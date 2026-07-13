В прошлом году вышла серия REDMI Note 15, и с тех пор многие ждут логичного продолжения в виде REDMI Note 16. Однако в 2026 году все пошло не по плану: кризис на рынке памяти и маркетинговые уловки производителя сделали свое дело. Разбираю, что произошло с выходом REDMI Note 16, и что это значит для покупателей.

Выйдет ли REDMI Note 16

Нет. Смартфон REDMI Note 16 не выйдет. Xiaomi официально анонсировала линейку REDMI Note 17, перепрыгнув через целое поколение. На старте будет две модели:

REDMI Note 17;

REDMI Note 17 Pro.

Они придут на смену не только Note 15, но и несуществующему Note 16. Телефон REDMI Note 16 так и не будет анонсирован. Если вы ждали именно эту модель, придется переключиться на новую нумерацию. Причина — стратегическое решение синхронизировать нумерацию с конкурентами, прежде всего с Apple. Актуальный iPhone сейчас — iPhone 17. Продавать смартфон с цифрой 16 на фоне iPhone 17 выглядит как отставание, даже если это просто маркетинг.

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По этому пути уже пошел головной бренд: Xiaomi отменила Xiaomi 16 в конце 2025 года и выпустила сразу Xiaomi 17. Теперь суббренд REDMI следует той же логике. Линейка REDMI Note 16 стала жертвой ребрендинга ради психологической конкурентоспособности на полке магазина. Формально — пропущенное поколение. Фактически — маркетинговый ход. REDMI Note 16 не выйдет, и это окончательно. Покупателям, которые ждали «шестнадцатого», остается либо взять Note 15 пока он продается, либо дождаться Note 17.

Характеристики REDMI Note 17 и REDMI Note 17 Pro

Данные опубликованы инсайдером на Weibo за два дня до официальной презентации и совпадают с тем, что сама Xiaomi подтвердила через тизеры.

Телефон REDMI Note 17:

процессор Snapdragon 4 Gen 4;

экран 7 дюймов, 1080p, OLED Samsung E4 Pro, яркость 1200-1800 нит — первый смартфон REDMI с 7-дюймовым экраном;

батарея 8000 мАч, зарядка 45 Вт проводная + 22.5 Вт реверсивная;

камера 50 МП основная;

защита IP65, пластиковая рамка.

Телефон REDMI Note 17 Pro:

процессор Snapdragon 6s Gen 4 — заметно мощнее базовой модели;

экран 6.83 дюйма, 1.5K, пиковая яркость 3500 нит;

батарея 9000 мАч, зарядка 67 Вт проводная + 22.5 Вт реверсивная;

камера 50 МП основная;

защита IP66/68/69/69K — полный набор водозащиты, пластиковая рамка.

Характеристики REDMI Note 17 по батарее впечатляют: 8000 и 9000 мАч это рекордные показатели для линейки Note. Обе модели получили новый прямоугольный блок камер в левом верхнем углу — дизайн заметно изменился относительно Note 15. Сканер отпечатков встроен в экран у обеих моделей.

Когда выйдет REDMI Note 17

Дата выхода REDMI Note 17 в Китае — 14 июля 2026 года. Презентация официально подтверждена Xiaomi. На глобальный рынок и в Россию смартфоны придут позже: обычно с задержкой в несколько месяцев после китайского релиза. А пока можно приобрести REDMI Note 15 со скидкой на AliExpress.

Купить REDMI Note 15

REDMI Note 17 в России будет продаваться официально, как это обычно происходит с новинками Xiaomi. Цена REDMI Note 17 пока не объявлена, но ориентиром служит Note 15: после того как курс доллара обрушил цены на REDMI Note 15 до 10 тысяч рублей, ждать Note 17 по неадекватным ценам не стоит — в течение нескольких месяцев после релиза цены традиционно приходят к разумным значениям. Актуальные цены и ссылки опубликуем сразу после появления смартфонов на AliExpress в MAX-канале Сундук Али-Бабы.