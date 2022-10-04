Выбираете смартфон до 20 тысяч рублей? Мы нашли лучший

Сегмент смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей плотно заняли китайские бренды. Производители из других стран, конечно, пытаются что-то выпускать по сходной цене, но эти устройства очень сложно назвать достойными. Они даже близко не дотягивают до того, что предлагают китайские компании за эту стоимость. Но не все такие устройства удовлетворяют потребностям пользователей. Кого-то не устраивает оболочка, кого-то отдельные характеристики, а кто-то просто устал от них всех и хочет что-то действительно новое.

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В такой ситуации на выручку придет Infinix. Их смартфон Infinix HOT 20 5G ничем не уступает устройствам перечисленных выше брендов, а в чем-то даже опережает их. Давайте вместе разберемся, какие характеристики он может предложить и чем лучше своих конкурентов.

Infinix HOT 20 — цвета

Первое, на что обращаешь внимание при покупке любого устройства — это его внешний вид. У Infinix HOT 20 5G он на высоте. На выбор есть три цвета: черный, зеленый и голубой. Но дело даже не в цветах. Задняя панель смартфона разделена визуально на две части. Верхняя, где находится блок двойной камеры, имеет классическую одноцветную гладкую текстуру. Сразу под блоком камеры начинается нижняя часть, которая разлинована вертикальными полосами.

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Таким образом, устройство обладает оригинальным внешним видом. Не все конкуренты могут похвастаться чем-то подобным. Чаще всего смартфоны в этой ценовой категории хочется скорее спрятать в чехол и больше никогда не доставать. Infinix HOT 20 5G является исключением из этого правила. Им хочется пользоваться прямо так и получать удовольствие.

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Отдельно следует выделить и каплевидный вырез. Если вам не нравятся точки под фронтальную камеру в экранах других производителей, то специально для вас фронталка здесь оформлена в виде капельки. К минусам можно отнести большой подбородок снизу, но подобная проблема наблюдается практически у всех устройств стоимостью до 20 тысяч рублей. Просто особенность технологии изготовления экрана.

Infinix HOT 20 — дисплей

Если подробнее останавливаться на экране Infinix HOT 20 5G, то главным его преимуществом является высокая частота обновления в совокупности с диагональю 6,6 дюйма. Дисплей смартфона может работать на максимальной частоте 120 Гц. Причем у пользователей есть возможность выбрать оптимальную для себя частоту: 60, 90 или 120 Гц. То есть получится соблюсти баланс между плавностью интерфейса и скоростью разряда аккумулятора.

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Отдельно отмечу, что если вы раньше никогда не пользовались смартфонами с высокой частотой обновления экрана, то понять основные преимущества вам будет сложно. Но попробовав единожды эту функцию, вы больше никогда не сможете спокойно смотреть на устройства с низкой герцовкой экрана. Глаза очень быстро привыкают к плавным анимациям и аккуратной отрисовке интерфейса.

Infinix HOT 20 — характеристики

Высокая частота обновления экрана — это, конечно, хорошо, но если в устройстве будет слабый процессор, то лаги интерфейса будут еще виднее, чем при дисплее 60 Гц. В Infinix HOT 20 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 810, выполненный по 6 нм техпроцессу. Это самый популярный чипсет в этом ценовом сегменте. Он позволяет получить оптимальное сочетание производительности и энергоэффективности для любого устройства.

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В совокупности с быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR4X это позволяет с комфортом играть даже в требовательные игры. Но самое интересное, что стандартный объем оперативки 4 Гб расширяется до 7 Гб за счет памяти встроенного накопителя, что позволяет без проблем держать одновременно запущенными одиннадцать приложений. Обратите внимание, что во многих флагманах этого года установлено 8 Гб оперативки.

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Так как Infinix HOT 20 5G позволяет достаточно спокойно играть в производительные игры, то смартфону необходим и большой аккумулятор. Хорошо, что производитель это тоже понял и оснастил устройство батареей на 5000 мАч. Этого хватит даже для самых требовательных пользователей. А заряд восполнить можно с помощью быстрой зарядки на 18 Вт. Здесь, конечно, Infinix явно пожадничала. Можно было добавить зарядку хотя бы на 30 Вт. Время заряда в такой ситуации изменилось бы достаточно сильно.

Infinix HOT 20 — цена

Отдельно следует отметить основную камеру, которая установлены в устройстве. Она имеет разрешение 50 мегапикселей с апертурой f/1.6. Это достаточно крупный сенсор, который позволит делать хорошие снимки в условиях недостаточного освещения. Производитель даже сделал отдельный супер ночной режим и добавил поддержку специальных ночных фильтров. Такой подход говорит о том, что Infinix делает серьезную ставку на возможности камеры, а значит, итоговые снимки будут получаться хорошего качества.

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Но самое главное — это даже не характеристики, а цена устройства. Продажи начнутся на AliExpress 3 октября. Первые покупатели смогут купить Infinix HOT 20 5G от 12 тысяч рублей. Ни один конкурент не предлагает близкие по характеристикам устройства за такую цену. Если вы ищите смартфон по соотношению цена-качество, то Infinix HOT 20 5G — однозначный маст хэв.

Infinix Zero Ultra — цена

Но если вы предпочитаете флагманы недорогим смартфонам и готовы немного потратится, то в скором времени откроются продажи нового Infinix Zero Ultra. Смартфон получит 200 Мп камеру, Amoled-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержку супер-быстрой зарядки на 180 Вт.

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Сердцем нового смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 920, выполненный по 6 нм техпроцессу, что обеспечит отличное сочетание энергоэффективности и производительности. Но согласитесь, что если ваш смартфон может зарядиться с 0 до 100% за 12 минут, то вопрос энергоэффективности будет волновать вас меньше всего. Именно такое время показывает Infinix Zero Ultra. В продажу новый смартфон поступит 6 октября по цене от 33,5 тысяч рублей за версию с 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 Гб.