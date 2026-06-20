Признаюсь сразу: я люблю смартфоны Nothing. И при этом никогда никому ни при каких обстоятельствах их не рекомендую к покупке. Звучит как раздвоение личности, но за этим парадоксом есть логика, и я попробую её разложить. Если коротко, это не самый разумный выбор по здравому смыслу, зато один из немногих телефонов, в которые реально влюбляешься. Как я вообще пришёл к этому бренду, рассказывал в материале о том, как купил Nothing Phone 3a после Айфона, а сегодня по-честному: и про любовь, и про боль.

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Смартфоны Nothing в России: какие минусы стоит знать перед покупкой

Начну с неприятного, потому что недостатки Nothing Phone реально есть, и их немало. Первое, с чем столкнётесь, это полная анонимность бренда. Кроме шуток. Достаёте телефон, а в ответ «это что вообще такое?». Каждый раз переспрашивают название, будто вы показали Нокию из нулевых. Реакция такая же.

Дальше серьёзнее. Компания британская, основал её Карл Пей, мужик известный в узких кругах, а собирают аппараты в Китае, и официального присутствия в России у Nothing нет. Значит, если что-то сломается, ремонт превращается в квест с поиском мастера и запчастей. Фирменное приложение Nothing X, через которое настраиваются наушники Nothing и аксессуары, у нас стабильно работает только через VPN, да и то периодически сбоит. То же самое касается некоторых функций вроде виджетов и официальных сайтов.

Добавьте сюда не самое топовое железо даже во флагмане, относительно недолгую поддержку обновлений на фоне той же Samsung с её семью годами, и получите телефон, который сложно рекомендовать с чистой совестью. Вот за это я и не советую его людям, которым нужен хороший телефон, предсказуемый и без приколов.

Дизайн смартфонов Nothing: плюсы и минусы

А теперь о том, за что я всё прощаю. Nothing это необычный смартфон в прямом смысле слова. Прозрачный корпус, через который видно начинку, фирменная Glyph-подсветка на задней панели, которая мигает на звонки и уведомления. Это смартфон с необычным дизайном, который не спутаешь ни с чем. Таких узнаваемых два: он и iPhone.

Только давайте честно: он не идеальный и местами даже вырвиглазный. Мы все так привыкли к блёклым гладким трубкам в духе Айфона или Samsung, нарочно сделанным незаметными, чтобы не выделяться, что телефон с характером поначалу вызывает лёгкий дискомфорт. Достаёшь такое в метро и чувствуешь себя белой вороной, на которую косятся. К этому нужно быть готовым, потому что Nothing не прячется, а наоборот заявляет о себе.

Взять хоть Nothing Phone (4a) Pro. Блок камер у него и правда чем-то напоминает Айфон, но вот круглый внешний экранчик снизу отпугнул многих. Или флагманский Phone 3 с «кривым» блоком камер. Единицы разглядели в этом отсылку к Apple, а большинство выдало в ответ честное «ужас». И хотя лично я убедился в пользе этого матричного дисплея Glyph Matrix, остальным он не заходит, отталкивает, будто это какая-то китайская балалайка. По факту же это продуманный и функциональный элемент, просто на фоне одноликих телефонов он кажется странным.

Nothing Phone 4a Pro

И вот тут кроется главный парадокс Nothing. Снаружи аппарат запоминающийся, а внутри, если честно, пшик. В том же (4a) Pro стоит процессор Snapdragon 7 Gen 4, крепкий середняк, но никак не флагман, да и память UFS 3.1 на фоне современных стандартов выглядит скромно. То есть платите вы во многом за внешность и характер, а не за топовое железо. И вот что удивительно: несмотря на скромную начинку, телефон всё равно ощущается цельным и быстрым. А спасает его то, о чём дальше.

Nothing OS — правда ли, что это лучший Андроид

Вот ради чего я готов терпеть всё перечисленное выше. Nothing OS это чистый Андроид без рекламы и предустановленного хлама. Никаких баннеров в погоде, никаких промо в галерее, никаких партнёрских приложений, которые потом не удалить.

Если вы измучились искать, что купить вместо Xiaomi с её рекламой буквально в системных приложениях, Nothing станет глотком свежего воздуха. По чистоте система ближе к Pixel, но даёт больше кастомизации. Но есть и недостатки: например, нет элементарного ползунка громкости в пункте управления, режимов производительности и много чего другого, что уже давно есть в условной HyperOS. Насколько я знаю, здесь компания осознанно отказывается от подобных функций.

