Владельцы смартфонов Xiaomi будут ремонтировать их сами

Вам когда-нибудь доводилось ремонтировать свой смартфон? Скорее всего, нет. Даже если ему требовалась простая замена аккумулятора, с большой долей вероятности вы обращались за этой услугой в сервисный центр. Это логично и правильно, потому что смартфон — это технически сложное устройство, которое очень легко повредить, даже обладая подробной инструкцией по разборке. Но, судя по всему, вскоре самостоятельный ремонт станет нормой. Во всяком случае для владельцев смартфонов таких брендов, как Xiaomi, Redmi, Black Shark и Poco.

Компания Xiaomi объявила о запуске программы самостоятельного ремонта фирменных смартфонов. По сути, это полная калька новой инициативы Apple, которая предложила владельцам фирменных устройств закупать у неё запчасти напрямую и использовать для замены вышедших из строя компонентов в домашних условиях.

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021