Вышел HONOR 600 Lite — металлический смартфон до 30 тысяч для России

Герман Вологжанин

Казалось бы, только в конце ноября прошлого года вышел HONOR 500, как популярный в России производитель смартфонов анонсировал модель следующего поколения. Правда, пока не главную, а лишь упрощенную версию, но оттого не менее интересную. Представлен смартфон HONOR 600 Lite, который, несмотря на свою бюджетную направленность, предлагает несколько интересных фишек, характерных обычно для флагманов.

Вышел HONOR 600 Lite — металлический смартфон до 30 тысяч для России. Редкий недорогой смартфон в металлическом корпусе. Изображение: HONOR. Фото.

Редкий недорогой смартфон в металлическом корпусе. Изображение: HONOR

Смартфон с металлической рамой

HONOR 600 Lite — металлический смартфон. Точнее металлической является его рама, что, впрочем, тоже удивительно. Обычно недорогие смартфоны делают из пластика, а тут тебе — более-менее благородный алюминий.

Кроме того, корпус HONOR 600 Lite защищен от падений, что подтверждает полученный им сертификат повышенной прочности SGS. Однако влагозащита здесь неполноценная: только IP66, то есть отсутствие боязни дождя, но не погружения в воду.

Характеристики HONOR 600 Lite

Помимо металлического корпуса интересной фишкой HONOR 600 Lite является интеллектуальная кнопка камеры, да и внутри у нового смартфона 2026 года тоже все весьма неплохо.

ХарактеристикиHONOR 600 Lite
Экран6.6 дюйма, AMOLED (2600х1200), 120 Гц
Основная камера108 + 5 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 7100
Память12/256 ГБ
Аккумулятор6520 мАч
Зарядка45 Вт

HONOR 600 Lite является прямым наследником HONOR 400 Lite, и на его фоне он предлагает сразу несколько улучшений:

  • металлический корпус;
  • повышенное до 1.5K разрешение экрана;
  • на 25% более мощный процессор;
  • увеличенный с 5230 мАч до 6520 мАч аккумулятор.

Апгрейд заметный, а потому стоит дождаться выхода HONOR 600 Lite в России, где смартфон обещает быть неплохим бюджетным вариантом в категории до 30 тысяч рублей.

Дата выхода и цена HONOR 600 Lite в России

HONOR 600 Lite выйдет в России, но на момент публикации материала смартфон представлен лишь для Малайзии и Словакии. Вероятно, местный релиз состоится в скором времени, так как устройства HONOR постепенно распространяются на разные рынки в зависимости от успеха прохождения сертификации.

Цена HONOR 600 Lite — 299 евро (~ 27 000 ₽). Примерно столько же смартфон будет стоить в России, однако точная стоимость станет известна позже и фактически она может оказаться ниже в связи со скидками и другими спецпредложениями.

