Вспоминаем, чем смартфоны 20 лет назад отличались от современных и что лучше

Сегодняшние телефоны на платформе Android действительно избаловали нас. Если задуматься, современные устройства обладают множеством крутых функций. Даже доступные модели среднего класса предлагают высококачественные сенсорные экраны, быструю зарядку, емкие аккумуляторы, скоростное подключение и мощные процессоры, способные справиться практически со всем, что вы можете на них вывалить. Но на заре этого типа устройств все было иначе. Как человек, владевший несколькими телефонами и несколькими ранними Symbian-смартфонами, я хочу вспомнить о тех функциях, которых мне не хватало и которые многие из нас сейчас воспринимают как должное.

Настройка нового телефона

Мои проблемы с ранними телефонами на базе Java и смартфонами Symbian обычно начинались сразу же, как только я приносил их домой и начинал настраивать.

В этих телефонах обычно отсутствовали какие-либо облачные сервисы хранения данных. Это означало, что синхронизировать фото и видео, контакты или текстовые сообщения из облака было невозможно. Правда, существовали решения, например, подключить телефоны к компьютеру и установить программу переноса от производителя, но работало это ужасно. Также нужно было скопировать контакты на SIM-карту и с нее. К счастью, некоторые из этих телефонов поддерживали карты памяти, что позволяло легко переносить фото/видео. Но в целом перенос данных был большой проблемой.

Зарядное устроство для старого телефона

Тогда в коробке было зарядное устройство, но еще одним раздражающим фактором было то, что они, как правило, были специфическими для конкретных производителей. Эти фирменные разъемы часто служили портами данных для подключения к ПК. Так что если вы теряли кабель, это было еще одной проблемой.

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Как только вы переносили любимые музыкальные треки на телефон (стриминга-то не было), вы сталкивались со следующей проблемой. В некоторых ранних смартфонах и телефонах был даже предусмотрен собственный порт для наушников. Несомненно, для того, чтобы выжать из вас еще больше денег с помощью аксессуаров. У меня такое было с SonyEricsson W800i, где фирменный разъем еще и был не самого высокого качества. Ну, хотя бы наушники были в целом неплохими.

Мы действительно избалованы возможностями персонализации в современных телефонах. Пользователи могут настроить все: от обоев и рингтонов до цветов темы и анимационных эффектов.

Настройка старого телефона

Для сравнения, мои старые телефоны и ранние смартфоны Symbian предлагали ограниченное количество настроек. Правда, на большинстве этих устройств можно было установить обои и даже поменять корпус. Некоторые телефоны также предлагали встроенную подсветку, которая мигала в такт мелодии звонка или для других целей. Поэтому глиф Nothing’s Glyphs не являются чем-то совершенно новым.

Но на ранних телефонах настройка рингтонов могла быть очень сложной. Фактически, это была эпоха платных рингтонов, когда многие люди предпочитали покупать 30-секундные MIDI-рингтоны популярных песен. Это было намного проще по сравнению с поиском на сомнительных сайтах. Да и мобильные данные тогда стоили очень дорого, поэтому скачивание пару мелодий могло обойтись в сумму, которую сейчас мы платим за тариф с десятками гигабайт в месяц.

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Можно ли пользоваться интернетом на старом смартфоне

Пожалуй, больше всего меня раздражали старые телефоны и смартфоны на базе Symbian с точки зрения браузеров. Это было в те времена, когда мобильные телефоны имели доступ только к WAP-сайтам, а не к полноценному Интернету. WAP-сайты — это сайты, специально созданные для мобильного интернета. Отзывчивые, динамически адаптирующиеся к настольным и мобильным компьютерам, н оочень скудные.

Низкая скорость мобильной передачи данных усугубляла проблему просмотра веб-страниц, поскольку в то время вы были вынуждены пользоваться GPRS, а это было очень медленно. Именно здесь браузер Opera Mini стал спасителем, значительно ускорив загрузку страниц и сэкономив при этом мобильные данные. Приложение Opera также отлично справлялось с форматированием десктопных сайтов для просмотра на мобильных устройствах.

