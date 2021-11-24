Владельцы смартфонов Xiaomi будут ремонтировать их сами

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Иван Кузнецов 0

Вам когда-нибудь доводилось ремонтировать свой смартфон? Скорее всего, нет. Даже если ему требовалась простая замена аккумулятора, с большой долей вероятности вы обращались за этой услугой в сервисный центр. Это логично и правильно, потому что смартфон — это технически сложное устройство, которое очень легко повредить, даже обладая подробной инструкцией по разборке. Но, судя по всему, вскоре самостоятельный ремонт станет нормой. Во всяком случае для владельцев смартфонов таких брендов, как Xiaomi, Redmi, Black Shark и Poco.

Ремонт

Xiaomi позволит пользователям своих устройств закупать у неё комплектующие для самостоятельного ремонта

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Компания Xiaomi объявила о запуске программы самостоятельного ремонта фирменных смартфонов. По сути, это полная калька новой инициативы Apple, которая предложила владельцам фирменных устройств закупать у неё запчасти напрямую и использовать для замены вышедших из строя компонентов в домашних условиях.

Ремонт смартфонов Xiaomi

Очевидно, что основная цель, которую преследует Xiaomi, заключается только в том, чтобы сделать всё в точности как у Apple. Поэтому китайцы даже продумать толком ничего не успели, а просто объявили о программе самостоятельного ремонта смартфонов всего через пару дней после главного — как они считают — конкурента, не назвав ни условий участия, ни объяснив причин для её запуска.

Если Apple сделала это вынужденно, потому что на неё наседали и власти, и сами пользователи, которые возмущались тем, что в Купертино требуют ремонтировать фирменные устройства только в авторизованных сервисных центрах, делать то же самое у Xiaomi не было ну никакого резона.

Во-первых, потому что Xiaomi свободно продаёт комплектующие для ремонта своих смартфонов, позволяя закупать их любым мастерским без прохождения предварительного этап проверки и авторизации. А, во-вторых, никто из пользователей не требовал для себя большей свободы и не обвинял Xiaomi в искусственных ограничениях.

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То есть желание скопировать всё подчистую, не разобравшись в подноготной вопроса, — налицо. Но поскольку глупые люди никогда бы не построили такую компанию, как Xiaomi, очевидно, что какой-никакой расчёт всё-таки имел место. Я не уверен, что всё так и было, но, зная, как китайцы относятся к послепродажному обслуживанию, я бы предположил, что за самостоятельным ремонтом стояла и другая, а возможно, даже не одна цель.

Одна из целей может заключаться в том, чтобы если не полностью, то по крайней мере частично снять ответственность с себя и своих сервисных центров за ремонт фирменной техники, переложив её на самих пользователей. Ну, вспомните, сколько раз Xiaomi обвиняли в том, что она отказывает в ремонте или замене устройств по самым надуманным основаниям.

Ремонт смартфона в домашних условиях

Xiaomi

Программа самостоятельного ремонта позволит Xiaomi либо переложить всю ответственность на пользователей, либо дополнительно заработать на их криворукости. Или и то, и другое сразу

 Чаще всего с этим сталкиваются владельцы окирпиченных устройств, которые неудачно обновились, и в результате остались с аппаратом, либо неспособным выйти из цикла перезагрузки, либо отказывающимся включаться в принципе. Возможно, теперь у Xiaomi будет более объективная причина отказывать им в бесплатном ремонте, ссылаясь на необходимость проведения самостоятельного ремонта.

Первоначально программа стартует в Индии. Так что пока беспокоиться нам не о чем. Тем более что даже сама Xiaomi ещё толком не знает, как всё будет устроено. Предполагается, что компания просто откроет продажи комплектующих для своих устройств и представит инструкции по их замене. Другое дело, сколько проблем это за собой повлечёт.

Практически нет сомнений в том, что желающих самостоятельно отремонтировать свои смартфоны найдётся немало. Но насколько грамотно они выполнят замену повреждённых комплектующих — большой вопрос. Тут в игру вступает вторая версия о целях, которые преследует Xiaomi, и она состоит в том, что компания просто хочет побольше заработать на тех, кто неправильно ремонтирует свои устройства в домашних условиях.

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В теории это должны быть очень лёгкие деньги. Ну, смотрите сами: допустим, человеку нужно заменить аккумулятор. Он накупил запчастей и инструменты, вскрыл смартфон и как-то неправильно отсоединил внутренние компоненты друг от друга, умудрившись повредить их. Естественно, аппарат не заработает, и, чтобы вернуть его к жизни, нужно будет обратиться в сервисный центр.

Частично, конечно, Xiaomi может и потерять на сокращении объёмов предоставляемых услуг по ремонту. Но поскольку настоящих Кулибиных среди пользователей смартфонов бренда, как правило, не встречается, лёгкий заработок на исправлении ошибок, допущенных профанами, компания может неплохо заработать.

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