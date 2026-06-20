Признаюсь сразу: я люблю смартфоны Nothing. И при этом никогда никому ни при каких обстоятельствах их не рекомендую к покупке. Звучит как раздвоение личности, но за этим парадоксом есть логика, и я попробую её разложить. Если коротко, это не самый разумный выбор по здравому смыслу, зато один из немногих телефонов, в которые реально влюбляешься. Как я вообще пришёл к этому бренду, рассказывал в материале о том, как купил Nothing Phone 3a после Айфона, а сегодня по-честному: и про любовь, и про боль.

Этот телефон я люблю, но никому не посоветую. Фото.

Этот телефон я люблю, но никому не посоветую

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Смартфоны Nothing в России: какие минусы стоит знать перед покупкой

Начну с неприятного, потому что недостатки Nothing Phone реально есть, и их немало. Первое, с чем столкнётесь, это полная анонимность бренда. Кроме шуток. Достаёте телефон, а в ответ «это что вообще такое?». Каждый раз переспрашивают название, будто вы показали Нокию из нулевых. Реакция такая же.

Не все функции Nothing OS доступны в России. Фото.

Не все функции Nothing OS доступны в России

Дальше серьёзнее. Компания британская, основал её Карл Пей, мужик известный в узких кругах, а собирают аппараты в Китае, и официального присутствия в России у Nothing нет. Значит, если что-то сломается, ремонт превращается в квест с поиском мастера и запчастей. Фирменное приложение Nothing X, через которое настраиваются наушники Nothing и аксессуары, у нас стабильно работает только через VPN, да и то периодически сбоит. То же самое касается некоторых функций вроде виджетов и официальных сайтов.

Добавьте сюда не самое топовое железо даже во флагмане, относительно недолгую поддержку обновлений на фоне той же Samsung с её семью годами, и получите телефон, который сложно рекомендовать с чистой совестью. Вот за это я и не советую его людям, которым нужен хороший телефон, предсказуемый и без приколов.

Дизайн смартфонов Nothing: плюсы и минусы

А теперь о том, за что я всё прощаю. Nothing это необычный смартфон в прямом смысле слова. Прозрачный корпус, через который видно начинку, фирменная Glyph-подсветка на задней панели, которая мигает на звонки и уведомления. Это смартфон с необычным дизайном, который не спутаешь ни с чем. Таких узнаваемых два: он и iPhone.

Компания особое внимание уделяет дизайну. Взять болванку или сделать очередной безликий телефон — не про них. Фото.

Компания особое внимание уделяет дизайну. Взять болванку или сделать очередной безликий телефон — не про них

Только давайте честно: он не идеальный и местами даже вырвиглазный. Мы все так привыкли к блёклым гладким трубкам в духе Айфона или Samsung, нарочно сделанным незаметными, чтобы не выделяться, что телефон с характером поначалу вызывает лёгкий дискомфорт. Достаёшь такое в метро и чувствуешь себя белой вороной, на которую косятся. К этому нужно быть готовым, потому что Nothing не прячется, а наоборот заявляет о себе.

Взять хоть Nothing Phone (4a) Pro. Блок камер у него и правда чем-то напоминает Айфон, но вот круглый внешний экранчик снизу отпугнул многих. Или флагманский Phone 3 с «кривым» блоком камер. Единицы разглядели в этом отсылку к Apple, а большинство выдало в ответ честное «ужас». И хотя лично я убедился в пользе этого матричного дисплея Glyph Matrix, остальным он не заходит, отталкивает, будто это какая-то китайская балалайка. По факту же это продуманный и функциональный элемент, просто на фоне одноликих телефонов он кажется странным.

Nothing Phone 4a Pro

И вот тут кроется главный парадокс Nothing. Снаружи аппарат запоминающийся, а внутри, если честно, пшик. В том же (4a) Pro стоит процессор Snapdragon 7 Gen 4, крепкий середняк, но никак не флагман, да и память UFS 3.1 на фоне современных стандартов выглядит скромно. То есть платите вы во многом за внешность и характер, а не за топовое железо. И вот что удивительно: несмотря на скромную начинку, телефон всё равно ощущается цельным и быстрым. А спасает его то, о чём дальше.

Nothing OS — правда ли, что это лучший Андроид

Вот ради чего я готов терпеть всё перечисленное выше. Nothing OS это чистый Андроид без рекламы и предустановленного хлама. Никаких баннеров в погоде, никаких промо в галерее, никаких партнёрских приложений, которые потом не удалить.

Операционка — мое почтение. Но от идеала все же далека. Фото.

Операционка — мое почтение. Но от идеала все же далека

Если вы измучились искать, что купить вместо Xiaomi с её рекламой буквально в системных приложениях, Nothing станет глотком свежего воздуха. По чистоте система ближе к Pixel, но даёт больше кастомизации. Но есть и недостатки: например, нет элементарного ползунка громкости в пункте управления, режимов производительности и много чего другого, что уже давно есть в условной HyperOS. Насколько я знаю, здесь компания осознанно отказывается от подобных функций.