Да, Wi-Fi тоже не был гарантирован на телефонах и ранних смартфонах этой эпохи. Но даже те немногие телефоны, которые оснащались Wi-Fi в середине 2000-х, имели ограничения. Например, телефоны Nokia в то время заставляли вас вручную переключаться между мобильным и Wi-Fi соединениями.

Как можно передать данные с одного телефона на другой

Современные телефоны оснащены функциями Quick Share, AirDrop, решениями для совместного использования, разработанными производителями, электронной почтой, приложениями для обмена мгновенными сообщениями, облачными сервисами и многим другим. Но телефоны начала и середины 2000-х годов в лучшем случае мы полагались на Bluetooth, а то и вообще на ИК-порт. Да, как пульт от телевизора. И тогда для передачи одной песни надо было положить телефоны максимально близко друг к другу и подождать 3-5 минут так как скорость была очень низкой (~56 Кбит/с). Были даже ИК-адаптеры для компьютера, чтобы передавать данные с телефона на него.

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Сегодня мы имеем огромное количество возможностей для общения — WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype, Messenger, Google Meet и другие. Тогда мы могли только звонить или отправлять сообщения по 140 символов транслитом. И сами СМСки стоили по 3-7 рублей за каждую. Представьте сколько вы тратили бы в месяц, если бы мессенджеры стоили столько же. Да, были клиенты ICQ, но это надо было еще найти нормальное подключение к сети и друзей, которые будут онлайн. Тогда сообщения не приходили в мессенджеры в любой момент — он должен был быть запущен у обоих пользователей. Поэтому мы заходили, смотрели кто в сети и общались именно с ним.

Даже настройка электронной почты на телефоне обычно не была простым делом. Часто приходилось разбираться с конфигурациями iMAP или Pop3, а не просто вводить имя пользователя и пароль. При этом, клиенты были ужасными, а просмотр файлов был еще хуже.

Когда появились приложения для смартфонов

Что бы вы ни говорили о нем, но именно iPhone популяризировал идею централизованного и хорошо поддерживаемого магазина приложений. Что было до Android и iOS? Все было, мягко говоря, не очень.

Владельцам телефонов и ранних Symbian-смартфонов часто приходилось пользоваться сторонними магазинами приложений или искать установочные файлы на форумах. Но и после установки не было гарантий, что все будет работать нормально. Усугублял ситуацию тот факт, что ранние мобильные платформы представляли собой беспорядочный набор версий, а значит, фрагментация и, соответственно, несовместимость приложений были обычным делом.

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Как ни странно, у Nokia был шанс сделать App Store в то время, когда iPhone еще только зарождался в недрах Apple. Финская компания запустила Club Nokia в конце 1990-х годов как портал для обслуживания клиентов, но со временем он превратился в приложение, предлагающее обои, рингтоны и многое другое. В конце концов Nokia умерила амбиции платформы. Я сам этим не пользовался, но такая возможность была. А убило эту идею стремление операторов самих продавать контент, ведь тогда это было большим бизнесом.

Чем старые смартфоны лучше новых

Какими бы плохими ни были годы становления смартфонов, нельзя отрицать, что в этой эпохе были и положительные стороны.

В это время индустрия активно внедряла карты памяти, не боялись отходить от традиционного дизайна и выпускали очень необычные устройства, которые все сразу вспоминают, когда слышат название модели. А еще было огромное количество слайдеров, флипов и скручивающихся в сторону телефонов. Сейчас есть только обычные телефоны и складные — все!

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И все же, глядя на ранние смартфоны в целом, важно снять розовые тени. Потому что любому, кто скажет вам, что тогда все было лучше, нужно вернуться и попользоваться одним из этих телефонов в течение дня. Просто тогда мы сами были моложе, а весь мобильный мир был в новинку. В реальности, современные смартфоны действительно стали не в сравнение лучше и за это стоит благодарить два десятка лет эволюции устройств.