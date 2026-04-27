Несколько месяцев назад я стал обладателем vivo X300. Я взял базовую модель серии и не пожалел. Кроме того, подробно рассказывал, почему купил vivo X300 после 5 лет на Xiaomi, обозначив все плюсы и минусы. Но смартфон vivo X300 Ultra — это совсем другой уровень. Один из главных камерофонов 2026 года с двумя модулями по 200 МП, съемными объективами и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Вопрос только один: когда он появится в России и сколько за него попросят.

Будет ли vivo X300 Ultra в России

Коротко — да, и вероятность очень высокая. vivo активно развивает это направление, и vivo X300 Ultra в России появится не в виде серого импорта, а как официальная модель. Подтверждений этому несколько.

vivo последовательно выводит всю линейку X300 в Россию.

Во-первых, с 24 по 26 апреля 2026 года в Москве прошла выставка «Нити культур. В фокусе vivo», где российское подразделение компании впервые представило телефон vivo X300 Ultra широкой аудитории. Посетители могли подержать его в руках и протестировать вживую. Показывать устройство на выставке в России без планов на продажи — нелогично.

Во-вторых, презентация vivo X300 Ultra в России вписывается в уже сложившуюся традицию бренда. Серия X300 представлена на российском рынке последовательно и полно:

vivo X300 FE: доступная версия серии, уже продается официально;

vivo X300: базовая модель, которую я использую сам, официально доступна в России;

vivo X300 Pro: старшая версия с более мощными камерами, тоже есть в официальной рознице.

Логика серии говорит сама за себя. Ultra — следующий шаг, и пропускать его на российском рынке vivo не стала бы.

Характеристики глобальной версии vivo X300 Ultra

Прежде чем говорить о цене и дате, стоит разобраться, что именно приедет в Россию. Характеристики глобальной версии vivo X300 Ultra отличаются от китайского варианта в одном важном аспекте: на блоке камер не будет шильдика ZEISS. В китайской и европейской версиях он есть, в российской — нет. На реальное качество съемки это не влияет, но для тех, кому важен статусный маркер на корпусе, это стоит учитывать. В остальном характеристики vivo X300 Ultra для российского рынка будут соответствовать глобальному варианту. Вот полная таблица:

Характеристики vivo X300 Ultra Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168×1440), 1-144 Гц Основная камера 200 (OIS) + 50 (OIS) + 200 (OIS) + 5 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 16/1024 ГБ Аккумулятор 6600 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

Несколько слов о том, что за этими цифрами стоит. Главная камера — 200 МП Sony LYTIA 901 с сенсором 1/1.12″ и оптической стабилизацией CIPA 6.5. Ультраширик — 50 МП Sony LYT-818, угол захвата 123 градуса с OIS. Перископ — еще 200 МП на Samsung HP0 с 3.7-кратным оптическим зумом и стабилизацией CIPA 7. Плюс 5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор для точной цветопередачи. Про то, как камера vivo X300 устроена изнутри и каковы ее реальные плюсы и минусы, я писал отдельно. У X300 Ultra логика камерного блока та же, но возможности заметно шире. Примеры фото можете глянуть в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Отдельная история — фотонабор. vivo предлагает съемные объективы с фокусными расстояниями 200 и 400 мм, которые крепятся к блоку камер. Это уже территория полупрофессиональной съемки, а не просто «хороший мобильный фотограф». Водозащита IP68/IP69, ультразвуковой сканер отпечатка, стереодинамики с LDAC и LHDC 5.0. Словом, полный флагманский набор.

Когда vivo X300 Ultra выйдет в России

Точной официальной даты пока нет. Но есть логика событий, которая позволяет делать обоснованные прогнозы. Дата выхода vivo X300 Ultra в России с высокой вероятностью привязана к 6 мая 2026 года — именно в этот день vivo планирует официальный анонс смартфона на рынке Индии. Это распространенная практика: выход на несколько рынков одновременно или в течение одной-двух недель.

6 мая — наиболее вероятная дата запуска vivo X300 Ultra в России.

Глобальная версия была представлена 16 апреля и уже поступила в продажу в ряде европейских стран. Наша страна традиционно идет параллельно с глобальным запуском или с минимальной задержкой в 2-4 недели. Старт продаж vivo X300 Ultra в России реалистично ожидать в начале мая — ориентировочно после 6 мая, хотя официального подтверждения даты пока не было. Поэтому пока есть повод ознакомиться с первыми обзорами vivo X300 Ultra.

Цена vivo X300 Ultra в России

Вот здесь начинается самое болезненное. Цена vivo X300 Ultra в России ориентировочно составит около 150 000 рублей. Это официальная розница, единственная конфигурация 16/1024 ГБ. Для сравнения: базовый vivo X300 стоит порядка 50 000 рублей, то есть Ultra обойдется почти втрое дороже.

Купить vivo X300 Ultra можно будет и дешевле, если заказать китайскую версию с AliExpress. Там смартфон доступен примерно за 80 000 рублей по текущему курсу. Разница с официальной ценой — 70 000 рублей, и это существенно. Но здесь есть нюансы, о которых стоит знать заранее:

китайская прошивка OriginOS;

часть российских банковских приложений может работать нестабильно;

гарантия распространяется только на Китай;

на блоке камер есть шильдик ZEISS, которого не будет на российской версии;

китайская LTE-сетка может не поддерживать все диапазоны российских операторов.

Купить vivo X300 Ultra в России по официальной цене — это гарантия полноценной работы со всеми российскими сервисами и официальные сервисами.

Если 150 000 рублей кажется слишком высокой планкой, это понятная реакция. В таком случае рекомендую взглянуть на рейтинг недорогих камерофонов 2026 года, где представлена подборка моделей с сильными камерами в разы доступнее. Но если хотите лучшее, что существует в мобильной съемке прямо сейчас, vivo X300 Ultra — один из двух-трех претендентов на это звание.