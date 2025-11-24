Вышел HONOR 500 — недорогой камерофон с царской батареей на 8000 мАч

Компания HONOR обновляет свою номерную серию два раза в год, отчего мы становимся свидетелями довольно странной ситуации. Только недавно в России начали продавать HONOR 400, а в Китае уже вышел HONOR 500. Это следующее поколение популярной серии среднебюджетных смартфонов, главным достоинством которых в последнее время была камера. Однако в случае с HONOR 500 и HONOR 500 Pro производитель пошел еще дальше, установив более мощное железо и монструозный аккумулятор.

Характеристики HONOR 500 и HONOR 500 Pro

Внешне HONOR 500 совсем не похож на своего предшественника. Компания полностью переделала блок камер, сделав его горизонтальным. При этом визуально отличить HONOR 500 от HONOR 500 Pro практически невозможно. Старшая модель лишилась дополнительной фронталки, а потому вырез в экране у нее стал таким же скромным.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Все отличия спрятаны внутри. Если коротко: у смартфона HONOR 500 Pro круче камера и мощнее процессор, а еще сеть поддержка беспроводной зарядки, однако все остальные характеристики, включая тип экрана и емкость аккумулятора, идентичны.

Характеристики HONOR 500 HONOR 500 Pro Экран 6.55 дюйма, AMOLED (2736х1264), 120 Гц 6.55 дюйма, AMOLED (2736х1264), 120 Гц Основная камера 200 (OIS) + 12 МП 200 (OIS) + 12 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Elite Память 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 8000 мАч 8000 мАч Зарядка 80 Вт (проводная) 80 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

По сравнению с предыдущим поколением камеры оставили без изменений: у HONOR 500 есть основа и ультраширик, а HONOR 500 Pro в дополнение к ним получил телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, что очень важно для фото с приближением и портретов.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Также HONOR поменяла процессоры. Если отталкиваться от результатов теста AnTuTu, производительность базового HONOR 500 выросла аж на 151%, а HONOR 500 Pro — на 88%. Это огромный скачок, учитывая тот факт, что смартфоны предыдущего поколения вышли совсем недавно: в мае 2025 года. Кроме того, HONOR увеличила аккумулятор сразу на 2000 мАч, и теперь его емкость составляет феноменальные 8000 мАч — должно хватить на 2 дня работы без подзарядки.

Сколько стоят смартфоны HONOR 500

Сразу после презентации производитель объявил цены HONOR 500 в Китае. В зависимости от выбранной модели стоимость составит:

HONOR 500 — от 2 699 юаней (~ 30 000 ₽);

— от 2 699 юаней (~ 30 000 ₽); HONOR 500 Pro — от 3 599 юаней (~ 40 000 ₽).

По сравнению с предшественниками цена выросла на 200 юаней (~ 2 300 ₽). Однако смартфоны китайской компании имеют свойство дешеветь, ведь спустя несколько месяцев после старта продаж глобальную версию HONOR 400 можно приобрести на AliExpress всего за 23 тысячи рублей.

Выйдет ли HONOR 500 в России

К сожалению, будущее HONOR 500 в России туманно. В последние годы китайская компания не выпускает на глобальный рынок смартфоны номерной серии с нечетной цифрой в названии. Так, в России не продавались ни HONOR 100, ни HONOR 300.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Судя по всему, нам придется ждать выхода HONOR 600, который должен состояться весной 2026 года. А характеристики HONOR 500 стоит рассматривать для понимания того, в каком направлении движется компания.