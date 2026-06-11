Уже более полугода я являюсь владельцем vivo X300 — пожалуй, лучшего компактного смартфона на Android. Но китайский конвейер не стоит на месте, и серия vivo X500 утекает в сеть по частям уже не первую неделю. Свежие данные инсайдера Digital Chat Station дают конкретику по самому простому, базовому X500, который станет наследником моего X300. Главное здесь — батарея примерно на 7500 мАч при экране меньше 6.6 дюйма, что для такого размера корпуса выглядит необычно много.

Главные характеристики vivo X500

По словам инсайдера, текущий образец vivo X500 получил плоский экран на 6.59 дюйма — это совпадает с более ранними сообщениями о размере дисплея у стандартной модели. Никаких изогнутых краёв: для тех, кто не любит случайные нажатия по бокам и предпочитает плёнки и чехлы попроще, плоская панель — это плюс. Однако мой vivo X300 ещё меньше: у него экран на 6.31 дюйма, а потому его покупка на AliExpress при текущей цене менее 50 тысяч рублей продолжает выглядеть правильным решением.

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Куда интереснее история с процессором. Утечка утверждает, что базовый X500 получит Dimensity 9500 по 3-нанометровому техпроцессу, а не более новый Dimensity 9600. Если упростить, более тонкий техпроцесс обычно означает меньший нагрев и лучшую энергоэффективность, но 9500 — это всё же чип прошлого поколения относительно того, что поставят в старшие версии. Похоже, vivo сознательно делает базовую модель чуть проще и доступнее, отдавая всю славу версиям Pro и Pro Max. А вероятная причина — кризис памяти на рынке смартфонов.

Камера vivo X500: главный сенсор и перископный зум

По камере инсайдер сообщает, что прототип оснащён основным сенсором на 50 Мп с крупной матрицей размером около 1/1/28 дюйма. Чем больше физический размер сенсора, тем больше света он собирает — а значит, в теории лучше снимает в сумерках и вечером.

Кроме того, на борту заявлен перископный телеобъектив для оптического приближения. Инсайдер допускает, что это может быть тот же 64-мегапиксельный перископный модуль, который тестируют для X500 Pro, но это пока не подтверждено. То есть деталь интересная, но её стоит держать в голове как неточную.

Компактный смартфон с мощной батареей

Самое заметное в утечке — аккумулятор. Инженерный образец vivo X500, по данным инсайдера, тестируют с батареей примерно на 7500 мАч. Для телефона с экраном меньше 6.6 дюйма это очень много: обычно компактные модели проигрывают по автономности именно из-за маленькой батареи. Хотя недавно я рассказывал про OnePlus 15T, который имеет аналогичный аккум при меньших размерах.

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Это вписывается в более ранние сообщения о том, что вся линейка X500 получит аккумуляторы от 7000 мАч и выше. Для сравнения: в прошлой серии X300 максимум держался около 6510 мАч у Pro-версии. Если цифры подтвердятся, базовый X500 может стать редким случаем, когда не самый крупный смартфон живёт дольше многих больших флагманов.

vivo X500 Pro и X500 Pro Max: что известно

Судя по утечкам, vivo выстраивает трёхступенчатую линейку. На вершине — X500 Pro Max с предполагаемым 2-нанометровым Dimensity 9600 Pro, 200-мегапиксельным перископом, батареей на 8000 мА·ч и экраном на 6.85 дюйма с разрешением 2K. В середине — компактный X500 Pro с экраном 6.37 дюйма, чипом Dimensity 9600 и батареей от 7000 мАч.

Базовый X500 при этом получает экран крупнее, чем у Pro, тот же большой основной сенсор и огромную батарею, но процессор чуть проще. Грубо говоря, это попытка дать максимум автономности и приличную камеру без переплаты за топовый чип и 200-мегапиксельный зум. Если вы выбираете телефон не ради рекордов в тестах, а ради того, чтобы он жил долго и снимал нормально, такая логика выглядит здравой. Тем, кому важна именно максимальная производительность и фотовозможности, очевидно, целятся в старшие версии.

Стоит ли ждать выхода vivo X500 или купить vivo X300

Пока перед нами утечка по инженерному образцу, а значит, финальные характеристики, цены и сроки выхода могут отличаться. Цен и официальной даты анонса источник не приводит. Однако ясно уже сейчас: полноправным наследником vivo X300 станет vivo X500 Pro, а потому знающий человек увидит повышение цен и осознает: покупка vivo X300 сейчас — правильное решение.

Купить vivo X300

Что реально полезно вынести уже сейчас: если слух подтвердится, базовый X500 может оказаться интересным выбором ради автономности в не самом большом корпусе. Но принимать решение есть смысл только после официального анонса — до него всё это остаётся набором инсайдов, пусть и от обычно точного источника.