Влияет ли способ зарядки на здоровье аккумулятора? Что показал тест длиной в два года

Распространено мнение, что быстрая зарядка сильно сокращает срок службы аккумулятора. Одни советуют не заряжать телефон выше 80%, другие говорят, что нужно избегать адаптеров мощностью больше 20 Вт. Но где проходит грань между реальными рисками и форумными страшилками? Чтобы разобраться, команда энтузиастов провела двухлетний эксперимент с десятками телефонов. Результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.

Канал HTX Studio провел масштабное исследование, чтобы выяснить, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. В тесте участвовали 40 смартфонов: как Android, так и iPhone. Все они ежедневно заряжались по разным сценариям: обычной зарядкой, сверхбыстрой (до 120 Вт) и в щадящем режиме в диапазоне от 30% до 80%. Считается, что именно последний способ позволяет продлить жизнь аккумулятора, но эксперимент показал совсем не то, чего все ждали.

Можно ли заряжать смартфон быстрой зарядкой

Результаты оказались неожиданными. После сотен циклов смартфоны с быстрой зарядкой почти не уступали по состоянию батареи тем, что заряжались медленно. Разница в деградации емкости составила всего около 0,5%, что на практике просто не ощущается и даже не выходит за пределы погрешности. Более заметное снижение емкости наблюдалось лишь после нескольких сотен циклов, когда аккумуляторы у всех устройств уже ощутимо износились.

Небольшое преимущество показал щадящий режим: зарядка в диапазоне от 30% до 80%. Такие смартфоны сохранили примерно на 2–4% больше ценных миллиамперов, чем те, которые все время заряжались до 100%. Однако авторы эксперимента подчеркивают: ради этой разницы нет смысла отказываться от удобства и постоянно следить за уровнем заряда. Современные контроллеры питания и алгоритмы управления давно научились защищать батарею от перегрева и перезаряда, так что делать это вручную пользователю не нужно.

Вывод эксперимента прост: можно спокойно пользоваться быстрой зарядкой, какой бы мощной она ни была. Технология не оказывает заметного влияния на срок службы аккумулятора, особенно если вы меняете смартфон каждые два-три года. Гораздо важнее избегать перегрева устройства: не заряжать его под подушкой, не класть на солнце и не запускать тяжелые игры во время зарядки. Именно тепло, а не скорость подачи тока, разрушает химические элементы батареи без возможности восстановления.

