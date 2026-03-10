vivo X300 Ultra: характеристики и дата выхода главного камерофона 2026

Флагманские смартфоны давно перестали соревноваться только в мощности процессоров. Сегодня главный фронт борьбы — камеры. Именно здесь производители пытаются удивить пользователей новыми технологиями и более сложной оптикой. Новый vivo X300 Ultra как раз относится к таким устройствам: компания делает ставку на мобильную фотографию. Причем речь идет не только о высоком разрешении сенсоров — смартфон получил топовый телеобъектив, поэтому многие уже называют его одним из главных претендентов на звание лучшего камерофона Android в 2026 году.

Характеристики vivo X300 Ultra

vivo описывает свое будущее детище весьма претенциозными словами:

Создано с уверенностью, присущей настоящему профессиональному оборудованию. Разработано с учетом приоритета камеры. Создано для творцов. Настоящий инструмент повышения производительности, созданный для воплощения идей в жизнь.

Исходя из этого мы можем понять, что флагман vivo X300 Ultra относится к топовому сегменту смартфонов 2026 года. Производитель сделал ставку не только на камеру, но и на мощное железо, большой экран и современные технологии хранения данных. Именно поэтому устройство должно конкурировать с лучшими флагманами Samsung, Xiaomi и других брендов.

Характеристики vivo X300 Ultra Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 50 (OIS) + 200 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7000 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

Характеристики vivo X300 Ultra соответствуют уровню полноценного флагмана. Смартфон получил мощный процессор, большой объем оперативной памяти и быстрый накопитель. Такой набор позволяет устройству не только делать качественные фотографии, но и без проблем справляться с тяжелыми играми, обработкой видео и другими ресурсоемкими задачами.

Камера vivo X300 Ultra

Главная особенность смартфона — это камера vivo X300 Ultra. Производитель делает основной акцент именно на возможностях съемки, поэтому устройство получило сразу несколько разных модулей камеры.

Система включает основной сенсор высокого разрешения с нетипичным фокусным расстоянием 35 мм (1.5x относительно камеры обычного смартфона), ультраширик для съемки пейзажей и топовый телеобъектив. Каждый из этих модулей отвечает за свой сценарий съемки и помогает получить максимально качественные фотографии.

Камеры смартфона выполняют разные задачи:

Sony LYTIA 901 (1/1.12″) на 200 МП. Основной модуль на 35 мм отвечает за большую часть фотографий и работает с максимальным качеством;

Основной модуль на 35 мм отвечает за большую часть фотографий и работает с максимальным качеством; Sony LYTIA-818 (1/1.28″) на 50 МП. Ультраширокоугольная камера на 14 мм помогает снимать пейзажи, архитектуру и большие сцены;

Ультраширокоугольная камера на 14 мм помогает снимать пейзажи, архитектуру и большие сцены; Samsung HP0 (1/1.4″) на 200 МП. Перископный модуль на 80 мм используются для портретной съемки, а также позволяет делать сильный зум и снимать удаленные объекты.

Особенно интересен именно перископный модуль. По словам производителя, это одна из самых продвинутых систем оптического зума среди смартфонов. Благодаря сложной оптической конструкции камера способна обеспечивать сильное приближение без заметной потери качества.

Главной особенностью модуля стала 3-градусная оптическая стабилизация, которую vivo сравнивает с работой gimbal-стабилизаторов. Для сравнения, большинство перископных камер обеспечивают стабилизацию всего на уровне 0,7–1 градуса, тогда как новый модуль соответствует стандарту CIPA 7.0. Дополнительно смартфон получил быстрый механизм автофокуса с частотой 60 fps вместо привычных 30 fps, что должно улучшить съемку движущихся объектов, включая животных.

Съемные зум-объективы vivo X300 Ultra

Одной из самых необычных особенностей смартфона стали съемные зум-объективы vivo X300 Ultra. Компания показала систему дополнительных объективов, которые можно устанавливать на камеру смартфона для получения другого уровня оптического приближения, а именно: 400 мм или 17-кратный зум без потери качества.

Такая конструкция напоминает решения из профессиональной фототехники. Пользователь может менять объектив в зависимости от того, что именно он собирается снимать: удаленные объекты, портреты или детали на большом расстоянии.

По сути, смартфон превращается в компактную фотокамеру с возможностью гибкой настройки оптики. Это редкий подход для мобильных устройств, и именно поэтому многие эксперты уже называют систему съемных объективов одним из самых необычных решений среди камерофонов.

Дата выхода vivo X300 Ultra

Официальная дата выхода vivo X300 Ultra связана с международной выставкой мобильных технологий MWC 2026. Именно на этом мероприятии компания впервые показала новый флагман.

После презентации смартфон должен постепенно появляться на разных рынках. Обычно флагманы vivo сначала выходят в Китае, а затем начинают продаваться и в других странах.

Если ориентироваться на предыдущие релизы бренда, глобальные продажи могут начаться через несколько недель после официального анонса. Ожидается, что vivo X300 Ultra появится в магазинах уже в апреле 2026 года.

Цена vivo X300 Ultra

Точная цена vivo X300 Ultra зависит от конфигурации памяти и версии устройства. Однако уже сейчас понятно, что речь идет о премиальном сегменте. По предварительным данным, в Китае смартфон будет стоить от 6 999 юаней (~ 80 000 ₽).

Флагманские смартфоны с такими возможностями камеры обычно стоят заметно дороже обычных моделей. Особенно если производитель использует крупные сенсоры, сложную оптическую систему и дополнительные модули для зума. Поэтому новый смартфон будет конкурировать с другими топовыми камерофонами на рынке.

Появится ли vivo X300 Ultra в России

Пока остается открытым вопрос о том, появится ли vivo X300 Ultra в России официально. Компания vivo присутствует на российском рынке, однако не все ее флагманские устройства доходят до локальных магазинов.

Тем не менее, с учетом присутствия всех остальных моделей серии vivo X300 в России, новый Ultra-флагман в нашей рознице тоже появится. Другое дело, что уже без шильдика Zeiss и по цене в районе 150 тысяч рублей.