vivo X300 или vivo X200 Pro mini: какой смартфон сейчас лучше купить и почему

Выпустив в прошлом году vivo X200 Pro mini, компания vivo с двух ног влетела в категорию компактных смартфонов. Несмотря на то, что «миник» не имел глобальной версии, он пользовался большой популярностью за пределами Китая, а в 2025-м получил логичное продолжение, но ухе без приставок. Новый смартфон vivo X300 — его наследник. Но кто среди них лучше и больше достоин покупки сейчас?
Китайская и российская версия смартфона
Если vivo X200 Pro mini доступен только в китайской версии, то купить vivo X300 можно даже на AliExpress в варианте для рынка России. И, хотя «китайки» vivo лучше других смартфонов адаптированы под наши реалии (есть русский язык), пользоваться ими не так удобно, что доказывают отличия двух версий.
|Характеристики
|Китайская версия
|Российская версия
|Зарядка
|Китайская
|Европейская
|Прошивка
|Китайская OriginOS 6 без RuStore
|Глобальная OriginOS 6 c RuStore
|Русский язык
|Есть (встречаются остатки китайского)
|Есть
|Сервисы Google
|Нет (можно установить вручную)
|Есть
|Поддержка eSIM
|Нет
|Есть
|Коллаборация с ZEISS
|Есть
|Нет
|Официальная гарантия в России
|Нет
|Есть
Несмотря на присутствие русского языка даже в китайском vivo X200 Pro mini, смартфон нуждается в тщательной настройке (установка Google Play, удаление «китайщины»), причем от многих сервисов из Поднебесной избавиться полностью не получится. Кроме того, X200 Pro mini не поддерживает Band 20 — один из российских диапазонов частот 4G. Поэтому, если смартфон для вас — это не просто камера с экраном, лучше сразу выбирать vivo X300.
Отличия vivo X300 и vivo X200 Pro mini
Несмотря на все проблемы китайских версий смартфонов, многие люди их не замечают, а потому могут купить vivo X200 Pro mini из соображений экономии. И оно понятно, ведь новинка дороже:
- vivo X200 Pro mini — от 38 999 ₽;
- vivo X300 — от 48 132 ₽.
Разница в 10 тысяч рублей — весомый повод купить vivo X200 Pro mini. Однако разница между vivo X200 Pro mini и vivo X300 заключается не только в цене или версии прошивки, но и в характеристиках. Ниже выделим их отличия:
|Характеристики
|vivo X200 Pro mini
|vivo X300
|Сканер отпечатков
|Оптический
|Ультразвуковой
|Основная камера
|50 МП (1/1.28″)
|200 МП (1/1.4″)
|Фронтальная камера
|32 МП (1/3.44″) без автофокуса
|50 МП (1/2.76″) с автофокусом
|Процессор
|Dimensity 9400
|Dimensity 9500
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.1
|Версия USB
|2.0
|3.2
|Аккумулятор
|5700 мАч
|6040 мАч
|Беспроводная зарядка
|30 Вт
|40 Вт
|Размеры
|30 Вт
|40 Вт
Внешне смартфоны очень похожи, да и в руке лежат одинаково. Однако отличается оформление блока с камерами (у vivo X300 он более сглаженный), а еще у нового смартфона нет «подбородка»: с каждой стороны экрана рамки максимально тонкие.
В целом, vivo X300 лучше vivo X200 Pro mini по всем параметрам за исключением основной камеры. Впрочем, разница в размерах сенсора здесь настолько незначительно, что рассматривать преимущество 50-мегапиксельного модуля прошлогоднего смартфона даже глупо.
Что лучше: vivo X300 или vivo X200 Pro mini
Обычно, сравнивая смартфоны, мы говорим, что все зависит от того, сколько денег вы готовы заплатить. Но в случае с противостоянием vivo X300 vs vivo X200 Pro mini все однозначно: покупать лучше новый смартфон, несмотря на более высокую стоимость. Мало того, что вы получите более продвинутые характеристики по всем фронтам, так еще не будете мириться с недостатками китайской версии.
Другое дело, что переходить vivo X200 Pro mini на vivo X300 стоит только в том случае, если вы испытываете дискомфорт от китайской версии смартфон. В остальном — обновление хоть и значительное, но не принципиальное. По крайней мере на текущем этапе.