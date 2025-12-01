Выйдет ли vivo X300 Ultra в России, и чем он будет круче остальных камерофонов

Серия смартфонов vivo X300, анонсированная в октябре 2025 года, оказалась внезапно популярной как в Китае, так и за его пределами. В частности, на территории России, где флагманы vivo появились впервые за 5 лет. Люди оценили их фотовозможности и сбалансированные характеристики, а мобильные фотографы оказались перед сложным выбором: брать глобалку vivo X300 Pro или все-таки остановиться на vivo X200 Ultra, доступном только в версии для Китая. У каждой модели есть свои минусы в прямом сравнении, но скоро выйдет смартфон, который будет их лишен. Таковым окажется vivo X300 Ultra, чей релиз уже не за горами.

Известные характеристики vivo X300 Ultra

Смартфон vivo X300 Ultra будет самым продвинутым в 300-й серии и станет прямым наследником X200 Ultra. В отличие от младших X300 и X300 Pro, он получит топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 вместо более доступного Dimensity 9500. Такой выбор обеспечит не только прирост производительности, но и улучшение качества постобработки фото и видео.

Гвоздем программы станут камеры vivo X300 Ultra. Старшая модель в дополнение к 50-мегапиксельной фронталке с автофокусом получит 3 полезных объектива сзади:

ультраширик на 50 МП с размером сенсора 1/1.28″, афтофокусом и оптической стабилизацией изображения;

с размером сенсора 1/1.28″, афтофокусом и оптической стабилизацией изображения; основа на 200 МП с размером сенсора 1/1.12″ и фокусным расстоянием 35 мм, оснащенный OIS;

с размером сенсора 1/1.12″ и фокусным расстоянием 35 мм, оснащенный OIS; перископический телеобъектив на 200 МП с размером сенсора 1/1.12″, фокусным расстоянием 85 мм и оптостабом.

По сути, оставив ультраширик без изменений, китайцы планируют значительно прокачать основу и телевик для получения непревзойденных портретов и достижения максимальной четкости изображения при зумировании. При этом важно отметить фокусное расстояние основной камеры: 35 мм, в то время как большинство смартфонов на рынке используют 23-25 мм. То есть картинки по умолчанию будет с приближением порядка 1.5x относительно обычных моделей. Разницу призван компенсировать однозначно лучший ультраширик на рынке.

Помимо улучшения камеры обладателей vivo X300 Ultra ждет увеличенный аккумулятор. Его емкость достигнет 7000 мАч. Он будет почти на 500 мАч больше АКБ vivo X300 Pro и обеспечит прирост на 1000 мАч относительно батареи vivo X200 Ultra.

Дата выхода vivo X300 Ultra

vivo X300 Ultra выйдет в I-II квартале 2026 года. Инсайдеры склоняются к апрелю, поскольку именно в этом месяце 2025-го был анонсирован предшественник vivo X200 Ultra. Однако релиз может сдвинуться на более ранний срок из-за текущего графика выхода Android-флагманов.

Ожидаемая цена vivo X300 Ultra — 6 499 юаней (~ 72 000 ₽) за базовый вариант памяти. Но столько будет стоить смартфон в Китае, а за пределами Поднебесной прайс традиционно окажется выше.

Выйдет ли vivo X300 Ultra в России

vivo планирует выпустить свой Ultra-флагман почти на всех международных рынках, где представлен этот китайский бренд. И, глядя на успех младших представителей серии, становится очевидно: vivo X300 Ultra выйдет в России. Правда, случится это чуточку позже, чем в Поднебесной.

Еще один открытый вопрос — цена vivo X300 Ultra в России. С учетом того, что Pro-версия имеет официальный ценник в 99 990 ₽, за старшую модель попросят не менее 120 тысяч. Но таковой будет цена в крупных торговых сетях. На маркетплейсах, очевидно, смартфон станет намного доступнее.