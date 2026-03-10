vivo X300 Ultra: характеристики и дата выхода главного камерофона 2026

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Флагманские смартфоны давно перестали соревноваться только в мощности процессоров. Сегодня главный фронт борьбы — камеры. Именно здесь производители пытаются удивить пользователей новыми технологиями и более сложной оптикой. Новый vivo X300 Ultra как раз относится к таким устройствам: компания делает ставку на мобильную фотографию. Причем речь идет не только о высоком разрешении сенсоров — смартфон получил топовый телеобъектив, поэтому многие уже называют его одним из главных претендентов на звание лучшего камерофона Android в 2026 году.

vivo X300 Ultra: характеристики и дата выхода главного камерофона 2026. Еще до выхода vivo X300 Ultra претендует на звание смартфона с лучшей камерой. Изображение: TechEdit. Фото.

Еще до выхода vivo X300 Ultra претендует на звание смартфона с лучшей камерой. Изображение: TechEdit

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Характеристики vivo X300 Ultra

vivo описывает свое будущее детище весьма претенциозными словами:

Создано с уверенностью, присущей настоящему профессиональному оборудованию. Разработано с учетом приоритета камеры. Создано для творцов. Настоящий инструмент повышения производительности, созданный для воплощения идей в жизнь.

Исходя из этого мы можем понять, что флагман vivo X300 Ultra относится к топовому сегменту смартфонов 2026 года. Производитель сделал ставку не только на камеру, но и на мощное железо, большой экран и современные технологии хранения данных. Именно поэтому устройство должно конкурировать с лучшими флагманами Samsung, Xiaomi и других брендов.

Характеристикиvivo X300 Ultra
Экран6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 50 (OIS) + 200 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7000 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

Характеристики vivo X300 Ultra соответствуют уровню полноценного флагмана. Смартфон получил мощный процессор, большой объем оперативной памяти и быстрый накопитель. Такой набор позволяет устройству не только делать качественные фотографии, но и без проблем справляться с тяжелыми играми, обработкой видео и другими ресурсоемкими задачами.

Камера vivo X300 Ultra

Главная особенность смартфона — это камера vivo X300 Ultra. Производитель делает основной акцент именно на возможностях съемки, поэтому устройство получило сразу несколько разных модулей камеры.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Система включает основной сенсор высокого разрешения с нетипичным фокусным расстоянием 35 мм (1.5x относительно камеры обычного смартфона), ультраширик для съемки пейзажей и топовый телеобъектив. Каждый из этих модулей отвечает за свой сценарий съемки и помогает получить максимально качественные фотографии.

Камера vivo X300 Ultra. Так выглядят камеры vivo X300 Ultra в разборе. Изображение: vivo. Фото.

Так выглядят камеры vivo X300 Ultra в разборе. Изображение: vivo

Камеры смартфона выполняют разные задачи:

  • Sony LYTIA 901 (1/1.12″) на 200 МП. Основной модуль на 35 мм отвечает за большую часть фотографий и работает с максимальным качеством;
  • Sony LYTIA-818 (1/1.28″) на 50 МП. Ультраширокоугольная камера на 14 мм помогает снимать пейзажи, архитектуру и большие сцены;
  • Samsung HP0 (1/1.4″) на 200 МП. Перископный модуль на 80 мм используются для портретной съемки, а также позволяет делать сильный зум и снимать удаленные объекты.

Особенно интересен именно перископный модуль. По словам производителя, это одна из самых продвинутых систем оптического зума среди смартфонов. Благодаря сложной оптической конструкции камера способна обеспечивать сильное приближение без заметной потери качества.

Камера vivo X300 Ultra. А это монстр-перископ vivo X300 Ultra. Фото.

А это монстр-перископ vivo X300 Ultra

Главной особенностью модуля стала 3-градусная оптическая стабилизация, которую vivo сравнивает с работой gimbal-стабилизаторов. Для сравнения, большинство перископных камер обеспечивают стабилизацию всего на уровне 0,7–1 градуса, тогда как новый модуль соответствует стандарту CIPA 7.0. Дополнительно смартфон получил быстрый механизм автофокуса с частотой 60 fps вместо привычных 30 fps, что должно улучшить съемку движущихся объектов, включая животных.

Съемные зум-объективы vivo X300 Ultra

Одной из самых необычных особенностей смартфона стали съемные зум-объективы vivo X300 Ultra. Компания показала систему дополнительных объективов, которые можно устанавливать на камеру смартфона для получения другого уровня оптического приближения, а именно: 400 мм или 17-кратный зум без потери качества.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Такая конструкция напоминает решения из профессиональной фототехники. Пользователь может менять объектив в зависимости от того, что именно он собирается снимать: удаленные объекты, портреты или детали на большом расстоянии.

