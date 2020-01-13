Сложно выбрать устройство, когда в кармане всего 5 тысяч рублей. Однако мы поможем подобрать оптимальный вариант с лучшим соотношением цены и качества. Конечно, рассчитывать на то, что это будут смартфоны 2019 и 2020 годов не приходится. Кроме того, за помощью мы обратимся к иностранным Интернет-площадкам и магазинам, поэтому в некоторых случаях стоит прибавить к цене телефона еще тысячу рублей за доставку через Бандерольку.

LG G6 — флагман от корейцев

Телефон был представлен в марте 2017 года. На Avito с бесплатной доставкой восстановленный вариант можно приобрести за 5500 рублей, что довольно неплохо. Телефон оснащён флагманским для своего времени процессором Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD до 1 ТБ, имеется двойная камера (13-Мп с оптической стабилизацией, фазовым автофокусом и апертурой f/1.8; 13-Мп f/2.4). Фронтальная камера здесь на 5 Мп.

Аккумулятор в смартфоне на 3300 мАч, а экран имеет QHD-разрешение, диагональ 5,7 дюймов и выполнен по технологии IPS с плотностью пикселей 564 PPI — один из лучших показателей на рынке.

Кроме того, LG G6 имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также защищен военным стандартом MIL-STD-810G. Многих порадует поддержка HDR10, отличный звук благодаря Quad DAC и наличие функции Always On Display. К тому же телефон получил официально обновление до Android 9.

За свои деньги это просто отличный вариант в 2020 году. Он по некоторым вопросам с легкостью переплюнет современные среднебюджетные устройства стоимостью в 10-20 тысяч рублей.

Здесь ситуация немного сложнее. Смартфон можно приобрести за 4-7 тысяч рублей на Ebay. Придется еще потратиться на доставку. Встанет она вам примерно в 1-1,5 тысячи рублей. Но он стоит своих денег.

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Во-первых, это первый безрамочный телефон с вырезом под камеру на рынке. Он был представлен в августе 2017 года, оснащён 5,71-дюймовым FHD-дисплеем, 13-Мп камерой, 4 ГБ ОЗУ, процессором Snapdragon 835, аккумулятором на 3040 мАч.

Теперь пару слов о приятных особенностях. Работает телефон на Android 9, он получил 128 ГБ встроенной памяти, корпус выполнен из стекла, титана и керамики.

С точки зрения внешнего вида и тактильных ощущений его можно назвать самым необычным смартфоном из всех, с которыми пришлось познакомится за последние несколько лет Максим Андрейчук, автор ITC.ua

Еще одна особенность — камера. По качеству фото аппарат не уступает Pixel 2 и iPhone X:

К тому же вторая камера в Essential монохромная, что позволит делать атмосферные черно-белые снимки. Если вам попался дешёвый вариант, несомненно берите.

iPhone SE — любителям компактности

На Ebay поддержанный SE можно приобрести за 3-5 тысячи рублей. Аппарат был представлен в 2016 году, но всё еще работает на актуальной версии iOS. Он предлагает неплохую производительность, камеру, и за счёт своей компактности может стать отличным вариантом. Можем обсудить SE в чате AppleInsider.

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Также хотелось бы посоветовать к покупке Galaxy S7 и Google Pixel. Телефоны стоят около 5-7 тысяч рублей, но также являются неплохими вариантами. S7 — это вариант для любителей SuperAMOLED-дисплеев и оболочки Samsung, а вот Pixel понравится фанатам Google и любителям чистого Android.

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Многие, имея возможность приобретать дорогие телефоны, специально ищут такие дешёвые варианты. Это своего рода развлечение — приобретать когда-то флагманские устройства с целью разнообразить своё взаимодействие с техникой. К тому же эти телефоны могут стать неплохими вариантами в качестве дополнительных.

А что думаете вы по этому поводу? Какой смартфон за 5 тысяч рублей можете посоветовать читателям? Мнением делитесь в комментариях.