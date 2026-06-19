Телефон для работы и телефон для души — это нередко два разных аппарата. Одному подавай броню и тепловизор, другому автономность без розетки, третьему хватит экрана побольше и двух симок. Я собрал восемь моделей под разные рабочие задачи, от защищённого зверя до бюджетника для смены за рулём, и разложил, кому что подойдёт. А если выбираете аппарат на каждый день для себя, загляните в разбор дешёвый Samsung Galaxy A17 или копить на A37. Так-то, тоже неплохой рабочий телефон, хоть и не для всех.

Телефон для работы. Какой купить? Фото.

Телефон для работы. Какой купить?

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Универсального ответа на вопрос, какой смартфон для работы купить, нет, всё упирается в то, чем вы заняты в течение дня. Для офиса и звонков важна одна история, для стройки или поля совсем другая. Поэтому я отталкивался не от рейтингов, а от рабочих задач: безопасность данных, автономность, защита корпуса, цена и удобство в течение смены.

iPhone 17 Pro: надежный телефон для работы и Mac

Если рабочий ноут это Mac, а почта и заметки синхронизируются между устройствами, спорить особо не о чем — надо брать iPhone 17 Pro. Многолетние обновления, предсказуемая безопасность и бесшовная связка с iPad и Mac превращают рабочий день в рутину без сюрпризов, а для работы это и есть главное.

Очевидно. что iPhone 17 Pro идеален для любых задач. Фото.

Очевидно. что iPhone 17 Pro идеален для любых задач

Лучший Айфон не удивит низкой ценой, зато не подведёт в самый неподходящий момент, когда нужно быстро отправить документ или выйти на видеосвязь. Будете довольны и точно не испытаете никаких проблем.

iPhone 17 Pro

Google Pixel 10 Pro: чистый Android и сервисы Google

Берем Pixel 10 Pro, но за что? Тут чистый интерфейс без лишнего мусора, гарантия обновлений на годы вперёд и чип безопасности Titan M2, который держит данные на серьёзном уровне.

Pixel 10 Pro подойдет тем, кто пользуется Гугл Сервисами. Фото.

Pixel 10 Pro подойдет тем, кто пользуется Гугл Сервисами

Экран на 3000 нит отлично читается на солнце, а ИИ-функции реально снимают часть рутины. Это тот смартфон для работы, что особенно ценят за конфиденциальность данных. Нюанс для России: VoLTE и VoWiFi из коробки не заводятся, зато NFC и оплата через Mir Pay работают без костылей.

Pixel 10 Pro

POCO F8 Pro: мощный рабочий телефон без переплаты

Про POCO F8 Pro, кажется, уже всё сказано до меня, и вы наверняка и так знаете, что это хит. Тот самый случай, когда нужна производительность на годы, а не логотип на крышке. Это мощный рабочий телефон, который даёт флагманское железо заметно дешевле топ-брендов: тяжёлые приложения, таблицы в облаке и десятки вкладок он перемалывает без единого намёка на лаги.

Один из лучших смартфонов 2026, очевидно, что подойдет для любых задач. Фото.

Один из лучших смартфонов 2026, очевидно, что подойдет для любых задач

Камерой он, честно говоря, не блещет, тут POCO привычно сэкономил, и для съёмки на витрину или в каталог я бы взял что-то другое. Но если телефон нужен как рабочий инструмент, а не как карманная фотостудия, на этот минус легко закрыть глаза. Зато по производительность смартфона на уровне флагманов, и вот за это его и берут. Разумный выбор для тех, кто считает деньги, но не готов терпеть тормоза уже через год.

POCO F8 Pro

POCO M8 Pro 5G: недорогой смартфон для работы на каждый день

Когда телефон выдают, «чтобы был»: звонки, мессенджеры, навигация, МАКС, это должен быть POCO M8 Pro. Процессор Dimensity 7300 справляется с задачами любой сложности, а батарея почти на два дня переживёт длинную смену. Это недорогой смартфон для работы, который, в отличие от самых дешёвых новинок, через год не превратится в тормоз.

