Всё, что нужно знать перед покупкой смартфона Xiaomi

Смартфоны Xiaomi заполонили прилавки наших магазинов электроники, но до сих пор остаются люди, которые боятся отдать предпочтение этому бренду. На то есть несколько причин. Во-первых, Xiaomi — китайский производитель, а на продукцию из Поднебесной многие российские покупатели продолжают смотреть скептически. Во-вторых, в интернете можно встретить огромное количество отзывов на смартфоны Xiaomi, которые далеко не всегда восторженные.

Первую придирку так или иначе придется побороть, поскольку едва ли не 80% всего мирового рынка представлено «китайцами», а среди заметных игроков из других стран можно выделить разве что Samsung и Apple. Второй фактор, который заключается в наличии негативных отзывов, напрямую связан с популярностью бренда: устройства расходятся миллионными тиражами, из-за чего вероятность появления недовольных потребителей значительно возрастает.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Тем не менее, есть куча объективных моментов, с которыми столкнется каждый человек, решивший впервые купить смартфон Xiaomi. Это не значит, что устройства китайского производителя плохие и не заслуживают вашего внимания. Напротив, имеющие место нюансы должны заставить вас пристальнее взглянуть на Xiaomi, разобравшись во всех особенностях их смартфонов, в чем мы вам поможем.

Суббренды Xiaomi

Отличительная черта Xiaomi — огромное количество моделей на любой вкус и кошелек. С одной стороны, это здорово, с другой — широкая палитра сильно затрудняет выбор будущего смартфона. К тому же продукция Xiaomi представлена несколькими брендами, у каждого из которых свое позиционирование:

Xiaomi . Устройства флагманского и среднебюджетного сегмента, наглядно демонстрирующие все технические достижения производителя. В то же время такие смартфоны нельзя назвать лучшим предложением за свои деньги, потому что с недавних пор Xiaomi позиционирует себя как премиальный бренд.

. Устройства флагманского и среднебюджетного сегмента, наглядно демонстрирующие все технические достижения производителя. В то же время такие смартфоны нельзя назвать лучшим предложением за свои деньги, потому что с недавних пор Xiaomi позиционирует себя как премиальный бренд. Redmi . Народная линейка смартфонов, занимающая ниши бюджетного и среднебюджетного классов. В ней представлены недорогие устройства, порой предлагающие действительно стоящие характеристики. Однако при выпуске телефонов Redmi экономит и на качестве материалов, и на камерах, и на процессоре.

. Народная линейка смартфонов, занимающая ниши бюджетного и среднебюджетного классов. В ней представлены недорогие устройства, порой предлагающие действительно стоящие характеристики. Однако при выпуске телефонов Redmi экономит и на качестве материалов, и на камерах, и на процессоре. POCO . Универсальный бренд, выпускающий как ультрабюджетные смартфоны, так и флагманы. Смартфоны POCO представляют собой оптимальное соотношение цены и характеристик, но нередко отталкивают покупателей из-за своего слишком броского дизайна и отсутствия видимой связи с Xiaomi.

. Универсальный бренд, выпускающий как ультрабюджетные смартфоны, так и флагманы. Смартфоны POCO представляют собой оптимальное соотношение цены и характеристик, но нередко отталкивают покупателей из-за своего слишком броского дизайна и отсутствия видимой связи с Xiaomi. Black Shark. Бренд игровых смартфонов, который делает устройства исключительно для геймеров. Это выражается в дизайне и характеристиках Black Shark, а также в специфических фишках вроде выдвижных триггеров.

Кстати, наличие суббрендов — распространенная практика, и Xiaomi не является первооткрывателем. Так производитель пытается удовлетворить все группы покупателей и нарастить продажи. В целом, это получается, но создает пресловутую путаницу. Особенно, когда условный POCO X4 Pro 5G становится точной копией Redmi Note 11 Pro 5G со слегка измененным дизайном. Главное, что вы должны запомнить: брендов много, но все это — Xiaomi с незначительными отличиями.

Прошивка Xiaomi

Продолжая разговор о суббрендах, стоит затронуть тему прошивки Xiaomi. Смартфоны китайского производителя базируются на операционной системе Android с фирменной оболочкой MIUI. Это хорошая прошивка, которая по-разному реализуется в зависимости от суббренда. Если на смартфонах Xiaomi и Redmi установлена, так сказать, чистая MIUI, то на POCO она используется в комбинации с POCO Launcher. Лончер характеризуется круглыми иконками и выделенным меню приложений.

