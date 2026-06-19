Телефон для работы и телефон для души — это нередко два разных аппарата. Одному подавай броню и тепловизор, другому автономность без розетки, третьему хватит экрана побольше и двух симок. Я собрал восемь моделей под разные рабочие задачи, от защищённого зверя до бюджетника для смены за рулём, и разложил, кому что подойдёт. А если выбираете аппарат на каждый день для себя, загляните в разбор дешёвый Samsung Galaxy A17 или копить на A37. Так-то, тоже неплохой рабочий телефон, хоть и не для всех.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: гаджеты для работы и жизни, которые реально окупаются

Универсального ответа на вопрос, какой смартфон для работы купить, нет, всё упирается в то, чем вы заняты в течение дня. Для офиса и звонков важна одна история, для стройки или поля совсем другая. Поэтому я отталкивался не от рейтингов, а от рабочих задач: безопасность данных, автономность, защита корпуса, цена и удобство в течение смены.

iPhone 17 Pro: надежный телефон для работы и Mac

Если рабочий ноут это Mac, а почта и заметки синхронизируются между устройствами, спорить особо не о чем — надо брать iPhone 17 Pro. Многолетние обновления, предсказуемая безопасность и бесшовная связка с iPad и Mac превращают рабочий день в рутину без сюрпризов, а для работы это и есть главное.

Лучший Айфон не удивит низкой ценой, зато не подведёт в самый неподходящий момент, когда нужно быстро отправить документ или выйти на видеосвязь. Будете довольны и точно не испытаете никаких проблем.

iPhone 17 Pro

Google Pixel 10 Pro: чистый Android и сервисы Google

Берем Pixel 10 Pro, но за что? Тут чистый интерфейс без лишнего мусора, гарантия обновлений на годы вперёд и чип безопасности Titan M2, который держит данные на серьёзном уровне.

Экран на 3000 нит отлично читается на солнце, а ИИ-функции реально снимают часть рутины. Это тот смартфон для работы, что особенно ценят за конфиденциальность данных. Нюанс для России: VoLTE и VoWiFi из коробки не заводятся, зато NFC и оплата через Mir Pay работают без костылей.

Pixel 10 Pro

POCO F8 Pro: мощный рабочий телефон без переплаты

Про POCO F8 Pro, кажется, уже всё сказано до меня, и вы наверняка и так знаете, что это хит. Тот самый случай, когда нужна производительность на годы, а не логотип на крышке. Это мощный рабочий телефон, который даёт флагманское железо заметно дешевле топ-брендов: тяжёлые приложения, таблицы в облаке и десятки вкладок он перемалывает без единого намёка на лаги.

Камерой он, честно говоря, не блещет, тут POCO привычно сэкономил, и для съёмки на витрину или в каталог я бы взял что-то другое. Но если телефон нужен как рабочий инструмент, а не как карманная фотостудия, на этот минус легко закрыть глаза. Зато по производительность смартфона на уровне флагманов, и вот за это его и берут. Разумный выбор для тех, кто считает деньги, но не готов терпеть тормоза уже через год.

POCO F8 Pro

POCO M8 Pro 5G: недорогой смартфон для работы на каждый день

Когда телефон выдают, «чтобы был»: звонки, мессенджеры, навигация, МАКС, это должен быть POCO M8 Pro. Процессор Dimensity 7300 справляется с задачами любой сложности, а батарея почти на два дня переживёт длинную смену. Это недорогой смартфон для работы, который, в отличие от самых дешёвых новинок, через год не превратится в тормоз.

Кстати, если телефон берёте родителям, чтобы сидеть в МАКСе и звонить, посмотрите отдельную подборку смартфонов для пожилых без наворотов.

POCO M8 Pro 5G

Blackview Oscal Pilot 6: защищённый смартфон с тепловизором

Blackview Pilot 6 — это броня, причём непростая. Это защищённый смартфон для суровых условий, который выживает там, где обычный аппарат сдаётся за пять минут. Главная фишка под профессию это встроенный тепловизор: видно то, что скрыто от глаз, от утечек тепла до объектов в полной темноте.

Находка для электриков, теплотехников и строителей. Добавьте аккумулятор на 10000 мАч с беспроводной зарядкой, 12 ГБ оперативной памяти и громкий динамик, который слышно даже в цеху. Из компромиссов только связь, она ограничена сетью 4G.

Blackview Oscal Pilot 6

OnePlus 15R: смартфон с огромной батареей

Если работа это бесконечные разъезды, а заряжаться некогда, смотрите на OnePlus 15R. Кремний-углеродный аккумулятор на 7400 мАч меняет само поведение: телефон перестаёт быть устройством на один день и спокойно держит заряд двое суток. При этом внутри флагманский Snapdragon 8 Gen 5, экран на 165 Гц и быстрая зарядка 80 Вт.

Телефон подойдет для офиса или дальних поездок. Для курьеров — вообще идеальный сценарий, а более подробный разбор моделей под доставку я собрал в материале какой телефон купить для работы курьером.

OnePlus 15R

Samsung Galaxy Z Fold 7: планшет и телефон в одном устройстве

Складной форм-фактор Galaxy Z Fold 7 раскрывается именно в работе. Развернул, и большой внутренний экран превращается в мини-планшет, где помещаются два приложения рядом: таблица слева, почта справа. Два устройства в одном — за это мы и любим Galaxy Fold.

Документ во весь экран, который не стыдно показать клиенту. Сложил, и обычный телефон лёг в карман пиджака. Плюс фирменная защита Knox и поддержка DeX. Для риелторов, менеджеров и всех, кто целый день жонглирует документами и вкладками.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Blackview Wave 7C: дешевый телефон для такси и МАКСа

Когда нужен телефон чисто под работу, можно рассмотреть Blackview Wave 7C. Экран на 6.56 дюйма, 128 ГБ памяти и батарея на 5000 мАч тянут навигацию, приложение агрегатора и МАКС всю смену. Две nano-SIM разводят рабочий и личный номер по одному аппарату.

Процессор тут скромный, в игры не поиграешь, но для звонков, карт и мессенджеров его хватает с запасом. Главный аргумент это цена. Если присматриваете аппарат именно под извоз, гляньте обзор какой смартфон купить для работы в такси.

Blackview Wave 7C

Помните: хороший рабочий телефон — это не самый дорогой, а тот, что подходит именно под ваши требования. Подборок под разные задачи у нас ещё много, так что выбрать смартфон для работы точно поможем. А если у вас есть свой проверенный рабочий аппарат, расскажите о нём в нашем чате AndroidInsider в МАКСе, там как раз любят такие споры и подсказывают модели по личному опыту.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158