Это же относится и к тем, кто ищет смартфон вместо Samsung с её тяжеловесной оболочкой: здесь всё минималистично и работает шустро именно потому, что система не перегружена. Если как раз выбираете между Nothing и популярным конкурентом, загляните в сравнение OnePlus Nord 6 против Nothing Phone 4a.

Почему смартфоны Nothing быстро дешевеют

Есть у бренда особенность, которая для имиджа минус, а для покупателя подарок. Смартфоны Nothing дешевеют довольно быстро после старта продаж. Тот же Phone (4a), который на старте просил около 40 тысяч, сейчас найти можно от 23 000 рублей, а как разные модели соотносятся между собой, мы разобрали в сравнении смартфонов Nothing 2026 года.

Nothing Phone 4a

Для меня это аргумент «за». Вы получаете стильный и непохожий смартфон за вменяемые деньги, не переплачивая за свежесть релиза. Если не гнаться за первым днём продаж и топовым железом, а просто видеть границы адекватности, выходит выгодная покупка. И еще один плюс ниже.

Почему люди любят Nothing Phone

А вот это та часть, которую сложно объяснить тем, кто внутри не варился. Вокруг Nothing собралось небольшое, но на удивление здоровое комьюнити. Тут нет привычного деления на лагеря «обожаю» и «никогда не куплю». Людям просто интересно копаться в фишках, разбираться в функциях и помогать друг другу. Заходишь с вопросом, получаешь ответ по делу, а не «сам виноват, бери другой телефон».

Сюда же мой любимый аргумент про обновления. Nothing OS выходит реже, чем iOS, не потому что на неё забили, а потому что система стабильная и допиливать на ходу особо нечего. Разрабы в компании делают все на совесть, как для себя, никуда не торопятся. А ещё бренд не закрывается от пользователей, а наоборот зовёт их в сотворчество: запускает конструктор виджетов и выложил Glyph Matrix SDK, чтобы любой желающий лепил свои мини-приложения и анимации на задний экран.

И знаете, кого всё это мне напоминает? Бывших владельцев Lumia. Многие до сих пор сидят с первым Nothing Phone, как когда-то преданно держались за Windows Phone. Небольшое племя, которое выбрало красивое и непохожее вопреки логике рынка, и ни разу не пожалело. Принцип «один за всех» тут не фигура речи.

Смартфоны Nothing и Айфоны: чем они похожи

А теперь главная мысль, ради которой всё затевалось. Если присмотреться, Nothing делает примерно то же, что и Apple. Продаёт не гонку характеристик, а цельный продукт: единый визуальный язык, продуманную эстетику, систему без мусора и ощущение, что всё работает как задумано.

Только об этом почти никто не догадывается. Пока одни спорят про гигагерцы и мегапиксели, Nothing тихо собрал свой маленький, но гордый Айфон на Андроиде. И в этом, как ни странно, его главная ценность. У Nothing много общего с Apple, а вот с остальными брендами — только платформа ОС. Если кто и успешно подражает купертиновцам, то только они.

Смартфон Nothing: кому он подойдёт, а кому точно нет

Если вам нужен хороший смартфон на Андроид для работы без головной боли, с лёгким ремонтом и максимальной автономностью, проходите мимо, Nothing. Это не какой-нибудь Redmi или POCO, который просто существует и продается. В таком случае присмотритесь к более прагматичным вариантам, например к разбору OnePlus Nord 6 против POCO F8 Pro, где всё про соотношение цены и возможностей.

Но если вы устали от одинаковых телефонов, цените чистую систему и хотите аппарат с характером, что-то новое и необычное, то это редкая находка. Так что на вопрос, стоит ли покупать Nothing Phone, у меня честный ответ: умом не советую, а сердцем рекомендую. Сам бы взял снова не задумываясь, вот только в этом году флагманов не ожидается. Правда, такой подход мне нравится, потому что рынок перенасыщен и отличий между смартфонами все меньше.

Nothing Phone 3

А вы бы рискнули взять телефон, который никто вокруг не знает, ради необычного дизайна и чистой системы? Расскажите в нашем чате AndroidInsider в МАКСе, интересно, есть ли среди читателей тайные фанаты Nothing.