPhone 17

Новый сезон на рынке смартфонов традиционно начинается в сентябре одновременно с презентацией Apple. Американская компания показала iPhone 17, а в ближайшие месяцы ее примеру последуют другие производители. Они тоже покажут очередное поколение своих флагманов. Но уже сейчас есть немало смартфонов на Android, которые лучше iPhone 17. Во-первых, они в полтора-два раза дешевле американской новинки. Во-вторых, имеют более продвинутые технические возможности.

Читать далее
Сравнил Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro, поэтому теперь знаю, стоит ли переплачивать вдвое

Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro ориентированы на разные сегменты, несмотря на то, что оба являются членами одной большой китайской семьи. Один: премиальный флагман с передовыми функциями, другой почти флагман с отличным соотношением цена/качество. В этой статье мы сравним их и выясним, оправдана ли высокая цена за Xiaomi, или Poco предлагает то же самое, но за меньшие деньги.

Читать далее
Новости партнеров
Если есть Новая Зеландия, где находится Старая Зеландия?
Если есть Новая Зеландия, где находится Старая Зеландия?
Представитель фонда Vanguard сравнил Биткоин с хайповыми плюшевыми игрушками. Почему?
Представитель фонда Vanguard сравнил Биткоин с хайповыми плюшевыми игрушками. Почему?
MAX представляет новогодний адвент‑календарь: заходи в мессенджер каждый день и получай подарки
MAX представляет новогодний адвент‑календарь: заходи в мессенджер каждый день и получай подарки