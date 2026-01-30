Все, что известно о смартфоне Xiaomi 17T — новом флагмане по народной цене

Всего пару месяцев назад состоялся релиз Xiaomi 15T — серии субфлагманских смартфонов, предлагающих топовые характеристики по цене ниже, чем у премиальных моделей. Но уже сейчас китайский производитель готовится к выходу Xiaomi 17T. Да, именно в этот момент, пока до релиза остается еще довольно много времени. Первые утечки относительно смартфона Xiaomi 17T появились в октябре 2025 года, а сейчас они обросли новыми деталями, которые меняют представление о линейке.

Раскрытые характеристики Xiaomi 17T

Новыми данными о характеристиках Xiaomi 17T поделился тот же надежный источник, что недавно рассказал о смартфоне POCO X8 Pro Max. По его информации, новинка будет работать на флагманском чипе прошлого года Dimensity 9400, а не Dimensity 8500, как предполагалось ранее.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Аккумулятор телефона Xiaomi 17T увеличится до 6500 мАч, однако камеры останутся прежними. Как и раньше, субфлагман предложит:

основную камеру на 50 МП с OIS;

телеобъектив на 50 МП с 2-кратным зумом;

ультраширик на 12 МП.

Чуть меньше информации о Xiaomi 17T Pro. Утечек данных этой модели не поступало, но по логике смартфон должен получить тот же аккумулятор, более мощный и современный процессор Dimensity 9500+, а еще улучшенную камеру с телеобъективом перископного типа.

Дата выхода Xiaomi 17T и цена

Самая большая загадка — когда выйдет Xiaomi 17T. В октябрьской утечке назывались неожиданно ранние сроки: февраль 2026 года. Однако, судя по отсутствию подробных сведений о новинках, релиз состоится привычно для T-серии лишь в сентябре.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Тогда же выйдет Xiaomi 17T в России. А пока до релиза новой серии смартфонов остается еще более полугода, говорить о ценах с учетом ситуации на рынке памяти говорить преждевременно. Однако стоимость новинок точно будет не ниже $649 (~ 49 500 ₽) за младшую модель и $799 (~ 61 000 ₽) за старшую.