Выбирал Android-смартфон для себя и составил топ-8 моделей, которые стоит рассматривать в 2025 году

Рынок смартфонов переживает интересные времена. Одни бренды уходят, другие занимают освободившиеся ниши, а пользователи все чаще выбирают устройства, которые не только мощные, а еще надежные и совместимые с нашими реалиями. Но, несмотря на санкции и ограничения, в России по-прежнему можно найти отличные модели: от легендарных флагманов до сбалансированных середняков. Мы собрали восемь смартфонов, на которые действительно стоит обратить внимание в 2025 году.

Купить iPhone 16 Pro по скидке

Несмотря на все трудности с официальными поставками, устройства Apple продолжают поступать на отечественный рынок и пользуются спросом не меньше, чем раньше. Как продукт они по-прежнему предлагают отличные камеры, стабильную систему и длительную поддержку обновлений.

Цена на новые iPhone в России сегодня не всегда справедливая и часто бывает выше, чем за рубежом. Однако на уже годовалые модели появляются приличные скидки, так что урвать неплохую и все еще очень актуальную флагманскую модель оказывается очень просто.

Для тех, кто ценит экосистему Apple и не хочет экспериментировать, это по-прежнему один из самых надежных выборов. Тем более что флагманы этого производителя остаются актуальными и шустрыми как минимум в течение 3 лет после выхода.

Что лучше: айфон или Samsung Galaxy S25 Ultra?

Следом идет Samsung Galaxy S25 Ultra. Это тот самый случай, когда Android раскрывает свой потенциал на максимум. Элегантный корпус, один из лучших экранов на рынке и продвинутая камера с перископическим зумом делают смартфон южнокорейского производителя мощным конкурентом iPhone.

К тому же Samsung все еще без проблем продается в России, пусть с ограниченным ассортиментом. Так что найти устройство в крупных сетях вроде DNS или “М.Видео” вполне реально. А на маркетплейсах он продается с неплохими скидками.

Заказать Xiaomi 17 Pro ради двух экранов

Новые флагманы Xiaomi теперь часто упоминаются в списках топовых аппаратов за счет сочетания максимальных характеристик и традиционной ценовой политики компании. Здесь мощное железо, самые продвинутые дисплеи и очень крутые камеры.

Но учтите, что на российском рынке стоит дождаться глобальных моделей, а не гнаться за китайскими версиями. У последних часто возникают проблемы с локализацией и поддержкой некоторых функций в других регионах.

Выбираем Xiaomi 15T Pro, чтобы сэкономить

Смартфоны с буквой “T” в названии почти всегда становятся народными флагманами за разумные деньги. И Xiaomi 15T Pro не исключение. У него баланс производительности и цены, а также качественные камеры и достаточно удобная оболочка.

В сравнении с топами у него отличий не много, разве что урезанный по некоторым параметрам набор функций. Но на практике вы их вряд ли заметите.

Цена на Samsung Galaxy A56 быстро снижается

Отличный выбор в среднем сегменте: не флагман, но “крепкий” смартфон от именитого бренда. У него AMOLED-дисплей со 120 Гц, тройная камера и быстрая зарядка на 45 Вт. А еще Samsung обещает поддерживать его как минимум шесть лет.

Конечно, он не такой мощный как флагманы серии Galaxy S, но и стоимость устройства существенно ниже. Например, на маркетплейсах Galaxy A56 можно урвать за 26 тысяч рублей.

Игровой смартфон iQOO Neo10 за копейки

Один из геймерских вариантов с акцентом на производительность и скорость. На борту скоростной чип Snapdragon 8 Gen 3 и огромный аккумулятор на 6100 мА*ч. Заряжается сверхбыстро благодаря поддержке 120 Вт.

Единственная проблема: игровой дизайн может зайти не всем, так что советуем пощупать устройство вживую, а не выбирать по фото в интернете. В плане камер здесь не самый топ, но для неискушенных пользователей будет с запасом.

Какой смартфон выбрать для родителей: Galaxy M35

Вот хороший народный вариант с максимальным балансом функций и цены. Несмотря на низкую стоимость здесь полноценный фирменный AMOLED на 120 Гц. А еще защита от влаги и пыли, а также достойная для такого сегмента камера.

Как и более дорогие смартфоны, этот будет обновляться как минимум 6 лет с момента выхода. Чип не самый топовый, но зато у него эффективная система охлаждения, которая выжимает из процессора все соки.

Обзоры Tecno Spark 40 Pro выглядят многообещающе

Интересный вариант из категории бюджетного премиума с акцентом на характеристики, которые обычно никто не ожидает встретить в недорогих смартфонах. Например, в Pro-версиях установлены дисплеи на 144 Гц с защитным покрытием Gorilla Glass 7i. Между прочим, такое же установлено в Xiaomi 15T Pro.

Батарейку держит смартфон неплохо: здесь аккумулятор на 5200 мА*ч и быстрая зарядка. Кстати, есть и обратная зарядка в Pro+. Стоимость обычной “прошки” составляет порядка 11 тысяч рублей, а за плюсовую версию придется отдать чуть больше 15 тысяч рублей.