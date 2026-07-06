Вот уже на протяжении полугода я являюсь владельцем компактного камерофона vivo X300, который совсем недавно обрел младшего брата с приставкой FE. На первый взгляд, они выглядят почти одинаково: тот же премиальный корпус, тот же экран, тот же класс. Но за схожей внешностью прячется разный набор приоритетов. Один делает ставку на камеру, другой — на батарею и игры, и именно это определяет, кому какой смартфон подойдет. Объясняю, что лучше: vivo X300 или vivo X300 FE.

Сравнение vivo X300 и X300 FE

По корпусу разница минимальна. Оба смартфона получили стекло спереди и сзади, алюминиевую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69, стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатка под экраном. В руке оба ощущаются как флагманы, поэтому выбор смещается не в сторону сборки, а в сторону функций. Отличия в мелочах: у обычного X300 усиленное защитное стекло и просветляющее покрытие линз, тогда как X300 FE делает ставку на практичность.

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Экран у обоих одинаковый по основным характеристикам: 6,31 дюйма, AMOLED с частотой 120 Гц, миллиард цветов, HDR10+ и высокое разрешение 1216 × 2640. Разница в яркости: X300 FE выдаёт до 5000 нит против 4500 нит у X300, из-за чего на солнце он чуть читаемее. При этом X300 поддерживает Ultra HDR и HDR Vivid, что даёт совместимому контенту более насыщенный цвет и контраст.

MediaTek или Snapdragon: что лучше

Здесь спрятано одно из главных различий. vivo X300 работает на MediaTek Dimensity 9500, а X300 FE — на Snapdragon 8 Gen 5. Оба чипа сделаны по экономичному 3-нанометровому техпроцессу и выдают флагманскую скорость в играх, многозадачности и ИИ-функциях.

X300 является выбором для тех, кому нужен максимум места и запаса под тяжелые задачи. А вот Snapdragon в версии FE традиционно ближе геймерам за счет хорошей оптимизации графики и более широкой совместимости с приложениями и играми, несмотря на меньшее количество баллов в синтетике. А чем MediaTek лучше Snapdragon — читайте отдельно.

У какого смартфона лучше батарея

Самое заметное для повседневного использования различие — автономность. X300 FE несет аккумулятор на 6500 мАч против 6040 мАч у глобальной версии X300. В реальной жизни это означает более уверенный запас к вечеру, особенно при играх и съемке.

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По скорости зарядки паритет: оба поддерживают 90 Вт по проводу и 40 Вт по беспроводу. Но FE добавляет два удобных бонуса — обратную беспроводную зарядку (можно подзарядить наушники или часы от смартфона) и питание в обход батареи во время игры, когда телефон работает напрямую от кабеля, меньше грея аккумулятор.

Камера vivo X300: где обычная версия обходит FE

Если для вас важна съемка, здесь разрыв самый большой и в пользу обычного X300. Он явно нацелен на любителей фото: основной модуль на 200 Мп, перископический телевик на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокая камера на 50 Мп — все с покрытием Zeiss T* и лазерным автофокусом.

У X300 FE набор скромнее: основной сенсор на 50 Мп, перископ на 50 Мп и ультраширик всего на 8 Мп. FE отчасти компенсирует это опциональными внешними зум-объективами Zeiss и записью видео в 8K, но само железо менее амбициозное. В большинстве сценариев X300 дает больше деталей и заметно лучшую ультраширокую съемку. Фронталка у обоих одинаковая — 50 Мп с автофокусом и записью 4K, так что по селфи разницы вы, скорее всего, не заметите.

Какой смартфон купить: vivo X300 или vivo X300 FE

Разница в цене небольшая. vivo X300 стоит около 55 000 ₽ на AliExpress, а vivo X300 FE — порядка 45 000 ₽ на том же маркетплейсе. За доплату около 10 тысяч старшая версия дает улучшенную камеру и формально более мощный процессор.

Купить vivo X300

Купить vivo X300 FE

Какой смартфон купить: если главный приоритет — батарея и игры, берите X300 FE; если фотография и запас памяти — обычный X300 выгоднее. Оба обещают пять крупных обновлений Android, так что по сроку службы они примерно равны.