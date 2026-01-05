Вышел HONOR Power 2 — мощный смартфон с самой большой батареей. Он стоит всего 30 тысяч

«Кирпичи» с аккумуляторами на 15000 мАч и даже 20000 мАч существуют не первый год. Но это громоздкие смартфоны, которые весят полкило, и не влезают ни в один карман. Они ориентированы на узкую аудиторию, страдающую гигантизмом, в то время как обычные люди пока пользуются моделями с батареями в лучшем случае на 7000 мАч. Но сегодня в Китае переплюнули и без того солидную планку, выпустив смартфон HONOR Power 2. Он оснащен аккумулятором аж на 10080 мАч и при этом весит 216 граммов при толщине менее 8 мм.

Характеристики HONOR Power 2

Внешне HONOR Power 2 сильно напоминает iPhone 17 Pro Max. Особенно, если смотреть на оранжевую расцветку. Но это не очередной клон айфона, а самодостаточный смартфон, ориентированный на длительное потребление контента без подзарядки.

Характеристики HONOR Power 2 Экран 6.79 дюйма, AMOLED (2640х1200), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 5 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 8500 Elite Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 10080 мАч Зарядка 80 Вт

С аккумулятором на 10080 мАч HONOR Power 2 может воспроизводить видео на протяжении 27 часов, а играть на нем удастся в течение 14 часов без подзарядки. Но, чтобы уместить внутри такую батарею, производителю пришлось пожертвовать камерами: они здесь простые.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Зато процессор Dimensity 8500 — настоящий зверь. В AnTuTu HONOR Power 2 он набирает более полутора миллионов баллов, опережая по этому показателю бестселлер POCO X7 Pro, хотя стоит плюс-минус столько же.

Цена HONOR Power 2

Смартфон представили в Китае, где в зависимости от объема памяти за него просят:

12/256 ГБ — 2 699 юаней (~ 30 500 ₽);

— 2 699 юаней (~ 30 500 ₽); 12/512 ГБ — 2 999 юаней (~ 33 500 ₽).

К слову, прямой конкурент POCO X7 Pro, работающий на чипе Dimensity 8400 и имеющий под капотом аккумулятор на 6000 мАч, подается в российских магазинах электроники за те же 30 тысяч рублей.

Когда выйдет HONOR Power 2

5 января началась стадия предзаказа, а полноценный выход HONOR Power 2 запланирован на 9 января 2026 года. Смартфон можно будет приобрести в Китае по указанным выше ценам.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Однако о релизе глобальной версии HONOR Power 2 не сообщается. С учетом того, что модель предыдущего поколения так и осталась эксклюзивом для внутреннего рынка, ждать международную версию не стоит. И в России HONOR Power 2, скорее всего, не выйдет. Во всяком случае официально.