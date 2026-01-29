Выйдет ли OnePlus 15 Pro, и каким будет новый флагман

В конце 2025 года самым популярным флагманом на Android среди китайских новинок стал OnePlus 15. Его разработчикам удалось собрать воедино топовые характеристики и выгодную цену, что стало причиной большого спроса на эту модель. При этом у базовой «пятнашки» есть очевидные недостатки на фоне конкурентов, главный из которых — скромная камера. Из-за этого возникает вопрос о появлении «прошки». Но выйдет ли OnePlus 15 Pro, и каким он может быть?

Какие смартфоны делает OnePlus

Важно понимать, что OnePlus — это дочерний бренд OPPO. Несмотря на собственную команду разработчиков, он вынужден подстраиваться под старшего брата, не выпуская более привлекательные с технической точки зрения смартфоны. Поэтому в семействе действует стратегия: OPPO — топ, OnePlus — попроще.

Смартфоны OnePlus (особенно флагманы) традиционно предлагают баланс между характеристиками и ценой, что и подкупает аудиторию. OnePlus 15 — это как раз и есть тот баланс, которого нет у более дорогих флагманов наподобие OPPO Find X9 Pro.

Характеристики OnePlus 15 Pro

Тем не менее, OnePlus есть куда расти. Поэтому смартфон OnePlus 15 Pro мог бы предложить более продвинутые возможности камеры. К примеру, скромный телеобъектив Samsung JN5 (1/2.76″) хорошо было бы заменить на сенсор покрупнее, да и основа в лице Sony IMX906 (1/1.56″).

Эти улучшения как раз тянут на приставку «Pro», и они могли бы объяснить появление новой модели в линейке. Однако выход OnePlus 15 Pro такой же маловероятный, как выпуск OnePlus 14, от которого компания отказалась в прошлом году из-за боязни цифры «4».

Выйдет ли смартфон OnePlus 15 Pro

OnePlus не выпускает Pro-версии своих флагманов с 2021 года, когда вышел OnePlus 10 Pro. Причем, что интересно, в тот раз у «прошки» не было базового аналога, а последнее деление на «Pro» и «не Pro» было годом ранее в эпоху OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Этот факт, а также отсутствие хоть каких-либо слухов относительного телефона OnePlus 15 Pro, говорят о том, что он так и не появится в продаже. Ждать дату выхода OnePlus 15 Pro сейчас бессмысленно, поскольку нет никаких предпосылок к появлению нового флагмана. Есть базовая модель, а для всего остального — OPPO.