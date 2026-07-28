OnePlus 15 — топовый флагман, который сейчас продается со скидками и однозначно заслуживает внимания. Но если бюджет не флагманский, а хочется максимум за свои деньги, давайте поговорим про другую модель. POCO X8 Pro стал самым продаваемым смартфоном в России на AliExpress во втором квартале 2026 года. Это не реклама и не совпадение: миллионы покупателей проголосовали рублем. Разбираю почему.

Цена POCO X8 Pro — конкурентов нет

Цена POCO X8 Pro на AliExpress — около 25 000 рублей. Большинство смартфонов в этом диапазоне предлагают компромисс в чем-то обязательно: либо мощный чип но слабая батарея, либо хороший экран но бюджетный процессор, либо нормальная камера но никакой защиты от воды.

Купить POCO X8 Pro

POCO X8 Pro в этой цене предлагает все сразу:

флагманский процессор Dimensity 8500-Ultra (о нем подробнее в следующем разделе);

экран 1.5K с яркостью 3500 нит — уровень дорогих флагманов;

кремний-углеродная батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт;

камера на сенсоре Sony с оптической стабилизацией;

защита IP68 от воды и пыли.

Для понимания масштаба: OnePlus 15 с похожим набором характеристик стоит около 55-57 тысяч рублей. POCO X8 Pro дает примерно 70-75% от этого опыта за 45% цены. Именно отсутствие очевидных слабых мест и сделало его лидером продаж. А найти POCO X8 Pro и другие смартфоны по самым низким ценам можно в канале Сундук Али-Бабы в MAX.

Процессор Dimensity 8500-Ultra — почему это главная фишка X8 Pro

Объясню для тех кто не следит за процессорами, потому что именно здесь смартфон POCO X8 Pro отрывается от конкурентов сильнее всего. Большинство смартфонов до 30 тысяч рублей используют процессоры с несколькими мощными и несколькими слабыми ядрами. Система постоянно переключается между ними, и вы периодически чувствуете микрозависания при открытии приложений или переключении между задачами.

Dimensity 8500-Ultra построен по архитектуре All-Big-Core: все восемь ядер мощные, слабых нет. Что это дает на практике:

приложения открываются мгновенно без характерной паузы перед загрузкой;

переключение между игрой и мессенджером не вызывает подвисаний;

в тяжелых играх (Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty) смартфон стабильно держит высокую частоту кадров без просадок;

нет троттлинга: смартфон не снижает производительность через 20 минут игры чтобы охладиться;

через два года работы производительность не деградирует так быстро как у более слабых чипов.

Ближайший конкурент в этой цене (Snapdragon 6 Gen 3) уступает Dimensity 8500-Ultra примерно на 30-35% по производительности. Это не абстрактные цифры, а реальная разница в скорости и плавности работы.

Остальные характеристики POCO X8 Pro

Экран. AMOLED 6.59 дюйма, разрешение 1.5K (2712×1220), 120 Гц, пиковая яркость 3500 нит. Что это значит для обычного пользователя:

1.5K заметно четче стандартного FHD+ (текст острее, детали на фото прорабатываются лучше, видео выглядит богаче);

3500 нит — уровень дорогих флагманов. На летнем солнце экран читается без проблем, прятаться в тень не нужно. Большинство конкурентов в этой цене предлагают 1000-1800 нит и на солнце ведут себя значительно хуже.

Батарея. 6500 мАч на кремний-углеродной технологии, зарядка 100 Вт:

6500 мАч — уверенный день при активном использовании, полтора-два дня при умеренном;

кремний-углерод деградирует медленнее обычной батареи;

100 Вт заряжают смартфон с нуля до 100% примерно за 35-40 минут. 15 минут у розетки дают около 50% заряда.

Камера. Основной модуль 50 МП, сенсор Sony IMX882, диафрагма f/1.5, оптическая стабилизация OIS:

f/1.5 — объектив пропускает много света. Ночные снимки заметно лучше чем у конкурентов с f/1.8 или f/2.0;

OIS физически компенсирует дрожание руки (снимки в движении четкие, ночные фото без смазывания);

Sony IMX882 — один из лучших сенсоров в среднем классе по соотношению размера и качества картинки.

Защита. IP68 означает погружение в воду до 1.5 метра на 30 минут. Дождь, мокрые руки, случайное попадание в воду — не страшно. В этой ценовой категории большинство конкурентов предлагают IP54 или вообще обходятся без водозащиты.

Кому стоит купить POCO X8 Pro в 2026 году

Купить POCO X8 Pro стоит если:

активно играете в игры или используете смартфон интенсивно;

хотите не думать о зарядке в течение дня;

берете смартфон на несколько лет;

хотите максимум характеристик за 25 тысяч рублей.

Купить POCO X8 Pro

Лучший смартфон до 30 тысяч рублей в 2026 году — это POCO X8 Pro. Не потому что идеальный, а потому что в своей цене не имеет очевидных слабых мест. Самый продаваемый смартфон в России на AliExpress во втором квартале — это результат того, что покупатели разобрались и сделали правильный выбор. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

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