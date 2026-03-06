Вышел HONOR 600 Lite — металлический смартфон до 30 тысяч для России

Казалось бы, только в конце ноября прошлого года вышел HONOR 500, как популярный в России производитель смартфонов анонсировал модель следующего поколения. Правда, пока не главную, а лишь упрощенную версию, но оттого не менее интересную. Представлен смартфон HONOR 600 Lite, который, несмотря на свою бюджетную направленность, предлагает несколько интересных фишек, характерных обычно для флагманов.

Смартфон с металлической рамой

HONOR 600 Lite — металлический смартфон. Точнее металлической является его рама, что, впрочем, тоже удивительно. Обычно недорогие смартфоны делают из пластика, а тут тебе — более-менее благородный алюминий.

Кроме того, корпус HONOR 600 Lite защищен от падений, что подтверждает полученный им сертификат повышенной прочности SGS. Однако влагозащита здесь неполноценная: только IP66, то есть отсутствие боязни дождя, но не погружения в воду.

Характеристики HONOR 600 Lite

Помимо металлического корпуса интересной фишкой HONOR 600 Lite является интеллектуальная кнопка камеры, да и внутри у нового смартфона 2026 года тоже все весьма неплохо.

Характеристики HONOR 600 Lite Экран 6.6 дюйма, AMOLED (2600х1200), 120 Гц Основная камера 108 + 5 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 7100 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 6520 мАч Зарядка 45 Вт

HONOR 600 Lite является прямым наследником HONOR 400 Lite, и на его фоне он предлагает сразу несколько улучшений:

металлический корпус;

повышенное до 1.5K разрешение экрана;

на 25% более мощный процессор;

увеличенный с 5230 мАч до 6520 мАч аккумулятор.

Апгрейд заметный, а потому стоит дождаться выхода HONOR 600 Lite в России, где смартфон обещает быть неплохим бюджетным вариантом в категории до 30 тысяч рублей.

Дата выхода и цена HONOR 600 Lite в России

HONOR 600 Lite выйдет в России, но на момент публикации материала смартфон представлен лишь для Малайзии и Словакии. Вероятно, местный релиз состоится в скором времени, так как устройства HONOR постепенно распространяются на разные рынки в зависимости от успеха прохождения сертификации.

Цена HONOR 600 Lite — 299 евро (~ 27 000 ₽). Примерно столько же смартфон будет стоить в России, однако точная стоимость станет известна позже и фактически она может оказаться ниже в связи со скидками и другими спецпредложениями.