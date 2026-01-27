Вышел эксклюзивный смартфон vivo X200T с лучшей камерой до 50 тысяч

Герман Вологжанин

Несмотря на уже состоявшийся релиз серии X300, компания vivo в начале 2026 года решила пополнить свою предыдущую флагманскую линейку. Так, 27 января состоялся выход vivo X200T — нового смартфона, готового порадовать, пожалуй, лучшей камерой в сегменте до 50 тысяч рублей. При этом модель оказалась уникальной и доступной далеко не каждому. Рассказываем, чем интересен новый смартфон vivo X200T.

Состоялся релиз нового камерофона vivo

Состоялся релиз нового камерофона vivo

Характеристики смартфона vivo X200T

vivo X200T является ребрендингом vivo X200s, который вышел еще весной прошлого года в Китае, а потому с технической точки зрения представляет собой нечто среднее между vivo X200 и vivo X300. По размерам это типичный смартфон без намека на компактность.

Характеристикиvivo X200T
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2800х1260), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорDimensity 9400+
Память12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор6200 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

Смартфон vivo X200T предлагает полноценно флагманский набор камер, включая перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением, а его процессор Dimensity 9400+ считался бы топовым, если бы на дворе была середина 2025 года.

Сколько стоит vivo X200T

На момент публикации материала купить vivo X200T можно только в Индии, где его цена в зависимости от объема памяти составляет:

  • 12/256 ГБ — 59 999 ₹ (~ 50 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 69 999 ₹ (~ 58 000 ₽).

Смартфон уже доступен для предзаказа на официальном сайте vivo в Индии, а чуть позже он появится в рознице. Однако выход на другие рынки остается под вопросом.

Выйдет ли vivo X200T в России

О выходе vivo X200T в России не сообщается. Местный офис не подтверждает информацию об официальном релизе смартфона, а потому он рискует так и остаться эксклюзивом для индийского рынка.

Тем не менее, vivo в России уже готовит к выходу другие новинки. Так, в ближайшие месяцы на отечественных прилавках должен появиться топовый камерофон vivo X300 Ultra.

