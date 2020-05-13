Возможно, Samsung выпустит доступную версию Galaxy Fold

Мало кто сомневается в том, что совсем скоро нас ждет презентация второго поколения Samsung Galaxy Fold, который в прошлом году показал нам, что существование складных смартфонов возможно. Если верить слухам и рассуждениям аналитиков, новинка не должна стать просто поспешным перевыпуском Galaxy Z Flip и не дежурным обновлением Galaxy Fold ”ради галочки”. Скорее всего, это будет полноценный новый складной смартфон, достойный того, чтобы снова обратить на себя внимание. Но больше всего внимания будет уделено дешевому Galaxy Fold E, цена которого почти сделает его массовым устройством. Возможно ли такое?

По словам самой Samsung: «Компания продолжит предлагать разные продукты в премиальном сегменте с выпуском новых складных моделей и моделей семейства Note».

Подтверждением слов Samsung стало то, что продажи телефонов сильно упали в феврале по сравнению с 2019 годом, и дальше будет только хуже. Поэтому выход новых дорогих смартфонов может сыграть с производителем злую шутку, когда его супер-флагман никто не будет покупать. Так будет и со складным смартфоном. Не выпускать его нельзя, но надо что-то делать с ценой.

Когда выйдет дешевый Galaxy Fold E или Fold Lite

Сейчас как никогда более реальным стало развитие событий, при котором мы увидим не один, а сразу два или три новых Galaxy Fold. Макс Вайнбах (Max Weinbach) написал в Twitter о том, что Samsung может сделать Galaxy Fold E или Galaxy Fold Lite в дополнение к более премиальной Galaxy Fold 2.

В Twitter Вайнбах даже назвал потенциальную цену — 1100 долларов за более дешевую модель. Кроме прочего, в ней будет более простой и менее надежный пластиковый экран, в отличии от ультратонкого стекла UTG в Galaxy Fold 2. Правда, Вайнбах сразу отметил, что к этому надо относится как к слухам. Даже если это слухи, такое решение компании было бы очень логичным с точки зрения борьбы за рынок складных смартфонов.

Как будет выглядеть Samsung Galaxy Fold 2

Вполне вероятно, что Galaxy Fold 2 сохранит оригинальную форму. Внутри будет большой складной экран, который открывается как книга, а снаружи будет более прочный экран меньшего размера, чтобы можно был пользоваться смартфоном, не открывая его. Суть такой конструкции в том, чтобы защитить основной внутренний экран.

Некоторые из самых ранних слухов о Galaxy Fold 2 предполагали, что телефон может получить новую форму с большим экраном снаружи, как в Huawei Mate Xs. Однако, большинство слухов указывают на то, что Fold 2 будет больше похож на первый Fold со спецификациями, которые совпадают с Galaxy S20.

S-Pen для Galaxy Fold 2

В прошлом году многие думали, что им не хватает в новом на тот момент первом поколении Galaxy Fold только фирменного стилуса S-Pen. В нашем Telegram-чате пара участников даже заявили, что готовы были бы раскошелиться на складной смартфон от Samsung, если бы он как Galaxy Note имел возможность работать со стилусом.

Больше всего использованию стилуса мешало применение мягкого пластикового покрытия экрана, которое царапалось буквально ногтем. Теперь, если эту проблемы удастся решить, можно будет говорить и о стилусе.

Пока все слухи говорят о том, что S-Pen в новинке будет, но некоторые особенности такого решения могут заставить компанию от него отказаться.

Харатеристики Galaxy Fold 2

Говорят, что больший внутренний экран последует за Galaxy S20 и будет иметь частоту обновления экрана 120 Гц. Внешний экран получит всего 60 Гц, но и использоваться он будет не так активно, как внутренний.

Оригинальный Galaxy Fold получил камеры, как у Galaxy S10 Plus, поэтому вполне логично, что второе поколения пойдет тем же путем и получит камеру от Galaxy S20 Plus. Об этом опять же Макс Вайнбах упомянул в Twitter.

Пока наиболее вероятной схемой сенсоров камеры является та, при которой фронтальная камера будет иметь один сенсор с разрешением 10 Мп, а основная получит три сенсора: 64Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная), 12 Мп (сверхширокоугольная).

В первом поколении для размещения камеры и других компонентов в основном экране был очень большой выступ. Galaxy Fold 2 должен лишиться этого ужасного элемента в пользу отверстия, в котором будет только один сенсор камеры для видеосвязи и селфи.

Если слухи не врут, Galaxy Fold 2 получит батарею емкостью 4500 мАч или 5000 мАч против 4380 мАч в прошлом году. Так же стоит ожидать обратную беспроводную зарядку и быструю 25-ваттную зарядку, как у Galaxy S20.

Эксперт в области дисплеев Росс Янг привел в конце апреля длинный список спецификаций, которыми будет отличаться Samsung Galaxy Fold второго поколения. Среди них была поддержка 5G, что не удивительно, учитывая наличие такой функции во всех современных смартфонах. Хотя, не исключено, что будет

Среди остальных характеристик наиболее вероятными являются следующие:

Основной дисплей — 7,59 дюйма с разрешением 2213×1689 пикселей

Внешний дисплей — 6,23 дюйма с разрешением 2267×819 пикселей

Память — 256 ГБ и 512 ГБ

Сеть — 5G и 4G варианты

Процессор — Qualcomm Snapdragon 865 или 865 Plus

Версия Android — 10

Материалы — керамика, нержавеющая сталь

Цвета — синий, серебристый, золотой, розовый, черный

Когда выйдет Galaxy Fold 2

Для определения даты запуска третьего складного телефона Samsung имеет смысл взглянуть на первые два. Galaxy Fold и Galaxy Z Flip вышли одновременно с классическими, но премиальными устройствами — Galaxy S10 и Galaxy S20, соответственно. На основании этого можно предположить, что Galaxy Fold 2 анонсируют одновременно с Galaxy Note 20.

Тут надо понимать, что мероприятие Samsung Galaxy S20 Unpacked было последним из крупных событий, которое проходило в формате оффлайн-презентации. Сейчас нельзя с уверенностью заявлять, когда вернется такой формат мероприятий и вернется ли он вообще. Поэтому новинку могут представить и отдельно от Galaxy Note 20, раз все равно не надо собирать журналистов.

Скорее всего, презентация в любом случае состоится не позже лета этого года. Хотя, если компания будет понимать, что можно будет отложить презентацию на начало осени, но провести ее в традиционном формате, она это сделает.

Сколько будет стоит второе поколение Galaxy Fold

Что касается цены, то среди аналитиков пока нет единого мнения, и даже в нашем Telegram-чате мнения разделились, но можно предположить, что компания будет стремиться снизить цену для увеличения продаж. Впрочем, если характеристики сильно улучшатся, да еще и появится 5G, то цена может остаться на том же уровне при тех же объемах памяти.

Смартфоны Samsung скоро получат мессенджер от Google

Скорее всего, цена, как это обычно бывает у Samsung, снизится через несколько месяцев после старта продаж, но больше всего интереса все равно вызывает доступная версия. Пусть она будет иметь более простые характеристики, но при цене 1100 долларов она сможет доказать людям, что время складных смартфонов пришло. За эти деньги его точно захочет купить больше людей, чем за 2000 долларов. А вы как думаете?