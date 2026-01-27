Вышел эксклюзивный смартфон vivo X200T с лучшей камерой до 50 тысяч

Несмотря на уже состоявшийся релиз серии X300, компания vivo в начале 2026 года решила пополнить свою предыдущую флагманскую линейку. Так, 27 января состоялся выход vivo X200T — нового смартфона, готового порадовать, пожалуй, лучшей камерой в сегменте до 50 тысяч рублей. При этом модель оказалась уникальной и доступной далеко не каждому. Рассказываем, чем интересен новый смартфон vivo X200T.
Характеристики смартфона vivo X200T
vivo X200T является ребрендингом vivo X200s, который вышел еще весной прошлого года в Китае, а потому с технической точки зрения представляет собой нечто среднее между vivo X200 и vivo X300. По размерам это типичный смартфон без намека на компактность.
|Характеристики
|vivo X200T
|Экран
|6.67 дюйма, AMOLED (2800х1260), 120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|Процессор
|Dimensity 9400+
|Память
|12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|6200 мАч
|Зарядка
|90 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)
Смартфон vivo X200T предлагает полноценно флагманский набор камер, включая перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением, а его процессор Dimensity 9400+ считался бы топовым, если бы на дворе была середина 2025 года.
Сколько стоит vivo X200T
На момент публикации материала купить vivo X200T можно только в Индии, где его цена в зависимости от объема памяти составляет:
- 12/256 ГБ — 59 999 ₹ (~ 50 000 ₽);
- 12/512 ГБ — 69 999 ₹ (~ 58 000 ₽).
Смартфон уже доступен для предзаказа на официальном сайте vivo в Индии, а чуть позже он появится в рознице. Однако выход на другие рынки остается под вопросом.
Выйдет ли vivo X200T в России
О выходе vivo X200T в России не сообщается. Местный офис не подтверждает информацию об официальном релизе смартфона, а потому он рискует так и остаться эксклюзивом для индийского рынка.
Тем не менее, vivo в России уже готовит к выходу другие новинки. Так, в ближайшие месяцы на отечественных прилавках должен появиться топовый камерофон vivo X300 Ultra.