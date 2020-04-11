Вот это поворот: в Google Pixel 5 может быть процессор Samsung

Многие жалуются на процессоры Exynos от Samsung. В некотором роде я разделяю эти возмущения, но только с точки зрения того, что людям продают смартфон с более слабым процессором по цене более мощного. В остальном всю шумиху я считаю немного преувеличенной. Хотя все равно неприятно. Только вот как теперь быть, когда Samsung взялась вместе с Google разрабатывать процессоры, которые вполне могут занять место в Google Pixel следующего поколения. Куда тогда деваться тем, кто и так недоволен смартфоном ”Корпорации добра”? Так много вопросов и так мало ответов. Давайте хотя бы попробуем разобраться, что вообще происходит в сотрудничестве двух гигантов и что они ”мастерят”.

Минусы процессоров Exynos

Начать предлагаю с главного. Процессоры у Samsung очень плохие. Вертелось на языке более грубое слово, но оно непечатное — поэтому просто плохие. Часть флагманов линейки Galaxy комплектуется процессорами Qualcomm, а часть фирменными самсунговскими Exynos.

Exynos проигрывают Snapdragon от Qualcomm буквально во всем. Они менее производительные, более прожорливые и больше греются.

Многие пользователи постоянно говорят о том, что надо отказываться от Exynos и даже готовят петиции по этому поводу. Компания, даже признавая отставание в качестве железа, все равно ничего не делает для того, чтобы снизить цену на рынках Индии и Европы. То есть тех, где флагманы продаются на Exynos. Это очень печалит, но я все равно убежден, что крики пользователей сильно преувеличены. Тем, кто играет в игры, может и будет мало производительности чипов от Samsung, но подавляющее большинство не использует и 50 процентов заложенной в процессоры мощности. Им-то что не нравится? Они никогда в жизни не столкнутся с недостаточной производительностью. А геймерам могу посоветовать покупать ROG Phone, а не Samsung. Там проблем не будет.

Каким будет новый процессор Samsung

Сейчас появилась информация, согласно которой Samsung решила очень основательно заняться своими чипсетами. Для этого они пересмотрели все, включая их основу. Даже графика теперь будет не ARM Mali, а AMD Radeon. Такие основательные переделки не быстрые и, скорее всего, новый процессор придется подождать. Но есть вероятность того, что именно это обновление сделает процессоры Exynos очень конкурентоспособными. Также есть информация о том, что на таких чипах могут начать работать смартфоны Google Pixel.

Я уже рассказывал о том, что Pixel может лишиться топового Snapdragon в пользу чуть менее производительного, но более дешевого и удобного в установке чипсета Snapdragon 765G. Преимущества ”765-го” еще и в интегрированной поддержке 5G. Это позволяет сэкономить не только деньги на закупке, но и место в корпусе при установке.

Новость о совместной разработке Google и Samsung нового чипсета является некоторым опровержением предыдущего рассуждение. Если разработки действительно ведутся на серьёзном уровене, возможно, Pixel получит процессор Exynos. Одно ясно точно — стоит ждать перемен. Топовый Snapdragon уже не нужен Google Pixel.

Новый процессор для Google Pixel

Если верить слухам, перемешанным с официальной информацией, новый чипсет Exynos будет производиться с использованием 5-нм техпроцесса. Восемь ядер будут построены по разной архитектуре. Два будут на архитектуре Cortex-A78, еще два на Cortex-A76 и еще четыре на Cortex-A55.

Пока слишком рано говорить о том, в каком точно смартфоне будет стоят разрабатываемый компаниями чипсет. Это может быть как флагманская линейка, так и линейка серии ”a”, например, Google Pixel 5a, который выйдет еще только через год. В грядущем Google Pixel 4a такого процессора точно не будет, так как он уже поступил в некоторые магазины.

Есть и более интересные сценарии использования нового процессора. Например, его применение в линейке устройств, работающих на Chrome OS и даже в серверных Google. Насколько бы фантастическим не выглядели эти версии, в них тоже что-то есть. Обеим компаниям надо встряхнуться и придумать что-то новое. Они могут сделать это вместе прямо сейчас.

Как думаете, действительно могут? Наш Telegram-чат открыт для ваших мнений.

В итоге, если они создадут процессор для смартфона, он будет отлично работать с Android и обе компании от этого только выиграют. Одни прервут свою позорную серию, а вторые станут почти Apple в своем мире. Ну, или Huawei, которая тоже выпускает свои оптимизированные процессоры и готовит очередное обновление.

Что думаете? Есть в этом смысл? Или лучше всем продолжать пользоваться Snapdragon, ”закопать уже стюардессу” и перестать мучать Exynos? Просто иногда складывается ощущение, что Samsung не дано делать процессоры. Но у них есть шанс доказать обратное.