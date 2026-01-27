Вышел эксклюзивный смартфон vivo X200T с лучшей камерой до 50 тысяч

Несмотря на уже состоявшийся релиз серии X300, компания vivo в начале 2026 года решила пополнить свою предыдущую флагманскую линейку. Так, 27 января состоялся выход vivo X200T — нового смартфона, готового порадовать, пожалуй, лучшей камерой в сегменте до 50 тысяч рублей. При этом модель оказалась уникальной и доступной далеко не каждому. Рассказываем, чем интересен новый смартфон vivo X200T.

Характеристики смартфона vivo X200T

vivo X200T является ребрендингом vivo X200s, который вышел еще весной прошлого года в Китае, а потому с технической точки зрения представляет собой нечто среднее между vivo X200 и vivo X300. По размерам это типичный смартфон без намека на компактность.

Характеристики vivo X200T Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2800х1260), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 9400+ Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 6200 мАч Зарядка 90 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

Смартфон vivo X200T предлагает полноценно флагманский набор камер, включая перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением, а его процессор Dimensity 9400+ считался бы топовым, если бы на дворе была середина 2025 года.

Сколько стоит vivo X200T

На момент публикации материала купить vivo X200T можно только в Индии, где его цена в зависимости от объема памяти составляет:

12/256 ГБ — 59 999 ₹ (~ 50 000 ₽);

— 59 999 ₹ (~ 50 000 ₽); 12/512 ГБ — 69 999 ₹ (~ 58 000 ₽).

Смартфон уже доступен для предзаказа на официальном сайте vivo в Индии, а чуть позже он появится в рознице. Однако выход на другие рынки остается под вопросом.

Выйдет ли vivo X200T в России

О выходе vivo X200T в России не сообщается. Местный офис не подтверждает информацию об официальном релизе смартфона, а потому он рискует так и остаться эксклюзивом для индийского рынка.

Тем не менее, vivo в России уже готовит к выходу другие новинки. Так, в ближайшие месяцы на отечественных прилавках должен появиться топовый камерофон vivo X300 Ultra.