Есть модель от POCO подешевле для тех, кто не хочет переплачивать. Фото.

Есть модель от POCO подешевле для тех, кто не хочет переплачивать

Кстати, если телефон берёте родителям, чтобы сидеть в МАКСе и звонить, посмотрите отдельную подборку смартфонов для пожилых без наворотов.

POCO M8 Pro 5G

Blackview Oscal Pilot 6: защищённый смартфон с тепловизором

Blackview Pilot 6 — это броня, причём непростая. Это защищённый смартфон для суровых условий, который выживает там, где обычный аппарат сдаётся за пять минут. Главная фишка под профессию это встроенный тепловизор: видно то, что скрыто от глаз, от утечек тепла до объектов в полной темноте.

Надежная вещь для тех, кому нужен неприхотливый смартфон. Фото.

Надежная вещь для тех, кому нужен неприхотливый смартфон

Находка для электриков, теплотехников и строителей. Добавьте аккумулятор на 10000 мАч с беспроводной зарядкой, 12 ГБ оперативной памяти и громкий динамик, который слышно даже в цеху. Из компромиссов только связь, она ограничена сетью 4G.

Blackview Oscal Pilot 6

OnePlus 15R: смартфон с огромной батареей

Если работа это бесконечные разъезды, а заряжаться некогда, смотрите на OnePlus 15R. Кремний-углеродный аккумулятор на 7400 мАч меняет само поведение: телефон перестаёт быть устройством на один день и спокойно держит заряд двое суток. При этом внутри флагманский Snapdragon 8 Gen 5, экран на 165 Гц и быстрая зарядка 80 Вт.

Мощный смартфон с огромной батареей — что может быть лучше? Фото.

Мощный смартфон с огромной батареей — что может быть лучше?

Телефон подойдет для офиса или дальних поездок. Для курьеров — вообще идеальный сценарий, а более подробный разбор моделей под доставку я собрал в материале какой телефон купить для работы курьером.

OnePlus 15R

Samsung Galaxy Z Fold 7: планшет и телефон в одном устройстве

Складной форм-фактор Galaxy Z Fold 7 раскрывается именно в работе. Развернул, и большой внутренний экран превращается в мини-планшет, где помещаются два приложения рядом: таблица слева, почта справа. Два устройства в одном — за это мы и любим Galaxy Fold.

А вот и Galaxy Z Fold 7 пригодился! Фото.

А вот и Galaxy Z Fold 7 пригодился!

Документ во весь экран, который не стыдно показать клиенту. Сложил, и обычный телефон лёг в карман пиджака. Плюс фирменная защита Knox и поддержка DeX. Для риелторов, менеджеров и всех, кто целый день жонглирует документами и вкладками.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Blackview Wave 7C: дешевый телефон для такси и МАКСа

Когда нужен телефон чисто под работу, можно рассмотреть Blackview Wave 7C. Экран на 6.56 дюйма, 128 ГБ памяти и батарея на 5000 мАч тянут навигацию, приложение агрегатора и МАКС всю смену. Две nano-SIM разводят рабочий и личный номер по одному аппарату.

Дешевая модель для звонков и соцсетей. Фото.

Дешевая модель для звонков и соцсетей

Процессор тут скромный, в игры не поиграешь, но для звонков, карт и мессенджеров его хватает с запасом. Главный аргумент это цена. Если присматриваете аппарат именно под извоз, гляньте обзор какой смартфон купить для работы в такси.

Blackview Wave 7C

Помните: хороший рабочий телефон — это не самый дорогой, а тот, что подходит именно под ваши требования. Подборок под разные задачи у нас ещё много, так что выбрать смартфон для работы точно поможем. А если у вас есть свой проверенный рабочий аппарат, расскажите о нём в нашем чате AndroidInsider в МАКСе, там как раз любят такие споры и подсказывают модели по личному опыту.

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