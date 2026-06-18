Найти компактный Android-флагман без серьёзных компромиссов сложно: производители почти всегда экономят на камерах, чипе или батарее ради небольшого корпуса. На фоне тотального засилья ширпотреба Vivo X300, который эксперт AndroidInsider.ru Герман Вологжанин назвал лучшим Android-смартфоном с небольшим экраном, выглядит как редкое исключение, и сейчас он временно опустился до новой минимальной цены на AliExpress. Если вы ждали повода присмотреться к компакту, сейчас самый удобный момент.

За сколько сейчас можно купить Vivo X300

Главная причина для разговора — это цена. Базовый вариант Vivo X300 можно купить за 35к рублей. Это рекордно низкая отметка для модели на момент выхода новости.

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Да, речь идёт о предложении конкретного продавца на АлиЭкспресс, а не об официальной российской цене. Так что нужно быть готовым, во-первых, заплатить таможенную пошлину в районе 2000 рублей. А, во-вторых, принимать решения быстро. Потому что такие акции живут недолго, и стоимость может вернуться обратно в любой момент. Если рассматриваете покупку именно по этой цене, ориентируйтесь на то, что предложение временное.

Купить Vivo X300

Что Vivo X300 предлагает за свою цену

По цене среднего смартфона из розницы здесь набор характеристик уровня флагмана. Чип Dimensity 9500 — это топовое железо, которого хватит и для игр, и для тяжёлых задач на годы вперёд. Экран — 6,31-дюймовый LTPO OLED, то есть яркая матрица с плавной картинкой и гибкой частотой обновления, которая помогает экономить заряд.

Батарея на 6040 мАч для компакта — это много: обычно в маленьких корпусах ставят аккумуляторы куда скромнее. Поддерживается и беспроводная зарядка, что в этом классе встречается нечасто. На месте и привычные мелочи, которые легко недооценить: стереодинамики, NFC для бесконтактной оплаты и переводов, защита от воды.

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чип Dimensity 9500

экран 6,31″ LTPO OLED

батарея 6040 мАч с беспроводной зарядкой

стереодинамики, NFC, водозащита

набор камер с автофокусом в каждом модуле

Купить Vivo X300

Камеры и съёмка в компактном корпусе Vivo X300

Отдельно стоит выделить камеры. Герман Вологжанин восхищается тем, что у Vivo X300 лучший набор камер среди компактов, причём автофокус есть в каждом модуле. Это значит, что и на основной, и на дополнительные камеры можно рассчитывать в реальной съёмке, а не только на словах в спецификации.

Да, Vivo X300 — это развитие формулы прошлогоднего X200 Pro mini, который год назад уже хвалили за компактный формат. Но теперь смартфон стал еще лучше, функциональнее и снимает как полноразмерный флагман.

Будет ли работать связь Vivo X300 в России

Поскольку речь идет о китайской версии смартфона с глобальной прошивкой, для покупателя в России это один из ключевых вопросов при заказе с AliExpress. Но с этим все хорошо: заявлена поддержка нужных в РФ диапазонов LTE — 1, 3, 7, 8 и 20. То есть мобильный интернет и связь должны работать корректно у основных операторов.

Если вы в принципе присматриваетесь к выгодным покупкам с маркетплейсов, обратите внимание еще и на OnePlus 15R, который сильно подешевел. А любителям сэкономить пригодится материал про то, как крутой флагман Xiaomi подешевел в 5 раз.

Кому стоит брать Vivo X300, а кому можно пройти мимо

Vivo X300 по такой цене — вариант прежде всего для тех, кто осознанно хочет компактный телефон и устал от больших корпусов. Вы получаете флагманское железо и камеры в формате, который удобно держать одной рукой и носить в небольшом кармане.

Купить Vivo X300

А вот если для вас принципиальны официальная гарантия, русифицированная поддержка и привычный сервис, покупка с маркетплейса по акционной цене — это всегда компромисс. Стоит трезво оценить, готовы ли вы к нюансам заказа из-за рубежа ради экономии. Сама же цена в 35 тысяч рублей за такой набор характеристик выглядит действительно сильно — главное помнить, что это временное предложение, а не новая постоянная стоимость.

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