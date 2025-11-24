Вышел HONOR 500 — недорогой камерофон с царской батареей на 8000 мАч

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Компания HONOR обновляет свою номерную серию два раза в год, отчего мы становимся свидетелями довольно странной ситуации. Только недавно в России начали продавать HONOR 400, а в Китае уже вышел HONOR 500. Это следующее поколение популярной серии среднебюджетных смартфонов, главным достоинством которых в последнее время была камера. Однако в случае с HONOR 500 и HONOR 500 Pro производитель пошел еще дальше, установив более мощное железо и монструозный аккумулятор.

Вышел HONOR 500 — недорогой камерофон с царской батареей на 8000 мАч. HONOR 500 и HONOR 500 Pro уже можно купить в Китае. Изображение: HONOR. Фото.

HONOR 500 и HONOR 500 Pro уже можно купить в Китае. Изображение: HONOR

Характеристики HONOR 500 и HONOR 500 Pro

Внешне HONOR 500 совсем не похож на своего предшественника. Компания полностью переделала блок камер, сделав его горизонтальным. При этом визуально отличить HONOR 500 от HONOR 500 Pro практически невозможно. Старшая модель лишилась дополнительной фронталки, а потому вырез в экране у нее стал таким же скромным.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Все отличия спрятаны внутри. Если коротко: у смартфона HONOR 500 Pro круче камера и мощнее процессор, а еще сеть поддержка беспроводной зарядки, однако все остальные характеристики, включая тип экрана и емкость аккумулятора, идентичны.

ХарактеристикиHONOR 500HONOR 500 Pro
Экран6.55 дюйма, AMOLED (2736х1264), 120 Гц6.55 дюйма, AMOLED (2736х1264), 120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 12 МП200 (OIS) + 12 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП50 МП
ПроцессорSnapdragon 8s Gen 4Snapdragon 8 Elite
Память12/256, 12/512 или 16/512 ГБ12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор8000 мАч8000 мАч
Зарядка80 Вт (проводная)80 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

По сравнению с предыдущим поколением камеры оставили без изменений: у HONOR 500 есть основа и ультраширик, а HONOR 500 Pro в дополнение к ним получил телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, что очень важно для фото с приближением и портретов.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Также HONOR поменяла процессоры. Если отталкиваться от результатов теста AnTuTu, производительность базового HONOR 500 выросла аж на 151%, а HONOR 500 Pro — на 88%. Это огромный скачок, учитывая тот факт, что смартфоны предыдущего поколения вышли совсем недавно: в мае 2025 года. Кроме того, HONOR увеличила аккумулятор сразу на 2000 мАч, и теперь его емкость составляет феноменальные 8000 мАч — должно хватить на 2 дня работы без подзарядки.

Сколько стоят смартфоны HONOR 500

Сразу после презентации производитель объявил цены HONOR 500 в Китае. В зависимости от выбранной модели стоимость составит:

  • HONOR 500 — от 2 699 юаней (~ 30 000 ₽);
  • HONOR 500 Pro — от 3 599 юаней (~ 40 000 ₽).

По сравнению с предшественниками цена выросла на 200 юаней (~ 2 300 ₽). Однако смартфоны китайской компании имеют свойство дешеветь, ведь спустя несколько месяцев после старта продаж глобальную версию HONOR 400 можно приобрести на AliExpress всего за 23 тысячи рублей.

Выйдет ли HONOR 500 в России

К сожалению, будущее HONOR 500 в России туманно. В последние годы китайская компания не выпускает на глобальный рынок смартфоны номерной серии с нечетной цифрой в названии. Так, в России не продавались ни HONOR 100, ни HONOR 300.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Судя по всему, нам придется ждать выхода HONOR 600, который должен состояться весной 2026 года. А характеристики HONOR 500 стоит рассматривать для понимания того, в каком направлении движется компания.

Теги
Новости по теме
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Лонгриды для вас
Чем HUAWEI Mate 70 Air отличается от iPhone Air и Galaxy S25 Edge. Сравнение тонких флагманов

В 2025 году производители смартфонов вернулись к погоне за тонкостью. После нескольких лет, когда приоритетом были большие батареи и объемные блоки камер, рынок получил новую волну ультратонких устройств. HUAWEI Mate 70 Air, iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge представляют три разных подхода к концепции тонкого флагмана. Каждый из них интересен по-своему, но не все знают истинные отличия этих устройств. Хотя, большое количество владельцев более толстых смартфонов этим заинтересовалось.

Читать далее
В 2026 году смартфоны сильно подорожают. Что случилось?

Недавно глава Xiaomi подтвердил, что в следующем году компания будет вынуждена поднять цены на новые смартфоны, особенно на флагманские модели. Похожая ситуация ожидает и других производителей: некоторые бренды даже рассматривают возможность переноса релизов. Причина проста: цены на новейшую мобильную память резко выросли. Ниже простыми словами рассказываем, почему это происходит и что это значит для обычных покупателей.

Читать далее
Xiaomi выпустила REDMI K90 с батареей 7100 мАч. Это реальный флагман за 30 тысяч рублей

Xiaomi провела большую презентацию в Китае, на которой показала новую серию REDMI K90. В отличие от предыдущих поколений, событие обошлось без демонстрации базовой «прошки». Вместо нее Xiaomi выпустила REDMI K90 Pro Max — интересный смартфон с выделенным сабвуфером. Но не менее интересной получилась и базовая модель. Да, у нее нет субвуфера, зато есть идеальный баланс цена/характеристики, чем и привлекает смартфон REDMI K90.

Читать далее
Новости партнеров
Ноябрь уже оказывается худшим для Биткоина с 2018 года. Что ждёт криптовалюту дальше?
Ноябрь уже оказывается худшим для Биткоина с 2018 года. Что ждёт криптовалюту дальше?
Какую подписку на связь от билайн выбрать для смартфона, планшета и других умных устройств
Какую подписку на связь от билайн выбрать для смартфона, планшета и других умных устройств
Неделя без социальных сетей лечит депрессию, но это от нас скрывали
Неделя без социальных сетей лечит депрессию, но это от нас скрывали