Это же относится и к тем, кто ищет смартфон вместо Samsung с её тяжеловесной оболочкой: здесь всё минималистично и работает шустро именно потому, что система не перегружена. Если как раз выбираете между Nothing и популярным конкурентом, загляните в сравнение OnePlus Nord 6 против Nothing Phone 4a.

Почему смартфоны Nothing быстро дешевеют

Есть у бренда особенность, которая для имиджа минус, а для покупателя подарок. Смартфоны Nothing дешевеют довольно быстро после старта продаж. Тот же Phone (4a), который на старте просил около 40 тысяч, сейчас найти можно от 23 000 рублей, а как разные модели соотносятся между собой, мы разобрали в сравнении смартфонов Nothing 2026 года.

Nothing Phone 4a

Для меня это аргумент «за». Вы получаете стильный и непохожий смартфон за вменяемые деньги, не переплачивая за свежесть релиза. Если не гнаться за первым днём продаж и топовым железом, а просто видеть границы адекватности, выходит выгодная покупка. И еще один плюс ниже.

Почему люди любят Nothing Phone

А вот это та часть, которую сложно объяснить тем, кто внутри не варился. Вокруг Nothing собралось небольшое, но на удивление здоровое комьюнити. Тут нет привычного деления на лагеря «обожаю» и «никогда не куплю». Людям просто интересно копаться в фишках, разбираться в функциях и помогать друг другу. Заходишь с вопросом, получаешь ответ по делу, а не «сам виноват, бери другой телефон».

У Nothing небольшое, но очень доброе коммьюнити. Фото.

У Nothing небольшое, но очень доброе коммьюнити

Сюда же мой любимый аргумент про обновления. Nothing OS выходит реже, чем iOS, не потому что на неё забили, а потому что система стабильная и допиливать на ходу особо нечего. Разрабы в компании делают все на совесть, как для себя, никуда не торопятся. А ещё бренд не закрывается от пользователей, а наоборот зовёт их в сотворчество: запускает конструктор виджетов и выложил Glyph Matrix SDK, чтобы любой желающий лепил свои мини-приложения и анимации на задний экран.

И знаете, кого всё это мне напоминает? Бывших владельцев Lumia. Многие до сих пор сидят с первым Nothing Phone, как когда-то преданно держались за Windows Phone. Небольшое племя, которое выбрало красивое и непохожее вопреки логике рынка, и ни разу не пожалело. Принцип «один за всех» тут не фигура речи.

Смартфоны Nothing и Айфоны: чем они похожи

А теперь главная мысль, ради которой всё затевалось. Если присмотреться, Nothing делает примерно то же, что и Apple. Продаёт не гонку характеристик, а цельный продукт: единый визуальный язык, продуманную эстетику, систему без мусора и ощущение, что всё работает как задумано.

У Nothing и iPhone действительно много общего. Фото.

У Nothing и iPhone действительно много общего

Только об этом почти никто не догадывается. Пока одни спорят про гигагерцы и мегапиксели, Nothing тихо собрал свой маленький, но гордый Айфон на Андроиде. И в этом, как ни странно, его главная ценность. У Nothing много общего с Apple, а вот с остальными брендами — только платформа ОС. Если кто и успешно подражает купертиновцам, то только они.

Смартфон Nothing: кому он подойдёт, а кому точно нет

Если вам нужен хороший смартфон на Андроид для работы без головной боли, с лёгким ремонтом и максимальной автономностью, проходите мимо, Nothing. Это не какой-нибудь Redmi или POCO, который просто существует и продается. В таком случае присмотритесь к более прагматичным вариантам, например к разбору OnePlus Nord 6 против POCO F8 Pro, где всё про соотношение цены и возможностей.

Смартфоны неплохие, но рекомендовать их я, конечно же, не буду. Фото.

Смартфоны неплохие, но рекомендовать их я, конечно же, не буду

Но если вы устали от одинаковых телефонов, цените чистую систему и хотите аппарат с характером, что-то новое и необычное, то это редкая находка. Так что на вопрос, стоит ли покупать Nothing Phone, у меня честный ответ: умом не советую, а сердцем рекомендую. Сам бы взял снова не задумываясь, вот только в этом году флагманов не ожидается. Правда, такой подход мне нравится, потому что рынок перенасыщен и отличий между смартфонами все меньше.

Nothing Phone 3

А вы бы рискнули взять телефон, который никто вокруг не знает, ради необычного дизайна и чистой системы? Расскажите в нашем чате AndroidInsider в МАКСе, интересно, есть ли среди читателей тайные фанаты Nothing.