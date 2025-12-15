vivo выпустила компактный флагман в стиле iPhone Air для тех, кому не хватает денег на vivo X300

После выхода в прошлом году vivo X200 Pro mini китайская компания уверенно оседлала сегмент компактных смартфонов. Причем получилось у нее все настолько успешно, что новые флагманы даже начали продавать в России, чего ранее не было почти 5 лет. Вышел vivo X300 — хороший, но все-таки дорогой смартфон. А потому китайцы решили выпустить альтернативу в лице серии vivo S50, чьи представители дешевле и при этом почти не отличаются от старших братьев.

Характеристики vivo S50 и S50 Pro mini

vivo S50 и vivo S50 Pro mini — прямые наследники представителей серии vivo S30. Цифру «4» китайцы традиционно пропустили и впервые оснастили оба смартфона процессорами Snapdragon, в то время как даже более дорогие vivo X300 и X300 Pro работают на MediaTek.

Характеристики vivo S50 vivo S50 Pro mini Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц 6.31 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 5 Память 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч 6500 мАч Зарядка 90 Вт (проводная) 90 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

Главные отличия смартфонов — размеры и железо. vivo S50 — промежуточная модель, в то время как vivo S50 Pro mini — компактная. Причем, что интересно, именно небольшой смартфон лучше по характеристикам, ведь он имеет под капотом более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 5, экран с поддержкой технологии LTPO и встроенную в корпус катушку для беспроводной зарядки.

Цена смартфонов vivo S50

Стоимость vivo S50 Pro mini и его младшего, но более крупного брата, отличается и составляет:

vivo S50 — от 2 999 юаней (~ 34 000 ₽);

— от 2 999 юаней (~ 34 000 ₽); vivo S50 Pro mini — от 3 699 юаней (~ 42 000 ₽).

Это стартовые цены для китайского рынка. Они не учитывают скидки и специальные предложения, а потому со временем станут ниже. Но даже так компактный vivo S50 Pro mini дешевле vivo X300, которого оценили в 4 399 юаней (~ 49 500 ₽).

Будет ли продаваться в vivo S50 в России

S-серия смартфонов vivo предназначена исключительно для китайского рынка. Но не стоит переживать, ведь ее представители обычно выходят и за пределы Поднебесной, обретая другие названия. Так, vivo S50 Pro mini на международном рынке почти наверняка превратится в смартфон vivo X300 FE, который наверняка появится в России в 2026 году.

Базовый vivo S50 на глобальном рынке станет одним из представителей V-серии. Скорее всего, он выйдет под именем vivo V70 и сохранить все характеристики китайской версии за исключением ПО.