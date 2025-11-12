vivo X300 или vivo X200 Pro mini: какой смартфон сейчас лучше купить и почему

Герман Вологжанин

Выпустив в прошлом году vivo X200 Pro mini, компания vivo с двух ног влетела в категорию компактных смартфонов. Несмотря на то, что «миник» не имел глобальной версии, он пользовался большой популярностью за пределами Китая, а в 2025-м получил логичное продолжение, но ухе без приставок. Новый смартфон vivo X300 — его наследник. Но кто среди них лучше и больше достоин покупки сейчас?

vivo X300 или vivo X200 Pro mini: какой смартфон сейчас лучше купить и почему. Слева — vivo X200 Pro mini, справа — vivo X300. Изображение: SMART ОБЗОР. Фото.

Слева — vivo X200 Pro mini, справа — vivo X300. Изображение: SMART ОБЗОР

Китайская и российская версия смартфона

Если vivo X200 Pro mini доступен только в китайской версии, то купить vivo X300 можно даже на AliExpress в варианте для рынка России. И, хотя «китайки» vivo лучше других смартфонов адаптированы под наши реалии (есть русский язык), пользоваться ими не так удобно, что доказывают отличия двух версий.

ХарактеристикиКитайская версияРоссийская версия
ЗарядкаКитайскаяЕвропейская
ПрошивкаКитайская OriginOS 6 без RuStoreГлобальная OriginOS 6 c RuStore
Русский языкЕсть (встречаются остатки китайского)Есть
Сервисы GoogleНет (можно установить вручную)Есть
Поддержка eSIMНетЕсть
Коллаборация с ZEISSЕстьНет
Официальная гарантия в РоссииНетЕсть

Несмотря на присутствие русского языка даже в китайском vivo X200 Pro mini, смартфон нуждается в тщательной настройке (установка Google Play, удаление «китайщины»), причем от многих сервисов из Поднебесной избавиться полностью не получится. Кроме того, X200 Pro mini не поддерживает Band 20 — один из российских диапазонов частот 4G. Поэтому, если смартфон для вас — это не просто камера с экраном, лучше сразу выбирать vivo X300.

Отличия vivo X300 и vivo X200 Pro mini

Несмотря на все проблемы китайских версий смартфонов, многие люди их не замечают, а потому могут купить vivo X200 Pro mini из соображений экономии. И оно понятно, ведь новинка дороже:

Разница в 10 тысяч рублей — весомый повод купить vivo X200 Pro mini. Однако разница между vivo X200 Pro mini и vivo X300 заключается не только в цене или версии прошивки, но и в характеристиках. Ниже выделим их отличия:

Характеристикиvivo X200 Pro minivivo X300
Сканер отпечатковОптическийУльтразвуковой
Основная камера50 МП (1/1.28″)200 МП (1/1.4″)
Фронтальная камера32 МП (1/3.44″) без автофокуса50 МП (1/2.76″) с автофокусом
ПроцессорDimensity 9400Dimensity 9500
Тип накопителяUFS 4.0UFS 4.1
Версия USB2.03.2
Аккумулятор5700 мАч6040 мАч
Беспроводная зарядка30 Вт40 Вт
Размеры30 Вт40 Вт

Внешне смартфоны очень похожи, да и в руке лежат одинаково. Однако отличается оформление блока с камерами (у vivo X300 он более сглаженный), а еще у нового смартфона нет «подбородка»: с каждой стороны экрана рамки максимально тонкие.

Отличия vivo X300 и vivo X200 Pro mini. Рамки экрана нового смартфона стали полностью симметричными. Изображение: SMART ОБЗОР. Фото.

Рамки экрана нового смартфона стали полностью симметричными. Изображение: SMART ОБЗОР

В целом, vivo X300 лучше vivo X200 Pro mini по всем параметрам за исключением основной камеры. Впрочем, разница в размерах сенсора здесь настолько незначительно, что рассматривать преимущество 50-мегапиксельного модуля прошлогоднего смартфона даже глупо.

Что лучше: vivo X300 или vivo X200 Pro mini

Обычно, сравнивая смартфоны, мы говорим, что все зависит от того, сколько денег вы готовы заплатить. Но в случае с противостоянием vivo X300 vs vivo X200 Pro mini все однозначно: покупать лучше новый смартфон, несмотря на более высокую стоимость. Мало того, что вы получите более продвинутые характеристики по всем фронтам, так еще не будете мириться с недостатками китайской версии.

Купить vivo X200 Pro mini

Купить vivo X300

Другое дело, что переходить vivo X200 Pro mini на vivo X300 стоит только в том случае, если вы испытываете дискомфорт от китайской версии смартфон. В остальном — обновление хоть и значительное, но не принципиальное. По крайней мере на текущем этапе.