Съемные зум-объективы vivo X300 Ultra. vivo X300 Ultra вместе с зум-объективом. Изображение: vivo. Фото.

vivo X300 Ultra вместе с зум-объективом. Изображение: vivo

По сути, смартфон превращается в компактную фотокамеру с возможностью гибкой настройки оптики. Это редкий подход для мобильных устройств, и именно поэтому многие эксперты уже называют систему съемных объективов одним из самых необычных решений среди камерофонов.

Дата выхода vivo X300 Ultra

Официальная дата выхода vivo X300 Ultra связана с международной выставкой мобильных технологий MWC 2026. Именно на этом мероприятии компания впервые показала новый флагман.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

После презентации смартфон должен постепенно появляться на разных рынках. Обычно флагманы vivo сначала выходят в Китае, а затем начинают продаваться и в других странах.

Дата выхода vivo X300 Ultra. На полках магазинов смартфон должен появиться уже в апреле этого года. Изображение: vivo. Фото.

На полках магазинов смартфон должен появиться уже в апреле этого года. Изображение: vivo

Если ориентироваться на предыдущие релизы бренда, глобальные продажи могут начаться через несколько недель после официального анонса. Ожидается, что vivo X300 Ultra появится в магазинах уже в апреле 2026 года.

Цена vivo X300 Ultra

Точная цена vivo X300 Ultra зависит от конфигурации памяти и версии устройства. Однако уже сейчас понятно, что речь идет о премиальном сегменте. По предварительным данным, в Китае смартфон будет стоить от 6 999 юаней (~ 80 000 ₽).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Флагманские смартфоны с такими возможностями камеры обычно стоят заметно дороже обычных моделей. Особенно если производитель использует крупные сенсоры, сложную оптическую систему и дополнительные модули для зума. Поэтому новый смартфон будет конкурировать с другими топовыми камерофонами на рынке.

Появится ли vivo X300 Ultra в России

Пока остается открытым вопрос о том, появится ли vivo X300 Ultra в России официально. Компания vivo присутствует на российском рынке, однако не все ее флагманские устройства доходят до локальных магазинов.

Появится ли vivo X300 Ultra в России. Не переживайте: смартфон будет официально продаваться в России. Изображение: vivo. Фото.

Не переживайте: смартфон будет официально продаваться в России. Изображение: vivo

Тем не менее, с учетом присутствия всех остальных моделей серии vivo X300 в России, новый Ultra-флагман в нашей рознице тоже появится. Другое дело, что уже без шильдика Zeiss и по цене в районе 150 тысяч рублей.

Теги
Новости по теме
Подорожают ли смартфоны в 2026 году
Кто купил vivo X300, уже пожалел. Вышел vivo X300 FE, который дешевле и круче
В Россию привезли уникальные смартфоны с динамиками JBL и вторым экраном. Все — дешевле 30K
Лонгриды для вас
Почему я не покупаю iPhone. Спойлер: дело совсем не в деньгах

Миграция из лагеря Android в стан iOS — распространенное явление, которое зачастую связано с финансовым положением человека. Привычная картина: в качестве первого смартфона бедный студент берет себе Android по причине его доступности, но по мере появления в своей жизни денег переходит на iPhone, потому что может себе позволить более дорогую технику. Но со мной эта трансформация так и не произошла, и дело тут совсем не в финансах.

Читать далее
Вышел недорогой и компактный смартфон OPPO Reno15 с топовой камерой до 35 тысяч рублей

Раз в полгода компания OPPO традиционно выпускает обновление своей среднебюджетной линейки Reno, чьи представители с недавних пор позиционируют себя как недорогие камерофоны. Представленный в начале 2025-го OPPO Reno14 возродил интерес к серии в России, и теперь вышел OPPO Reno15 — новый смартфон, который стал компактнее и при этом круче. Самое время присмотреться к нему поближе.

Читать далее
Стоит ли покупать смартфоны на Ozon

Глядя на то, как китайские производители ломят цены в отечественной рознице, продавая какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 150 тысяч рублей, в то время как в Поднебесной он безо всяких скидок стоит в 2 раза меньше, начинаешь задаваться вопросом: где покупать смартфоны? Не ехать же за ними в КНР, верно? На помощь приходят маркетплейсы, среди которых на российском рынке за последние годы разыгралась нешуточная конкуренция. Многие покупатели уже не ограничиваются AliExpress, выбирая альтернативные площадки вроде Ozon. Но стоит ли брать смартфон на Ozon, или лучше хранить верность «алику»?

Читать далее
Новости партнеров
Какое животное имеет самый большой рот в мире?
Какое животное имеет самый большой рот в мире?