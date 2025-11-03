Выбрал лучшие смартфоны Xiaomi до 10000 рублей. Все работают как часы

Герман Вологжанин

Несмотря на то, что продукция Xiaomi планомерно лишается статуса топа за свои деньги, в линейке производители остаются хорошие смартфоны до 10000 рублей. Да, столь низкая цена действует лишь в период распродаж на AliExpress, но это не повод отказываться от заманчивого предложения. Тем более, что текущая акция длится до 7 ноября, и у вас есть возможность приобрести Xiaomi до 10 тысяч себе или в подарок (например, на Новый год).

Выбрал лучшие смартфоны Xiaomi до 10000 рублей. Все работают как часы.

У Xiaomi есть достойные бюджетки по адекватной цене

REDMI 15C — смартфон за 5 тысяч рублей

Самым дешевым Xiaomi является POCO C61. В сентябре его можно было приобрести всего за 3 тысячи рублей, о чем знают подписчики Telegram-канала AndroidInsider.ru, однако сейчас цена подскочила, да и сам смартфон из-за чудовищно слабого железа можно было рекомендовать разве что пенсионерам.

Redmi 15C — другой пример. Он немного дороже, но и характеристики здесь на более высоком уровне: 4/128 ГБ в базе, процессор Helio G81 с результатом более 250K в AnTuTu и экран 120 Гц.

REDMI 15C — смартфон за 5 тысяч рублей.

Цена за версию 4/128 ГБ без NFC по купону

Цена: от 5 531 ₽

Купить REDMI 15C

REDMI 15C — это базовый уровень смартфона, который можно взять в конце 2025 года. Он довольно медлительный, но в то же время и не лагающий, а с учетом не самого мощного железа и аккумулятора на солидные 6000 мАч его будет стабильно хватать на 2 дня работы без подзарядки.

POCO C85 — недорогой смартфон Xiaomi

POCO C85 — это точная копия REDMI 15C под другим именем. Здесь установлен тот же экран, процессор и аккумулятор, но цена немного выша из-за особенностей, на которые не сразу обращаешь внимание.

POCO C85 — недорогой смартфон Xiaomi.

Цена за версию 6/128 ГБ по купону

Цена: от 6 011 ₽

Купить POCO C85

Во-первых, у POCO C85 немного другой дизайн. Во-вторых, базовая версия смартфона имеет сразу 6 ГБ оперативной памяти для работы в режиме многозадачности. Наконец, во всех версиях POCO есть NFC для бесконтактной оплаты покупок.

POCO M7 — смартфон с аккумулятором 7000 мАч

POCO M7 — смартфон более высокого уровня. В отличие от других моделей до 10 тысяч, он оснащен более производительным чипсетом Snapdragon 685 (350K в AnTuTu) вкупе с шустрым накопителем стандарта UFS 2.2. А еще у него аккумулятор на 7000 мАч и FullHD-экран с частотой обновления до 144 Гц.

POCO M7 — смартфон с аккумулятором 7000 мАч.

Цена за версию 6/128 ГБ по купону

Цена: от 7 462 ₽

Купить POCO M7

Автономность и другие козыри смартфона мы уже испытали на себе, чем поделились в обзоре POCO M7. Теперь решать вам: покупать эту новинку с гигантским аккумулятором, или нет.

REDMI 15 — Xiaomi с мощным аккумулятором

Это никого не удивит, но важно заметить: REDMI 15копия POCO M7 под другим именем и в немного видоизмененном дизайне. Технически он предлагает все то же самое: Snapdragon 685, аккумулятор на 7000 мАч и экран с частотой до 144 Гц.

REDMI 15 — Xiaomi с мощным аккумулятором.

Цена за версию 6/128 ГБ по купону

Цена: от 8 713 ₽

Купить REDMI 15

Причин у покупки REDMI 15 на фоне POCO M7 немного, но об одной все-таки скажем: смартфон REDMI на 10 граммов легче, что является его преимуществом с учетом использования аналогичного аккумулятора.

REDMI Note 14 — лучший Xiaomi до 10 тысяч

Как ни крути, а лучший Xiaomi до 10000 рублей — это REDMI Note 14. Да, он оснащен батареей на более скромные 5500 мАч, но во всем остальном он лучше. Взять хотя бы AMOLED-экран, чья яркость и контрастность превосходят показатели любого другого смартфона в ценовой категории до 10K.

REDMI Note 14 — лучший Xiaomi до 10 тысяч.

Цена за версию 8/256 ГБ по купону

Цена: от 9 910 ₽

Купить REDMI Note 14

Помимо сочного экрана REDMI Note 14 готов предложить еще более мощный процессор Helio G99 (400K в AnTuTu), к которому до сих пор нет вопросов, 8/256 ГБ памяти в базе, отличную камеру на 108 МП и эксклюзивные фишки искусственного интеллекта, доступные в здешнем фоторедакторе.