Чуть интереснее обстоят дела с устройствами Black Shark. На бумаге они имеют собственную оболочку JOYUI. Но после беглого сравнения становится достаточно для понимания, что JOYUI — та же MIUI с характерным оформлением интерфейса под геймеров и парой дополнительных утилит.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Однако, и это не главное. На смартфоны Xiaomi устанавливаются прошивки, предназначенные для разных рынков:

MI — глобальная;

EU — европейская;

RU — российская;

ID — индийская;

CN — китайская.

Xiaomi как бы разграничивает свою продукцию, адаптируя ее под разные страны. Если вы заказываете смартфон на AliExpress, то важно предварительно уточнять версию прошивки. Если она китайская — придется вручную устанавливать Google-сервисы или перепрошивать устройство, так как в CN Version нет русского языка. Оптимальный вариант — глобальная прошивка Xiaomi, адаптированная под все рынки. Но здесь нужно сделать уточнение.

На AliExpress и других маркетплейсах в описании товара можно встретить приписку «Global Version» или «Global ROM». Первая означает, что покупаемый вами смартфон имеет глобальную прошивку, а вторая свидетельствует о перепрошивке на глобалку устройства, изначально предназначенного для китайского рынка.

Смартфоны в России

Если вы покупаете смартфон Xiaomi в России, обращаясь к крупным розничным сетям вроде МВидео или DNS, то будьте уверены, что в руках у вас окажется аппарат с российской прошивкой. Но устройства, официально представленные в нашей рознице, обладают наценкой (все-таки нужно на что-то содержать российский офис Xiaomi). Поэтому, если вы, например, хотите купить Xiaomi 12 Lite, то делайте это на AliExpress. Там он стоит 24 200 рублей, в то время как в DNS за него просят 38 999 рублей.

Также в России представлены далеко не все смартфоны Xiaomi. В частности, у нас официально не продается Redmi Note 11 Pro+ 5G. Его можно встретить в серых магазинах или на упомянутом ранее AliExpress. С точки зрения выгоды рейтинг площадок, где продаются Xiaomi, выглядит следующим образом:

AliExpress (плюс его аналоги Joom и GearBest). Серая розница (небольшие магазины). Официальная розница (DNS, МВидео и так далее).

Где купить Xiaomi — решайте сами. У каждой площадки есть свои плюсы и минусы, да и цены под влиянием разных факторов порой меняются таким образом, что иногда выгоднее приобрести смартфон в официальной рознице, чем на AliExpress.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Реклама Xiaomi

Одна из главных жалоб людей, которые купили Xiaomi и разочаровались, заключается в рекламе. Она присутствует в стандартных приложениях MIUI, то и дело вылезая в самый неподходящий момент. К примеру, в «Галерее» Xiaomi рекомендует ролики из собственного сервиса Mi Видео, а в «Проводнике» постоянно отображаются рекламные баннеры самого разного свойства.

Наличие рекламы — один из способов дополнительного заработка для Xiaomi. Но от нее можно избавиться, и мы уже рассказывали, как это сделать. Куда серьезнее кажутся другие недостатки Xiaomi, возникающие по причине плохой оптимизации из-за выпуска огромного количества моделей или заводского брака. К счастью, они не носят массовый характер, что подтверждают комментарии пользователей под соответствующей публикацией.

Обновление MIUI

Принято считать, что покупка китайского смартфона обрекает вас на отсутствие обновлений Android. Но Xiaomi это почти не касается. С 2021 года бренд старается придерживаться подхода «3 года обновления ОС и 4 года патчей безопасности». Правда, счастливчиками оказываются только владельцы флагманов и устройств среднего уровня. Поддержка бюджетных смартфонов быстро прекращается.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

А еще у Xiaomi нет конкретного срока обновлений. Совсем скоро появится MIUI 14, а Redmi Note 9 Pro так и не получил MIUI 13, хотя он входит в список поддерживаемых устройств. Причина долгого ожидания апдейтов, как и многих других проблем Xiaomi, связана с огромным количеством моделей, представленных на рынке. Китайские программисты просто не успевают подготовить обновление, из-за чего страдают самые обычные пользователи.